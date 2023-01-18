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Немецкий нефтегазовый концерн Wintershall Dea уходит из России

Иллюстративное фото

Германский производитель нефти и газа Wintershall Dea объявил об уходе с российского рынка после исполнения действующих обязательств. "Продолжать наш бизнес в России не является целесообразным", - заявил генеральный директор компании Марио Мерен. "Агрессивная война несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между Россией и Европой ", - подчеркнул он.

В концерне напомнили, что правительство России ограничило деятельность западных компаний в стране, вследствие чего активы Wintershall Dea в России оказались "фактически экспроприированы". Убыток от списания российских активов составит более пяти миллиардов евро.

Весной Wintershall Dea несмотря на войну России против Украины, планировал сохранить российские проекты и продолжать сотрудничество с Газпромом, поскольку полный уход с этого рынка был "чреват миллиардными потерями".

Однако позднее Wintershall Dea оказался замешан в скандале. Концерн обвиняли в поставках конденсата, используемого "Газпромом" в производстве топлива для российских военных самолетов. В нефтегазовой компании отвергли подозрения.

  • 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
  • В ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране.

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