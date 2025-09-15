Скверные предчувствия. Блогеры – о противостоянии России и Польши

Несколько тревожных новостей в последние дни было связано с Польшей.
В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около 20 российских дронов. В небо поднялись истребители Польши и стран-членов НАТО. Несколько беспилотников были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией".
12 сентября в Беларуси начались масштабные российско-белорусские военные учения. Варшава закрыла польско-белорусскую границу, а Генштаб вооруженных сил Польши объявил о старте операции НАТО "Восточный страж".
13 сентября польские вооружённые силы подняли в воздух военную авиацию для обеспечения безопасности. В реагировании участвовала авиация стран НАТО. Был закрыт аэропорт Люблина.
Польша модернизирует армию. В планах Варшавы к 2027 году подготовить 100 000 добровольцев. "Мы готовимся к угрозе, которая станет реальной завтра", – заявил замглавы Минобороны Павел Залевский.
Вот как откликнулись на эти сообщения русскоязычные блогеры.
Александра Кладкевич (Киев):
Дорогие друзья из Польши! Скажите, это правда, что россия атаковала вас сейчас? Много шахедов на вас полетело. У вас закрыли аэропорты. Нас сейчас сильно бомбят. Мы не спим. Польша мы с вами, держитесь.
Ну что ж. В этот раз они припозднились на 10 дней. Переставили в дате единицу с нулем. В тот раз это было 1 сентября 1939.
Вторжение в Польшу?
Uwaga, drony szturmowe zbliżają się do granicy z Polską…
Что это снова будет Польша и что скоро, а не в 2030 году я, к сожалению, не сомневалась – и не раз говорила это в частных разговорах (каркать в общественном пространстве не люблю – и без дурных прогнозов тошно).
Пу, собственно, именно про Польшу вякал не раз в том же духе своих «исторических» нарративов о якобы недостранах, что и про Украину. И то, какую позицию последние недели заняло польское руководство и что говорилось относительно Украины, тоже вряд ли случайное совпадение.
Проверка границ зарвавшимся ничтожеством продолжается. В прямом и переносном смысле.
Украине теперь станет ещё труднее
Война естественно выходит из берегов и теперь Польша вынуждена реагировать.
К великому сожалению, обращаться к США теперь практически бесполезно, поэтому Польша не сделает решительных шагов, так как понимает их убийственность для своих граждан.
Давно напичканный военными и ракетами Калининград способен атаковать Польшу и принести туда ужас и разрушения, которые до того принес в Украину.
И польские политики сделают всё, чтобы этого не случилось, несмотря на резкие заявления отдельных лиц.
Боюсь, что Украине теперь станет ещё труднее.
Многие блогеры сетуют на недостаточно решительные действия НАТО.
Инцидент с дронами был окном возможности, его надо было использовать для применения 5 статьи, закрывать небо над ближней Украиной, начинать круглосуточное дежурство авиации НАТО по периметру границ, поставлять сотни дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow, Томагавк в Украину с разрешением на использование целей в глубине России, закрывать сухопутную границу с Калининградом и транзит через Литву и т.д. Это было бы закономерным и пропорциональным ответом.
Вместо этого промямлили что-то невразумительное и получили следующий ход эскалации. Затем полетят уже не 20, а 120 дронов, и один случайно упадет на авиабазу в Жешуве, откуда идут поставки в Украину, а потом во время учений Запад-2025 во время учебных ракетных стрельб случится нештатная ситуация.
Уличные опросы в РФ красноречиво свидетельствуют о реакции обывателей:
Если верить более серьезным социологическим опросам, россиянам все же надоела вечная война.
Война переходит в эндшпиль
Новая фаза: меняется отношение российского общества к войне. Свежий опрос Центра Левады показывает рекордную долю сторонников перехода к мирным переговорам: 66%. Свежий опрос ExtremeScan еще более выразительно подтверждает эту тенденцию: 66% выступают за немедленное прекращение боевых действий или переход к мирным переговорам; 57% поддержат закрепление границ по линии боевого соприкосновения, если это позволит остановить войну. Иными словами, люди говорят: повоевали — достаточно. Хватит. Пропаганда уже много месяцев твердит о том, как Путин с Трампом хотят остановить войну, а мира все нет и нет. Данные ExtremeScan: в марте этого года 43% верили, что война закончится в течение полугода; сейчас почти вдвое меньше — 24%. Люди разочарованы (опрос Левады фиксирует тот же тренд). К тому же поддержка войны заметно упала на фоне нарастающих бытовых трудностей — постоянные отключения интернета, перебои с электричеством и водой, обстрелы — и мрачных экономических перспектив. И это реальность — опять-таки наряду с экономическими проблемами, — которую Путин не может проигнорировать. Война переходит в эндшпиль.
Очередное подтверждение, что на отношение россиян к войне влияет личный опыт. Как только начались серьёзные проблемы с интернетом, полетами в аэропортах, подскочила доля сторонников её завершения.