Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Юрист "Комитета против пыток" сообщил о похищении 21 родственника в Чечне

Учения ОМОНа в Чечне, архивное фото

Юрист северокавказского филиала правозащитной организации "Комитет против пыток" Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне 21 родственника. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что Янгулбаев может быть причастен к модерации оппозиционного телеграм-канала, — передаёт редакция Кавказ.Реалии. За несколько дней о похищении десятков родственников сообщили шесть человек, которые находятся в оппозиции чеченским властям или связаны с правозащитой в республике.

По словам Янгулбаева, похищения проходили 23-25 декабря в селе Гойты Урус-Мартановского района и в Грозном. Задержанных забрали не представлявшиеся люди в чёрной форме, которые увезли их в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у родственников забрали документы на недвижимость.

Среди приближённых главы Чечни Размана Кадырова, Янгулбаев и его брат считаются модераторами и администраторами оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT, сообщил юрист. "По факту это не так. Но кадыровцы решили воздействовать на меня через проживающих в Чечне родственников", – сказал он.

  • Янгулбаев — шестой человек за неделю, сообщивший о похищении родственников в Чечне. С 22 декабря стало известно об исчезновении и задержании родственников оппозиционных блогеров Тумсо Абдурахманова, Хасана Халитова, Минкаила Мализаева, правозащитников Мансура Садулаева и Аслан Арцуева. Федеральные власти ситуацию не комментируют.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG