Негарантированную работу узаконят. Новое в правилах о занятости

Государственная дума России до начала лета может принять новый закон о занятости. Пособия по безработице вырастут, но будут расширены возможности для трудоустройства людей без полноценных социальных гарантий. Так считают представители независимых российских профсоюзов.

Объемный документ

Существующий закон "О занятости населения Российской Федерации", принятый еще в 1991 году, – один из самых старых в стране. Трудовой кодекс, описывающий отношения работников и работодателей, принят на десятилетие позже. В закон о занятости за более 30 лет было внесено более полусотни изменений, теперь же предлагается принять его в совершенно новом виде.

Законопроект внесен председателями Государственной думы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также группой влиятельных депутатов и сенаторов. Он уже принят в первом чтении 15 марта. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил ТАСС, что Госдума может принять документ до конца весенней сессии. Шохин не ответил на предложение Радио Свобода об интервью.

По просьбе Радио Свобода 171-страничный законопроект прочел Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости России.

Я не завидую простому человеку, который попытается в нем разобраться

– Законопроект гораздо объемнее действующего закона, пытается полностью охватить все, что связано с занятостью. При этом законопроект бессистемен и хаотичен. Я не завидую простому человеку, который попытается в нем разобраться. Например, непонятно, о каких общественных работах за счет работодателя идет речь, чем они отличаются от предлагаемых работодателями вакансий. Пособие по безработице самозанятым собираются вычислять на основе их средней заработной платы. Хотя у самозанятых по определению не зарплата, а доход, – рассказывает эксперт.

В нынешней редакции закона самозанятые вообще не имеют права на пособие по безработице, как и индивидуальные предприниматели (ИП). В законопроекте ИП тоже получают право на господдержку, но достаточно скромную.

– Размер пособий для ИП определяется на основе их налоговых выплат. Логично было бы привязывать пособия ИП к доходу. Налоги для частных предпринимателей составляют от 6 до 15 процентов их дохода. Правила определения подходящей работы для безработного отдаются на откуп Роструду: велик риск, что будут манипуляции в ущерб людям, – предполагает Кудюкин.

Пособия по безработице вырастут, причем в пояснительной записке к законопроекту указано, что это не потребует новых трат из госбюджета, средства уже выделены ранее в рамках различных федеральных программ.

Все больше будет становиться наемных работников без прав на больничный

– Будут зафиксированы минимальное и максимальное пособия по безработице. В нынешнем законе это отдано правительству: в 2022–2023 годах максимальное пособие по безработице было ниже прожиточного минимума. Закон устанавливает, что хотя бы максимальный размер пособия по безработице в течение первых трех месяцев будет равен минимальному размеру оплаты труда, – рассказывает он.

Участники вторжения в Украину (так называемой "специальной военной операции" )и члены их семей выделены в новую льготную категорию: они должны обладать преимуществами при принятии на работу в государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Занятость вместо труда

В законопроекте появилось упоминание о массово получивших популярность видах трудовых отношений: самозанятости и платформенной занятости. В независимых профсоюзах опасаются, что законодательное их закрепление приведет к росту негарантированных трудовых отношений в России. Все больше будет становиться наемных работников без прав на больничный, фиксированных выходных, отпусков и стабильного дохода.

– Самозанятый определяется как человек, осуществляющий трудовую деятельность с целью систематического получения доходов. Под это определение можно подвести практически любого человека. Разумеется, это не будет работать с места в карьер, но такая формулировка уничтожает правила занятости в стране. Открывает блестящую возможность переводить работников в самозанятые, уменьшая налоги и повышая прибыль, оставлять людей без каких бы то ни было прав. По оценке РАНХиГС, сделанной несколько нет назад, "черную" либо "серую" зарплату получали 33 миллиона работников в РФ. Всего в России около 80 миллионов людей трудоспособного возраста. То есть почти 40 процентов российской рабочей силы погружено в бесправие. В Германии такого нет вообще. В Бельгии или Италии – в пределах 5 процентов. На Балканах (в Боснии и Герцеговине, Албании – действительно около 40 процентов), – рассказывает Радио Свобода Олег Шеин, депутат Госдумы и вице-президент Конфедерации труда России.

Схожее опасение высказали в комментарии для Радио Свобода и в профсоюзе "Курьер": "Профсоюз "Курьер" считает, что законопроект будет использован против рабочих, в конечном итоге закрепит кабальные условия. Государство как институт должно бороться с антиобщественными действиями, а не возводить их в закон".

Самозанятость и платформенная занятость отделяются от трудовых отношений

– Закон о занятости принимается в интересах платформенных компаний. Никто этого и не скрывает. Недавно "Авито", "Газпромнефть", "СберМаркет", "Яндекс", Ozon, Wildberries, YouDo объявили о создании саморегулируемого Совета цифровых платформ при Российском союзе промышленности и предпринимателей (РСПП) и подписали "Хартию о принципах развития платформенной занятости в России". А президент РСПП Александр Шохин проговорился: "Без саморегулирования обойтись нельзя в силу того, что направление новое, наша задача найти для него нишу, не переводя его в трудовые отношения". Собственно для этого закон и нужен. В нем самозанятость и платформенная занятость отделяются от трудовых отношений. Законопроектом предусматривается, что вопросы, связанные с ними, будут урегулированы отдельным федеральным законом. Наверняка для самозанятых и платформенно занятых многие положения трудового кодекса работать не будут, – считает Валерий Смирнов, администратор портала о трудовых конфликтах Antijob.net.

Заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме и один из авторов законопроекта Андрей Исаев сообщил, что отдельный законопроект о правах самозанятых и платформенных работников должен появиться также в весеннюю сессию российского парламента.

Андрей Исаев заявил Радио Свобода, что "не дает комментарии иностранным агентам".