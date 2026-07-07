"Небо определит результат войны"

Более 430 беспилотников участвовали в налете на Московский региона в ночь на 7 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, подавляющее большинство дронов удалось сбить или нейтрализовать.

Украинские БПЛА впервые атаковали Новосибирскую область, а она находится почти в 4000 км от границы с Украиной. Под удар попал и Омский нефтеперерабатывающий завод (2500 км от границы). Это крупнейшее в России предприятие отрасли, которое до этого не подвергалось атакам ВСУ. Как отмечает "Агентство", в зоне поражения оказались около 85% российских НПЗ.

Владимир Зеленский считает, что непрерывные массированные атаки беспилотников в сочетании с топливным кризисом изменят расчеты Владимира Путина. Президент Украины заявил в интервью Financial Times, что ключевая фаза российско-украинской войны сместилась с суши и моря в воздух. По мнению Зеленского, "битва в небе" определит исход конфликта. Зеленский также считает, что из-за активных атак ВСУ советники могут даже предложить Путину "переезд куда-нибудь за Урал".

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус предполагает, что война в Украине, возможно, вступает в новую опасную фазу. Ссылаясь на источники, Игнатиус пишет, что Россия рассматривает возможность эскалации конфликта посредством ограниченных ударов против некоторых членов НАТО – стран Балтии или Польши. В Кремле, по мнению колумниста, рассчитывают на то, что США не вмешаются.

7 июля в столице Турции Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. Как ожидается, в среду в его кулуарах Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры. Перед тем как отправиться на саммит, Трамп созвонился с Путиным. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор с Трампом касался предстоящей встречи Альянса и украинского урегулирования.

Можно ли говорить о желании Кремля вернуться к мирным переговорам? Сможет ли социальный кризис в России принудить Путина к диалогу с Украиной? Как трансформация НАТО может повлиять на Россию? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с публицистом Станиславом Белковским.