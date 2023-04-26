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Время Свободы

Не выходя из ШИЗО. Навального обвинили в терроризме

Информационный дайджест "Время Свободы", 26 апреля

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Время Свободы - Темы дня 26.04.2023
by Радио Свобода

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Алексей Навальный сообщил, что против него возбуждено дело по обвинению в терроризме;

Как появляются массовые захоронения погибших в Украине наемников из ЧВК Вагнер;

По данным расследования издания "Верстка" начать полномасштабное вторжение в Украину Владимира Путина убедили Виктор Медведчук и Юрий Ковальчук;

Законопроект о повышении подоходного налога для уехавших россиян возвращен в правительство;

Джо Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

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