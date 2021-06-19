Недобрые перемены. Вера Васильева – о 18 годах Алексея Пичугина

19 июня исполняется 18 лет со дня ареста Алексея Пичугина. Правозащитный центр "Мемориал" (принудительно внесён властями в список "иностранных агентов") и некоторые другие правозащитные организации считают его политзаключенным, а Европейский суд по правам человека дважды постановил, что в отношении бывшего сотрудника экономического отдела службы безопасности компании ЮКОС нарушены принципы справедливого правосудия. Комитет министров Совета Европы неоднократно требовал от российских властей освобождения Пичугина.



18 лет – это возраст совершеннолетия. За те годы, которые Алексей провёл в тюрьме, выросло целое поколение. Жизнь изменилась до неузнаваемости – не только в общественно-политическом плане, технологическом, бытовом. Для нас всех стали привычными Instagram, Facebook, iPhone… Я иногда теряюсь, когда пытаюсь описать в письмах Алексею то, что уже кажется обыденностью и чего он никогда не видел.

Разгром ЮКОСа начался именно с дела Пичугина

18 лет провела в заключении писатель и политзаключенная сталинского ГУЛАГа Евгения Гинзбург. По воспоминаниям самой Евгении Соломоновны, после выхода из-за решётки её никогда не оставляли приступы страха. Рубеж графа Монте-Кристо Пичугин перешагнул еще четыре года назад. Но, в отличие от этого литературного персонажа, Алексею, о характере которого могут составить представление люди, переписывающиеся с ним регулярно, никогда не придёт в голову идея расходовать оставшуюся свою жизнь на месть. Только это, по-видимому, сложно понять его преследователям, движимым, очевидно, совсем другими чувствами и мотивами.

Разгром ЮКОСа начался именно с дела Пичугина, хотя поначалу даже сами представители опальной нефтяной компании, наверное, не вполне понимали, что это не частная история, и масштаб атаки – глобальный. Но суть произошедшего не только в ЮКОСе. И не только в том, что Россия – страна, которая, судя по телевизионной картинке и речам государственных мужей, стремится подчеркнуть перед всем миром вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне и в освоение космоса, – ныне знаменита совсем другим. Я имею в виду всем известное понятие "басманное правосудие", возникшее, когда шло судебное разбирательство по делу ЮКОСа.

Суть, на мой взгляд, в том, что в нашей стране за прошедшие 18 лет коренным образом изменилось мировоззрение. Ведь проводники нынешнего беззакония отнюдь не инопланетяне. Как ни крути, наши сограждане – это, в том числе, и следователи, фабрикующие уголовные дела, и судьи, штампующие обвинительные приговоры. Все мы много раз слышали и читали про "телефонное право", про цензуру, а кое-кто из нас сталкивался с этими явлениями и лично. Но сегодня уже, как мне кажется, суды не всегда выносят неправосудные приговоры по указке сверху. Ничтожно малая доля, меньше одного процента оправдательных решений, не всегда обусловлена тем, что на судей надавили, запугали, что их заставили и тому подобное… Подчас это уже своего рода инерция, привычка, как самоцензура иных представителей пишущей братии. Ты уже сам понимаешь, как следует писать или какой приговор выносить. Раз человека посадили – значит, он виновен.

Алексей Пичугин, когда выйдет на свободу, попадет в абсолютно новую для себя атмосферу. Не только с точки зрения высоких технологий, изменений в законодательстве и его правоприменении в судах. Как раз с судебной машиной он знаком не понаслышке, потому что принципы и приемы "басманного правосудия", границы дозволенного определялись и обкатывались на деле ЮКОСа. Россия стала другой по мышлению, мировосприятию, социальному поведению, и это недобрые перемены. Но разделять здесь на хороших "нас" (недовольных ситуацией и страдающих) и на плохих "них" (захвативших власть), по-моему, не вполне правильно. "Почему мы позволяем так с собой обращаться?" – вот ключевой вопрос, который, я полагаю, должен поставить перед собой каждый, кому небезразлично будущее.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", автор книг "Алексей Пичугин – пути и перепутья" и "Третий суд Алексея Пичугина. Хроники "дела ЮКОСа"

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