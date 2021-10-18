Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

Владислав Поздняков

Суд в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры признал "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России.

"Мужское государство" возникло как паблик сторонников блогера Владислава Позднякова в сети ВКонтакте. После того, как этот паблик был заблокирован, основной платформой для Позднякова и его сторонников стал канал блогера в телеграме, где несколько дней назад также был заблокирован. Поздняков утверждает, что выступает за патриархат и против идей феминизма.

Репортаж из суда вела "Медиазона". На суде была зачитана справка об организации, составленная центром по борьбе с экстремизмом МВД (центр "Э"). Центр описал "Мужское государство" как "радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя", выступающий против действующего политического режима.

Сторонники "Мужского государства" выступают против идей феминизма и толерантности. Они нередко угрожали насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ. Поздняков в 2018 году был осужден в России на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Он уехал за границу, суд впоследствии отменил приговор.

В этом году сторонники "Мужского государства" устраивали резонансные атаки в интернете, в частности, на рестораны "Ёбидоёби" и "Тануки" – за рекламу с участием темнокожих. Помимо негативных комментариев в Сети, они делали онлайн-заказы и отказывались от их оплаты, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате "Ёбидоёби" удалила фото, которое не понравилось Позднякову, и извинилась, а "Тануки" отказалась извиняться и удалять свой контент.

В июле этого года ведущая телеканала "Дождь" (признан иноагентом) Анна Монгайт сообщила об угрозах в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Сторонники "Мужского государства" называли её "тварью" и советовали "ходить и оглядываться". Один из пользователей грозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG