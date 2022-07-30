Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили российскую часть сети кофеен Starbucks. Сумма сделки не раскрывается.

Рэпер написал инстаграме, что "чудовищных ребрендингов не предвидится", но предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Тимати уточнил, что открытие первых точек состоится в августе.

В марте Starbucks сообщила о приостановке своей деятельности в России. Тогда руководитель компании Кевин Джонсон осудил "ужасное нападение России на Украину" и выразил сочувствие всем пострадавшим. В конце мая руководство Starbucks приняло решение уйти с российского рынка.

Первая кофейня Starbucks открылась в России в 2007 году. Всего в российскую сеть компании входило 130 кофеен.