Небо над Польшей будут патрулировать британские "Тайфуны"

Власти Великобритании подтвердили, что британские истребители "Тайфун" будут участвовать в операции НАТО "Восточный страж" по укреплению восточных границ Североатлантического союза. Их задачей будет участие в противовоздушной обороне Польши перед лицом возможных угроз со стороны российских беспилотников. Об этом 15 сентября объявило Минобороны Великобритании.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, объявляя в пятницу о начала миссии "Восточный страж". назвал Великобританию в числе её участников, но подробности тогда не приводились.

Как говорится в сообщении британского ведомства, "Тайфуны" присоединятся к обороне Польши "спустя несколько дней после безрассудного и опасного вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши – самого значительного на сегодняшний день нарушения воздушного пространства НАТО президентом Путиным". Около 20, как утверждается, российских беспилотников вторглись в польское воздушное пространство во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября. Россия отрицает, что это были её беспилотники.

Как говорится в сообщении британского Минобороны, истребители "Тайфун" начнут выполнять задачи над Польшей в ближайшие дни. Подчёркивается, что Британия взяла на себя эти обязательства по итогам консультаций, инициированных Польшей в рамках 4-й статьи Североатлантического договора.

В сообщении не говорится, сколько истребителей будет участвовать в миссии. Ранее сообщалось, что патрулировать воздушное пространство Польши будут два самолёта F-16 Дании, три французских истребителя "Рафаль" и четыре германских "Еврофайтера".

Президент Польши Кароль Навроцкий 14 сентября одобрил размещение войск НАТО на территории страны. Как сообщает Бюро нацбезопасности, это решение касается операции "Восточный страж", начатой совместно со странами-участницами военного союза для усиления охраны восточных границ Польши.