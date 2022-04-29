Каких "черных лебедей" ждать России?

Не прекращаются боевые действия России против Украины. Президент США Джо Байден попросил Конгресс для поддержки Украины военными и экономическими мерами выделить 33 миллиардов долларов. Идет обсуждение новых пакетов санкций против Москвы.
Каковы перспективы российской экономики в условиях возможной нефтяной и транспортной блокады РФ? Что ждет обычного россиянина? Обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов и Сергей Жаворонков. Ведет передачу Михаил Соколов.
Видеоэфир в 19:05
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.