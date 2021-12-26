Юрист "Комитета против пыток" сообщил о похищении 21 родственника в Чечне

Юрист северокавказского филиала правозащитной организации "Комитет против пыток" Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне 21 родственника. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что Янгулбаев может быть причастен к модерации оппозиционного телеграм-канала, — передаёт редакция Кавказ.Реалии. За несколько дней о похищении десятков родственников сообщили шесть человек, которые находятся в оппозиции чеченским властям или связаны с правозащитой в республике.

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По словам Янгулбаева, похищения проходили 23-25 декабря в селе Гойты Урус-Мартановского района и в Грозном. Задержанных забрали не представлявшиеся люди в чёрной форме, которые увезли их в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у родственников забрали документы на недвижимость.

Среди приближённых главы Чечни Размана Кадырова, Янгулбаев и его брат считаются модераторами и администраторами оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT, сообщил юрист. "По факту это не так. Но кадыровцы решили воздействовать на меня через проживающих в Чечне родственников", – сказал он.