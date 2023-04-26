Алексей Навальный сообщил, что против него возбуждено дело по обвинению в терроризме;
Как появляются массовые захоронения погибших в Украине наемников из ЧВК Вагнер;
По данным расследования издания "Верстка" начать полномасштабное вторжение в Украину Владимира Путина убедили Виктор Медведчук и Юрий Ковальчук;
Законопроект о повышении подоходного налога для уехавших россиян возвращен в правительство;
Джо Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.