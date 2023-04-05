Неизвестные угрожают подписчикам Дарьи Треповой в социальных сетях

Пользователям социальных сетей, которые подписаны на аккаунты арестованной накануне по обвинению в совершении теракта Дарьи Треповой или хоть как-то с ней связаны, стали поступать угрозы. Об этом сообщает телеграм-канал "Ротонда" со ссылкой на петербургских активистов.
Собеседники издания рассказывают, что данные пользователей были опубликованы в группах, посвященных поиску причастных ко взрыву, в котором погиб провоенный блогер Владлен Татарский.
Феминистка Елена Кондрахина сообщила, что подверглась атаке ботов после того, как спросила в волонтерском чате, можно ли отправить Треповой передачу в СИЗО. Неизвестные опубликовали домашний адрес активистки и пригрозили расправой ей и её родственникам. Кондрахина отрицает знакомство с обвиняемой и утверждает, что не была на неё подписана.
По данным "Ротонды", в травле тех, кого связывают с Дарьей Треповой, принимает участие в том числе основатель признанного экстремистским и запрещенногов России "Мужского государства" Владислав Поздняков — в его телеграм-канале была опубликована информация про Кондрахину.
Вчера Басманный суд Москвы на закрытом заседании отправил Дарью Трепову под арест на два месяца по обвинению в совершении теракта организованной группой и незаконном ношении взрывчатых устройств.
- Взрыв в кафе Петербурга произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходила встреча с провоенным Z-блогером Владленом Татарским. Он погиб, десятки человек пострадали. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову. Ее обвиняют в том, что она пронесла на встречу с Татарским статуэтку, внутри которой было взрывное устройство.
- По данным источников СМИ, Трепова могла не догадываться о том, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находится взрывчатое вещество.
- Российские следственные органы заявляли о возможной причастности к убийству Владлена Татарского Украины, а также Фонда Борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. И украинские власти, и сторонники оппозиционера отрицают причастность к нападению.
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