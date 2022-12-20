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Неизвестные забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве 

Флаг Финляндии 

Неизвестные в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве, соответствующее видео появилось во вторник в различных телеграм-каналах.

На кадрах видно, что нападавших было около двадцати, все они мужского пола и крепкого телосложения. Судя по опубликованному ролику, здание посольства не пострадало - нападавшие смогли лишь перекинуть кувалды через забор.

В ноябре в телеграм-каналах, связанных с российской частной военной компанией "Вагнер", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что "это не наше дело".

Позже в СМИ появились свидетельства ещё нескольких подобных казней.

В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать "ЧВК Вагнера" террористической организацией и внести её в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.

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