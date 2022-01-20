Неизвестные силой вывезли в Чечню мать правозащитника Янгулбаева 

В Нижнем Новгороде неизвестные вооружённые мужчины, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики для последующего допроса.

Янгулбаев - юрист, сотрудничающий с "Комитетом против пыток". В организации, которая признана российскими властями "иностранным агентом", сообщили, что к дому матери правозащитника неизвестные приехали на тонированом джипе Mercedes с чеченскими номерами. В этот момент в квартире также находился отец Абубакара Янгулбаева - судья Верховного суда Чечни в отставке. Неизвестные показали ему и его жене постановление о приводе на допрос в качестве свидетелей. После того, как Янгулбаев-старший предъявил удостоверение судьи, неизвестные забрали с собой только женщину.

Отмечается, что Зарема Мусаева страдает диабетом. Несмотря на это, неизвестные не взяли из квартиры необходимые ей лекарства. Кроме того, как утверждает юрист "Комитета против пыток" Сергей Бабинец, Зарему и её мужа несколько раз ударили.

Сам Абубакар Янгулбаев считает произошедшее "похищением" и отмечает, что его мать вывезли как свидетельницу по делу о мошенничестве с кредитами, о котором ни она, ни его отец, никогда не слышали.