Немецкая сторона "Петербургского диалога" ответила на действия России

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп.

Как сообщила "Немецкая волна", во вторник, 27 июля, сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла сообщил, что данное решение связано с объявлением в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.



Ограничения, связанные с признанием организаций "нежелательными", стали "тяжелым ударом для диалога наших стран в области гражданского общества и уже только поэтому являются для нас неприемлемыми", указал немецкий политик. Пофалла предложил российской стороне обсудить сложившееся положение на совместном заседания правления "Петербургского диалога" в начале сентября.

Первые ощутимые трудности в развитии диалога возникли в 2014 году, в связи с аннексией Крыма.



Участники "Диалога" с немецкой стороны считают, что двусторонние заседания и главное мероприятие "Петербургского диалога" в этом году могут состояться только если в них смогут участвовать все организации без всяких ограничений.



26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение "Немецко-русский обмен", являющееся общественной платформой для организации волонтерских, молодежных, образовательных, обменов.



Вторая признанная "нежелательной" НКО - "Центр либеральной современности" - дискуссионный форум в области изменения климата, в борьбе с расизмом, в поиске ближневосточного урегулирования.

Также запрещена деятельность Форума русскоязычных европейцев, который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".



Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии украинского полуострова Крым.