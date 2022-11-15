Нелегальная миграция в Европу за год выросла на 73%

С января 2022 года пограничное агентство Евросоюза Frontex зафиксировало более 275 тысяч нелегальных въездов в Европу, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это самый высокий показатель с 2016 года, отмечает Frontex.



Чаще всего мигранты нелегально въезжают в Европу через страны Западных Балкан – по данным Frontex, в 2022 году этот маршрут использовали более 128 тысяч мигрантов, в основном из Бурунди, Афганистана и Ирака. Некоторые из них прилетают в безвизовую Сербию, которая не входит в Евросоюз, а потом направляются к границам Еврозоны.

Также мигранты пытаются попасть в Европу, добравшись до Италии через Средиземное море. Количество въездов по этому направлению превысило 79 тысяч за десять месяцев 2022 года, сообщает Frontex.



При этом интенсивность нелегальной миграции уменьшилась по маршрутам через Испанию и по земле – из Украины и Беларуси. Члены Евросоюза Польша, Литва и Латвия построили стены на своих границах с Беларусью, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.