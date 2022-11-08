Газовый конденсат из ФРГ могли использовать для военных нужд России

Газовый конденсат, который немецкий концерн Wintershall Dea производит в сотрудничестве с "Газпромом", возможно, был использован для российских военных самолётов в том числе для войны с Украиной. Об этом сообщают журнал Der Spiegel и телеканал ZDF.

Глава концерна Марио Мерен назвал сообщения СМИ ложными и заявил о готовности предпринять юридические шаги для своей защиты.

"Мы решительно отвергает предполагаемую журналом связь между газовым конденсатом, который производится нашими компаниями в России, и ужасной гибелью украинцев ", – подчеркнул Мерен.

По словам Мерена, производимый совместными предприятиями "Ахимгаз" и Achim Development, в которых участвует Wintershall Dea, действительно, передается "Газпрому". Дальнейшей переработкой конденсата занимается "дочка" российского газового концерна в Новом Уренгое. Wintershall Dea и оба совместных предприятия не заключали никаких договоров с дочерней фирмой "Газпрома", сообщил Мерен.

Правительство ФРГ ведёт переговоры с нефтегазовым концерном Wintershall Dea о производимом в России газовом концентрате. Представительница правительства отказалась называть детали и подчеркнула, что Германия решительно поддерживает Украину.

С начала войны концерн значительно повысил свои дивиденды благодаря растущим ценам на энергоносители. В июле Wintershall Dea допускал продолжение сотрудничества с "Газпромом".

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