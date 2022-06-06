Не жертва. Анатолий Стреляный – о мировых высотах

Подавляющему большинству украинцев нет никакого дела до русской культуры-литературы прошлого, настоящего и тем более будущего. Как и до своей. Что-то, не задумываясь, потребляют из той и другой, мимо чего-то проходят, позёвывая. Так же и с отношением русских к украинской, своей и какой угодно культуре-литературе. Нервничают, гневаются, сражаются друг с другом не потребители культуры, а её мастера с обеих сторон. Ну, и подмастерья. Украинские начали и наступают, российские обороняются и переходят в наступление.

Мастера культуры, как им и положено, и привычно, слишком много на себя берут. Подмастерья – те еще больше. Украинские утверждают, что вся русская культура виновата во всех прошлых и настоящих грехах России и потому, мол, должна быть сброшена с парохода современности и будущности. Российские отвечают, что уж чего-чего, а этого они не допустят. Меньше всех эта схватка задевает прямых участников вооруженной борьбы.



Продвинутых неславян бывшего СССР этот шум несколько озадачивает. Они ведь помнят, что для них, их отцов и дедов-прадедов украинцы, русские и белорусы были одним народом, народом-господином. Бывшие паны дерутся – ну, что ж, чубы у мужиков уже не трещат. Не совсем пустой вопрос: сознавали ли себя украинцы, как досоветские, так и советские, господами, точнее, частью народа-господина? "Ещё как!"– мой ответ. Что им было и сознавать, как не это! О чём и хлопотали почти четыре сотни лет. Украинская старшина рьяно делила с русской командные высоты в империи.

Русский не понял, а почувствовал всем своим существом, что без украинца его скоро не будет

Но тридцать лет назад Украина с подачи той же старшины в одночасье решила, так сказать, понизить свой статус – статус казавшейся неотрывной, природной части народа-богоносца. Понизить этот высочайший статус до отдельной, рядовой, зато несомненно европейской государственности. Отсюда всё и пошло, и дошло до настоящей войны. Богоносец не обиделся и не возмутился – это только так кажется, пусть и ему самому. Он приуныл, и так глубоко, что перестал собой владеть. Русский не понял, а почувствовал всем своим существом, что без украинца его скоро не будет. Не будет такого русского, какого он когда-то себе нарисовал и свято поверил в свой автопортрет. Русский почувствовал, что без такого подельника, как украинец, он не настоящий русский. Так понятнее?



По молодости я увлеченно спорил со своими соплеменниками и друзьями-"бандеровцами". Они смотрели на Украину как на жертву России. Я же кричал, что это не соответствует действительности, что они таким манером принижают Украину. Они мне говорили: "Когда дойдет до дела, тебя первого повесим". Считаю, что время подтвердило мою правоту. Если бы Украина чувствовала себя жертвой, она бы не приняла вооруженный вызов России. Жертвы на такое не способны.



Почему мир поднял Украину в своих глазах на высоту, о которой она, говоря правду, и не мечтала? Потому что не ожидал от неё такой, с его точки зрения, дерзости. Он не сразу поверил своим глазам. Не состоит в НАТО, одна-одинешенька, без твердой уверенности в чьей-либо серьезной помощи (известная помощь явилась потом). Британский премьер-министр вон даже выступил с такой гениальной идеей, как создание нового ЕС – такого союза европейских государств, в котором Украина с Англией заняли бы – нет, не особо почетные, а равные всем остальным места. Мог ли кто-то ещё вчера представить себе что-то подобное?

Если кто и мог принять бой, то только они, украинцы. Почему? Потому что русская игра бицепсами на мировую публику их не впечатляла никогда. И русских, и себя они всегда видели изнутри и насквозь такими, какие они есть, а не такими, какими их кто-то себе представляет. Этим русско-украинская война похожа на гражданскую, но больше, пожалуй, ничем. Украина ведь, кроме прочего, не мечтает распространить свои порядки, политические и прочие верования на Россию.



Может ли Украина потерпеть поражение? Физическое – да. Часть её территории может на какое-то время оказаться под Россией. Но суть Украины под Москву уже не попадет. Суть – это украинство, армія, мова, віра. Украинство, которое отныне по-своему, на собственной коже, признано даже "Русским миром".

Анатолий Стреляный – писатель и публицист



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции