Ряженые с нагайками. Патрули гомофобов преследуют молодежь

Главные редакторы изданий Екатеринбурга обратились в МВД и в прокуратуру с требованием проверить казачьи патрули, искавшие во время Ural Pride Week на улицах города людей-ЛГБТ. “Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан”, – написано в обращении медиаменеджеров. Под заявлением подписались руководители It’s My City, “РБК-Екатеринбург”, E1.Ru, Shkulev Media, Znak.com, “Эхо Москвы в Екатеринбурге” и 66.Ru.

Ural Pride Week – это первый фестиваль, который организовал Ресурсный центр для ЛГБТ. На сайте проекта написано, что фестиваль проходит для всех людей, которые любят Екатеринбург и уверены, что каждый человек достоин “уважения вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, вероисповедания, национальности, цвета кожи и физических возможностей”. В программе фестиваля были лекции, вечеринки, сейлы и воркшопы. Одна из лекций называлась “Абьюз под видом романтики, стереотипы, потребность быть собой и терапия для жертвы насилия в классическом искусстве”, на другой – рассказали о гендерной нейтральности в моде и макияже. Все мероприятия “Недели гордости” проходили в закрытых помещениях. На 7 сентября была запланирована экскурсия по местам, связанным с ЛГБТ, но она не состоялась.

В дни фестиваля улицы Екатеринбурга патрулировали гомофобы в камуфляжной одежде и кубанках, которые представлялись казаками. Они пытались задержать и пугали молодых жителей города.

Анна Клец, организатор фестиваля уличного искусства “Стенография”, который не имеет отношения к “Неделе гордости”, рассказала, что юную волонтерку проекта, когда она очищала QR-код, расположенный на фиолетовой линии, связывающей арт-объекты, обступила группа казаков.

“Несколько взрослых мужчин грубо разговаривали с волонтеркой, тыкали ей в лицо своими удостоверениями, говорили что-то про ориентацию и угрожали куда-то увезти. Девочка расплакалась. В этот момент волонтерку увидел фотограф и помог ей уйти. Я очень сомневаюсь, что разумные взрослые люди, которые придерживаются каких-то ценностей, могут напасть на девочку”, – рассказала Анна Клец Радио Свобода. Организаторы “Стенографии” не раскрывают имя, фамилию и возраст пострадавшей, потому что она тяжело пережила встречу с патрулем гомофобов.

7 сентября студента второго курса Уральского федерального университета Александра Зиновьева остановил казачий патруль. Вот что студент рассказал Радио Свобода.

Ты в курсе, что мы тут занимаемся пресечением пропаганды гейства”?

– Я шел на автобусную остановку после пар, слушал “Океан Эльзы”, по сторонам не смотрел, погрузился в свой мир. Над Плотинкой есть что-то вроде моста, под ним – тоннель, там обычно играют музыканты и все разрисовано портретами Цоя. Я шел к тоннелю, когда услышал, как кто-то кричит: “Эй, ты”. Я обернулся и увидел двух мужчин. Один – невысокий, очень крепкого телосложения. Второй – немного старше и тоже крепкий на вид. Одеты они оба были в зеленый с серыми пятнами камуфляж. На ремнях – нагайки, и вся грудь увешана наградами. Я заметил орден Святого Георгия и какие-то еще медали на георгиевской ленточке. Я спросил: “Вы ко мне обращаетесь”. Они ответили: “Ты здесь еще кого-то такого видишь”. Я спросил: “Какого “такого”? Они спросили: “Ты что так вырядился”. Я ответил, что всегда так хожу. Они мне сказали: “Ты в курсе, что мы тут занимаемся пресечением пропаганды гейства?”. Видимо, аббревиатуру ЛГБТ они не выговаривают.

– Эти люди представились?

– Они очень быстро показали мне удостоверения. На одном из них вроде бы было написано “Уральский добровольный казачий корпус”. Я сказал казакам, что к ЛГБТ я не отношусь, и спросил, какое им дело до моей внешности. Один из казаков сказал: “Вяжи его – сто пудов из этих”. – “Ну уж нет, вязать меня будут полицейские, идущие позади вас”, – ответил я. Полицейских на самом деле рядом не было. Я так сказал, чтобы отвлечь внимание хулиганов. Они испугались и оглянулись. В этот момент я забежал в тоннель, пришел на остановку и уехал.

– Расскажите, как вы выглядели во время встречи с патрулем гомофобов?

– У меня обесцвечена верхняя часть волос. В левом ухе – серьга. Я ношу очки с круглыми розовыми линзами, они становятся оранжевого цвета, если на них падает солнечный свет. Я одеваюсь обыкновенно, как многие студенты, живущие в российских мегаполисах.

– Почему вы вступили в диалог с казаками?

– У меня открытая натура, я всегда со всеми разговариваю, плохого не жду. Может быть, прохожим помощь какая-то нужна. Но, когда они решили меня "вязать", я испугался. Моих знакомых избили из-за внешнего вида. Я знаю, что в 2017 году в Москве, в Парке Горького, убили Стаса Думкина. Гопникам не понравились его очки и шляпа.

– Что вы сделали, когда пришли домой?

– Я связался с знакомыми журналистами, мой отец – журналист, и мы предали эту ситуацию большой огласке. Еще я прочитал закон и выяснил, что казаки без сотрудников полиции не имеют права никого останавливать.

Казаки не имеют права никого останавливать

– Вы не сфотографировали патруль?

– Я не был готов к такой ситуации и хотел быстрее из нее выйти. Журналисты присылали мне фотографии казаков, патрулирующих город. Но хулиганов, которые пристали ко мне, среди них не было.

– Вы знали, что казачьи патрули, связаны с Фестивалем гордости, который проводит в Екатеринбурге ЛГБТ-организация?

– Не слышал, я до встречи с казаками не интересовался проблемами ЛГБТ. Я не принадлежу к сообществу людей-ЛГБТ и считал, что не компетентен обсуждать эту тему. Сейчас я думаю, что о дискриминации ЛГБТ надо писать и говорить, потому что это беспредел. И надо еще говорить, что внешний вид никак не влияет на сексуальную ориентацию. Еще я понял, как уязвимы люди-ЛГБТ и как им сложно жить. Раньше у меня было пофигистическое отношение к ЛГБТ, но теперь я на их стороне.

– Как горожане отреагировали на вашу историю?

– Жители Екатеринбурга возмутились поведением казаков, большинство комментаторов осудили их действия. У меня ощущения остались очень неприятные. С какой стати люди, которые мне, как говорил Остап Бендер, не мать, не сестра и не любовница, интересуются моим внешним видом. Я хочу сказать людям: “Не бойтесь выделяться из толпы и выглядеть так, как считаете нужным. Никто не может нас в этом праве ограничивать”.

Появление казачьих гомофобных патрулей прокомментировали представители власти и полиции.

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области, заявила, что “группа жителей, ряженых, как называет их сообщество горожан, под казаков, объявила себя полицией нравов и решила взять под контроль образ жизни жителей города... Екатеринбуржцы единогласны: никто не уполномочил судить об этом публично группу, относящую себя к казачеству. Такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяли".

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал журналистам, что казаки не имеют права проверять документы. "Еще предстоит установить, что это были за люди. Вполне возможно, я не исключаю такого поворота событий, что это могли быть так называемые „ряженые“. Но как было в реальности на самом деле, покажет время и соответствующая проверка", – передало слова Горелых издание Znak.com.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире портала E1 поддержал гомофобные патрули: “Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение”.

Большинство казачьих объединений сказали журналистам, что не участвовали в патрулировании улиц во время “Недели гордости”. Зампред Совета атаманов России Геннадий Ковалев рассказал Радио Свобода, что люди, ищущие в Екатеринбурге ЛГБТ, пытаются таким образом дискредитировать казачье движение:

Казаки не должны патрулировать улицы. Казаки не несут жандармских функций

“Казаки не должны патрулировать улицы. Казаки не несут жандармских функций. Это не казачья работа. Казаки защищают границы Родины во время войн и защищают русский народ от набегов врагов. Только в исключительных случаях, близких к 1917 году, когда были беспорядки на улицах, и царь призвал казаков на помощь. У казаков много своих дел, у нас еще не принят закон о геноциде казачьего народа. Своих проблем у казаков столько, что нам не до ЛГБТ и прочих. Я всем говорю: “Давайте сначала со своими разберемся, вместо того, чтобы лезть к остальным”.

В разговоре с Радио Свобода Геннадий Ковалев сказал, что казачьи патрули организовал Олег Сененко. Его атаман Ковалев называет священником РПЦ, переодетым в казачью форму.

Атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко дал интервью Радио Свобода.

“Говорить, что я был организатором казачьих патрулей, будет весьма не точно. Никто из атаманов приказа о патрулировании не давал. Действительно, там были наши представители, родители, которые воспитывают детей. Нас очень многие поддержали в этом начинании. Вначале было негативное влияние. Сейчас нас поддержал и мэр. Какая наша позиция – мы никаких цветных не гоняем. Мы за Конституцию РФ, которая говорит о запрете пропаганды ЛГБТ. Шествия там, журналы не должны быть пропагандированы среди молодежи. Казаки все вышли как родители. Мы такой же народ, как и все. Да, это казаки вышли и даже приехали из других областей и регионов. Мы вышли, чтобы не допустить шествия ЛГБТ. Если бы казаками было определено такое шествие, то в этом случае казаки бы сопровождали данное сообщество ЛГБТ до приезда полиции. Мы не охотимся на ихние офисы. Якобы мальчик какой-то пострадал. Все оказалось не так. Мальчишка спалился, он на фоне флагов ЛГБТ фотографировался и как сам себя позиционировал . Мои казаки, которых я знаю лично, его в глаза не видели. Приезжают же еще казаки – мы не в состоянии контролировать процесс приезда других из других регионов. Они же как родители выступают, поэтому мы не имеем права им запретить приехать. Если кто-то из казаков приехал и повел себя некорректно, то мы пока не можем этого человека найти. Если это было, конечно, в чем даже у полиции было сомнение. Мы не против разноцветных волос и молодежной одежды”.

Девочка рисовала фиолетовую ленточку на асфальте, и казаки подошли и сказали: "А ты чё тут сидишь"

Олег Сененко сказал, что знает казаков, которые задержали волонтерку “Стенографии”. По словам Сененко, казаки узнали из чата фестиваля “Неделя гордости”, что его участники будут повязывать на руки фиолетовые ленточки. “Девочка рисовала фиолетовую ленточку на асфальте, и казаки подошли и сказали: "А ты чё тут сидишь". Они решили, что это разметка для ЛГБТ. Произошло недоразумение, девочка оказалась из другого движения – граффити. Девчонка испугалась и убежала, хотя ее никто не оскорблял. Девочку можно понять, грубовато с ней разговаривали, мы готовы извиниться, но нам ее контактов не дают. Мы еще раз говорим, у казаков произошло недоразумение, потому что радугу ЛГБТ взяли, прекрасный символ завета бога с человеком ЛГБТ подмяли под себя, как и фиолетовые ленточки”.

Олег Сененко не скрывает своих гомофобных взглядов. “ Я увидел в комментарии слова женщины, мол, ее сын – гей, и она боится теперь пускать его на улицу. Слушайте, но что-то как-то плохо воспитали сына по сути. Как это сын – гей, и она этим гордится. Это же трагедия в семье. Как же продолжение рода, он продолжать через чё будет. Это наша тревога. Я почти 12 лет езжу в Европу по бизнесу. Мне противно смотреть, когда мужик с мужиком идут за ручку. Потому что у нас духовность и дух другой”.

Алла Чикинда, сотрудница “Екатеринбургского ресурсного центра”, не хочет заострять внимание и слишком много обсуждать поведение “странных людей”, которые останавливают прохожих в Екатеринбурге.

“Наш проект называется “Неделей гордости”, а не “Неделей гордости ЛГБТ”. “Наш фестиваль посвящен всем людям, которые гордятся своей индивидуальностью и уважают уникальность других. Мы решили на фестивале говорить о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разъединяет. Права ЛГБТ-людей – это, в первую очередь, права человека. Ситуация с дискриминацией любой социальной группы касается каждого”, – сказала Алла Чикинда.