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Время Свободы

"Ненавидит Путина и армию". Учителю по доносу учеников дали 5 лет

Ирина Ген

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 августа

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Время Свободы - Темы дня 4.08.2022
by Радио Свобода

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Осудившая агрессию против Украины учительница из Пензы, на которую донес ученик, приговорена к пяти годам лишения свободы условно;

Возможно ли новое наступление российских войск в Украине с территории Белгородской области;

Герхард Шредер, предлагая пути урегулирования конфликта в Украине, заговорил о швейцарских кантонах;

В Италии арестовано имущество архитектора «Дворца Путина» в Геленджике;

Российские и белорусские студенты, желающие уехать на учебу в страны ЕС или США, сталкиваются с невозможностью получить визы;

В Грузии на фоне войны в Украине фиксируется быстрый экономический рост.

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