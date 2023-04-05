Неизвестные угрожают подписчикам Дарьи Треповой в социальных сетях

Пользователям социальных сетей, которые подписаны на аккаунты арестованной накануне по обвинению в совершении теракта Дарьи Треповой или хоть как-то с ней связаны, стали поступать угрозы. Об этом сообщает телеграм-канал "Ротонда" со ссылкой на петербургских активистов.

Собеседники издания рассказывают, что данные пользователей были опубликованы в группах, посвященных поиску причастных ко взрыву, в котором погиб провоенный блогер Владлен Татарский.

Феминистка Елена Кондрахина сообщила, что подверглась атаке ботов после того, как спросила в волонтерском чате, можно ли отправить Треповой передачу в СИЗО. Неизвестные опубликовали домашний адрес активистки и пригрозили расправой ей и её родственникам. Кондрахина отрицает знакомство с обвиняемой и утверждает, что не была на неё подписана.

По данным "Ротонды", в травле тех, кого связывают с Дарьей Треповой, принимает участие в том числе основатель признанного экстремистским и запрещенногов России "Мужского государства" Владислав Поздняков — в его телеграм-канале была опубликована информация про Кондрахину.

Вчера Басманный суд Москвы на закрытом заседании отправил Дарью Трепову под арест на два месяца по обвинению в совершении теракта организованной группой и незаконном ношении взрывчатых устройств.