Скверные предчувствия. Блогеры – о противостоянии России и Польши

Несколько тревожных новостей в последние дни было связано с Польшей.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около 20 российских дронов. В небо поднялись истребители Польши и стран-членов НАТО. Несколько беспилотников были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией".

12 сентября в Беларуси начались масштабные российско-белорусские военные учения. Варшава закрыла польско-белорусскую границу, а Генштаб вооруженных сил Польши объявил о старте операции НАТО "Восточный страж".

13 сентября польские вооружённые силы подняли в воздух военную авиацию для обеспечения безопасности. В реагировании участвовала авиация стран НАТО. Был закрыт аэропорт Люблина.

Польша модернизирует армию. В планах Варшавы к 2027 году подготовить 100 000 добровольцев. "Мы готовимся к угрозе, которая станет реальной завтра", – заявил замглавы Минобороны Павел Залевский.

Вот как откликнулись на эти сообщения русскоязычные блогеры.

Александра Кладкевич (Киев):

Дорогие друзья из Польши! Скажите, это правда, что россия атаковала вас сейчас? Много шахедов на вас полетело. У вас закрыли аэропорты. Нас сейчас сильно бомбят. Мы не спим. Польша мы с вами, держитесь.

Екатерина Марголис:

Ну что ж. В этот раз они припозднились на 10 дней. Переставили в дате единицу с нулем. В тот раз это было 1 сентября 1939.

Вторжение в Польшу?

Uwaga, drony szturmowe zbliżają się do granicy z Polską…

Что это снова будет Польша и что скоро, а не в 2030 году я, к сожалению, не сомневалась – и не раз говорила это в частных разговорах (каркать в общественном пространстве не люблю – и без дурных прогнозов тошно).

Пу, собственно, именно про Польшу вякал не раз в том же духе своих «исторических» нарративов о якобы недостранах, что и про Украину. И то, какую позицию последние недели заняло польское руководство и что говорилось относительно Украины, тоже вряд ли случайное совпадение.

Проверка границ зарвавшимся ничтожеством продолжается. В прямом и переносном смысле.

Артур Фред:

Украине теперь станет ещё труднее

Война естественно выходит из берегов и теперь Польша вынуждена реагировать.

К великому сожалению, обращаться к США теперь практически бесполезно, поэтому Польша не сделает решительных шагов, так как понимает их убийственность для своих граждан.

Давно напичканный военными и ракетами Калининград способен атаковать Польшу и принести туда ужас и разрушения, которые до того принес в Украину.

И польские политики сделают всё, чтобы этого не случилось, несмотря на резкие заявления отдельных лиц.

Боюсь, что Украине теперь станет ещё труднее.

Многие блогеры сетуют на недостаточно решительные действия НАТО.

Сергей Медведев:

Инцидент с дронами был окном возможности, его надо было использовать для применения 5 статьи, закрывать небо над ближней Украиной, начинать круглосуточное дежурство авиации НАТО по периметру границ, поставлять сотни дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow, Томагавк в Украину с разрешением на использование целей в глубине России, закрывать сухопутную границу с Калининградом и транзит через Литву и т.д. Это было бы закономерным и пропорциональным ответом.

Вместо этого промямлили что-то невразумительное и получили следующий ход эскалации. Затем полетят уже не 20, а 120 дронов, и один случайно упадет на авиабазу в Жешуве, откуда идут поставки в Украину, а потом во время учений Запад-2025 во время учебных ракетных стрельб случится нештатная ситуация.

Уличные опросы в РФ красноречиво свидетельствуют о реакции обывателей:

Если верить более серьезным социологическим опросам, россиянам все же надоела вечная война.

Михаил Фишман:

Война переходит в эндшпиль

Новая фаза: меняется отношение российского общества к войне. Свежий опрос Центра Левады показывает рекордную долю сторонников перехода к мирным переговорам: 66%. Свежий опрос ExtremeScan еще более выразительно подтверждает эту тенденцию: 66% выступают за немедленное прекращение боевых действий или переход к мирным переговорам; 57% поддержат закрепление границ по линии боевого соприкосновения, если это позволит остановить войну. Иными словами, люди говорят: повоевали — достаточно. Хватит. Пропаганда уже много месяцев твердит о том, как Путин с Трампом хотят остановить войну, а мира все нет и нет. Данные ExtremeScan: в марте этого года 43% верили, что война закончится в течение полугода; сейчас почти вдвое меньше — 24%. Люди разочарованы (опрос Левады фиксирует тот же тренд). К тому же поддержка войны заметно упала на фоне нарастающих бытовых трудностей — постоянные отключения интернета, перебои с электричеством и водой, обстрелы — и мрачных экономических перспектив. И это реальность — опять-таки наряду с экономическими проблемами, — которую Путин не может проигнорировать. Война переходит в эндшпиль.

Мария Снеговая:

Очередное подтверждение, что на отношение россиян к войне влияет личный опыт. Как только начались серьёзные проблемы с интернетом, полетами в аэропортах, подскочила доля сторонников её завершения.