Нефтебаза в Феодосии горит вторые сутки, власти о пожаре не сообщали

В аннексированном Крыму вторые сутки продолжает гореть крупнейший на полуострове нефтеналивной терминал, расположенный в городе Феодосия. Пожар начался в ночь на 6 октября после атаки украинских беспилотников.

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов до сих пор никак не прокомментировал произошедшее, зато нашёл время поздравить с днём рождения президента Владимира Путина, назвав его "выдающимся лидером современности".

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", беспилотники атаковали терминал около 01.40 в понедельник. Канал опубликовал видео, на котором видна стрельба трассирующими снарядами зенитной установки по воздушной цели или целям и затем мощный взрыв со столбом огня в районе нефтебазы. Сигнал тревоги российские власти Феодосии включили только в 02.27 – через полтора часа после начала атаки на нефтяной терминал.

Зарево пожара на нефтебазе было видно с расстояния 30 километров, опубликованы фото из населенного пункта Приветное, который находится в Кировском районе Крыма, северо-западнее от Феодосии. Российские власти Феодосии распорядились перекрыть движение по автодорогам, расположенным рядом с нефтебазой, иносказательно называя взрывы и пожар "ситуацией", отмечает Крым.Реалии. "В социальных сетях пишут, что ночью в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе. Официальной информации об этом нет, но любой феодосиец, взглянув в сторону автовокзала, увидит столб дыма", – написал один из местных сайтов.

По данным спутниковой съемки NASA FIRMS, на Феодосийском нефтеналивном терминале отмечаются два очага пожаров: в северо-западной и восточной частях нефтебазы. На спутниковом снимке за 6 октября дым от горящей нефтебазы простирается на 12 километров.

Нефтеналивной терминал в Феодосии ранее уже подвергался украинским атакам – в частности, ВСУ атаковали нефтебазу ночью 7 октября 2024 года. Пожар на нефтебазе в Феодосии тогда продолжался более недели. Терминал является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и ёмкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.