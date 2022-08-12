Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

Четвёртый производитель кофе в мире – немецкая компания Tchibo - вышла из российского бизнеса.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, в июле новым собственником бизнеса стала компания бывшего гендиректора представительства Tchibo в СНГ Михаила Ковалевского.

У компании до конца года остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff, однако затем она будет вынуждена разработать новую марку. Запуск продукта потребует больших инвестиций и решения проблем с логистикой, которая продолжает дорожать, отмечает издание.

Российское Tchibo выпускала кофе по контракту на фабрике в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок компании. Но более 70 процентов бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства, отмечает газета. В 2021 году выручка представительства превысила три миллиарда рублей. В натуральном выражении бренд Tchibo занимает около трёх процентов российского рынка кофе, пишет "Коммерсантъ".

В марте об уходе из России сообщил финский производитель кофе Paulig . В течение лета фабрика в Тверской области, которая теперь работает как компания "МилФудс", продолжит выпускать кофе под брендом Paulig, однако в сентябре продажа продукции начнется под маркой Poetti.