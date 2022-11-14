Песков о казни заключённого из "ЧВК Вагнера": "Это не наше дело"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство бывшего российского заключённого Евгения Нужина, совершённого, предположительно, членами частной военной компании "Вагнер", заявил, что в Кремле не знают "насколько это соответствует действительности". "Это не наше дело", - добавил Песков.

Накануне в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке - собачья смерть“. Комментариев от представителей российских властей до сегодняшнего дня не поступало. Официального подтверждения того, что Нужин мёртв, также не было.

В понедельник члены Совета по правам человека при президенте России направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос с просьбой проверить видеозапись казни Нужина.

"У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он "предатель", есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие. Самосуд и, в частности, казнь запрещены.... Всё, что мы увидели на этом видео - нарушение правовых норм", - заявила член СПЧ Ева Меркачева.

До сих пор неизвестно, как Евгений Нужин оказался в руках бойцов ЧВК "Вагнера". Ряд источников сообщают, что Украина обменяла его на пленных украинских военнослужащих, хотя ранее власти страны обещали не выдавать обратно тех россиян, кто добровольно сдаётся в плен и заявляет о желании воевать на стороне ВСУ.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, находящийся в Киеве, заявил, что Нужина допрашивала СБУ и он не прошёл проверку на полиграфе, после чего его обменяли. Однако подтверждения этой информации нет.

Сам Нужин перед тем, как его убили, рассказал, что его похитили неизвестные, когда он шёл по улице в Киеве. Украинские власти это никак не комментировали.