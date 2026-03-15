Необоснованное обогащение. Москва должна Праге миллионы за аренду

Чехия в судебном порядке требует от России заплатить за аренду более четырех десятков объектов недвижимости. Стоимость иска достигает 150 млн чешских крон – более полумиллиарда рублей по нынешнему курсу. Судебный спор длится уже несколько лет и его краеугольным камнем является отказ Москвы признать легитимности чешских судов. Иск Праги при этом позволяет понять, сколько вилл, земельных участков и многоквартирных зданий Москва использовала в Чехии – десятки лет совершенно бесплатно, и как Россия зарабатывала на объектах недвижимости за границей, которые ей в действительности не принадлежат.

В 1970-х и 1980-х годах, когда Чехия была одной из стран-участниц Варшавского договора, правительство Чехословакии передало Москве в пользование на бесплатной основе десятки пражских вилл и земельных участков. В официальных документах речь шла тогда о недвижимости для нужд посольства. После распада СССР оказалось, что Россия имела самый большой фонд зарубежной недвижимости именно в Чехии.

После вторжения России в Украину правительство Чехии аннулировало советско-чехословацкие договоренности. Речь шла о девяти постановлениях. В общей сложности они касались приблизительно 50 тысяч квадратных метров земли не только в Праге, но и в Среднечешском крае, городах Брно и Карловы Вары, а также части ныне огороженной Россией территории в пражском парке Стромовка, которая прилегает к посольству РФ в Чехии.

В советское время на земельных участках, например, в Праге, были построены многоквартирные жилые комплексы, торговое представительство, советский павильон или средняя школа. Там, где земельные участки передавались вместе со зданиями – советскому посольству разрешалось бесплатно пользоваться ими. Часто речь шла о виллах, которые были национализированы Чехословакией согласно декретам президента Эдварда Бенеша. Таким образом в Праге на соседних улицах в районе Бубенеч посольство СССР, а затем РФ пользовалось более чем десятком вилл (в общей сложности российское посольство имеет 28 объектов недвижимости в пользовании в пражском районе Бубенеч).

История виллы, в которой находится российское посольство в Чехии Здание, в котором ныне располагается посольство России в Чехии, было национализировано чехословацкими властями. В данном случае это произошло незаконно, так как речь шла о банкире еврейского происхождения Иржи (Георге) Поппере, убежавшем с семьей в Великобританию, а затем в Южную Америку, спасаясь от нацистов. Декреты Бенеша были нацелены на имущество чехословацких граждан немецкого и венгерского происхождения (основанием было лишение их гражданства), которое после Второй мировой войны экспроприировалось в пользу государства, на людей еврейского происхождения декреты не распространялись. Поппер приобрел виллу в 1927 году и жил здесь до 1938 года. После прихода к власти коммунистов в 1948-м его семья потеряла возможность добиваться выплаты компенсации за утраченную недвижимость. Только после Бархатной революции и принятия законов о реституции (то есть о возвращении национализированного имущества прежним владельцам), потомки банкира получили право просить у государства возврата виллы. Судебный процесс правда не закончился победой семьи Поппер, так как у нее не было средств для внесения в суд залога, равняющегося части стоимости недвижимости, о которой ведется спор – обязательное условие при иске о возврате имущества по реституции. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш находился в тесных отношениях с советскими властями после окончания Второй мировой войны. Своим декретом он передал виллу в бесплатное пользование советскому посольству.

Все изменилось в 1990-х годах, когда в Чехии произошли экономические реформы и на смену социалистической экономике пришли рыночные отношения. Российское посольство стало сдавать недвижимость, полученную в бесплатное пользование, подписывая договоры субаренды или же вовсе без них, и таким образом виллы стали снимать частные предприниматели. Эта деятельность являлась незаконной – в чехословацких документах времен социализма не было речи о такой форме использования.

После начала войны России в Украине чешское издание Deník N писало, поговорив, например, с жителями жилого комплекса на Швайгеровой улице (здесь расположен "Русский дом"), что аренду за квартиры они передают в наличности представителю "Госзагрансобственности" Александру Терентьеву, а договоров аренды у них нет. Здания в этом жилом комплексе стоят на земельных участках, принадлежащих Чехии, однако сами они возводились при участии СССР для нужд посольства. Когда Россия получила их в пользование после распада Советского Союза, то начала сдавать в аренду.

Также несколько вилл, расположенных в пражском районе Бубенеч, арендовали частные фирмы. Среди них, например, дом по улице Na Zátorce 9. Здесь расположено сразу несколько вилл, переданных чехословацким правительством в пользование советскому правительству после Второй мировой войны.

Вилла, в которой некоторое время жил президент Чехословакии Эдвард Бенеш, долгое время сдавалась в аренду частным компаниям. Среди них было, например, общество с ограниченной ответственностью Mold Vin CZ, принадлежащее в прошлом высокопоставленному офицеру Чехословацкой народной армии Зденеку Збытеку. Юридический адрес этой компании Na Zátorce 9 до сих пор указан в реестре юридических лиц Чехии. Здесь же ранее располагалось и крайне правое политическое движение Řád národa (полное его название Консервативная правая партия – "Орден народа"). С ноября прошлого года оно находится в ликвидации – вероятно, из-за крайне низкой популярности у избирателей. У России виллу арендовал уже упомянутый Зденек Збытек, имевший отношение и к "Ордену народа".

В некоторых случаях, как писали чешские СМИ, речь идет о построенных еще во время существования СССР сооружениях на земельных участках, принадлежащих Чешской Республике, которые не прошли процедурой сдачи зданий в эксплуатацию, согласно чешским законам.

О таком незаконном использовании чешские власти знали. Еще в 2019 году из-за этого в министерство иностранных дел Чехии вызывали в то время посла России в Чехии Александра Змиевского. Однако в 2020 году, после того, как произошла серия взрывов на оружейных складах во Врбетице, к которым, как впоследствии выяснилось, имела причастность Россия, чешское правительство обратилось в российское посольство с просьбой о достижении новой договоренности касательно использования пражской недвижимости. В этой просьбе содержалось требование о выплате арендной платы, раз объекты не используются посольством по назначению, а сдаются в аренду. Переговоры не касались четырех зданий, которыми пользуется посол России и сотрудники консульства.

Арендную плату Москва платить отказалась, и с 2023 года продолжается судебный спор по иску Чешской Республики. Согласно формулировке в документах, Прага считает, что посольство России необоснованно обогащается за счет объектов недвижимости, которые находятся в его пользовании на бесплатной основе. Чехия добивается погашения арендной платы, начиная с 2020 года. Именно в это время посольство России получило уведомление от чешского министерства иностранных дел, что относительно зданий, которые Прага считает спорными, Чехия уже не будет признавать легитимность их использования как объектов для хода дипломатической миссии.

Среди таких спорных объектов в феврале 2022 года Чехия назвала здания российской дипломатической миссии в Карловых Варах и Брно. Дело в том, что в реакции на российское вторжение в Украину кабинет министров рассмотрел решение о высылке 90 российских дипломатов из Чехии. "Существующие мощности объектов многократно превышают количество оставшихся сотрудников посольства Российской Федерации в Праге, и здания очевидно не будут использоваться в дипломатических целях. Некоторые объекты недвижимости явно используются в коммерческих целях", – говорится в резолюции правительства Чехии. Иск был подан после этого решения.

"Ответчик (Российская Федерация – посольство РФ) подал апелляцию на решение Высшего суда в Праге, и в настоящее время дело находится на рассмотрении Верховного суда Чешской Республики. Продолжается рассмотрение вопроса о компетенции чешских судов в данном вопросе", – заявил в комментарии Радио Свобода представитель министерства иностранных дел Чехии Адам Чёргё.

Россия в суде доказывает, что считает чешские суды нелигитимными в рассмотрении вопроса об использовании объектов недвижимости, ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и на иммунитет сотрудников посольства и посольских зданий. Однако в решении Высшего суда Чешской Республики (это суд второй инстанции, рассматривающий апелляции по решениям краевых судов в Праге и Среднечешском крае), которое было принято в июле прошлого года и которое сейчас оспаривает Москва, говорится, что Россия не имеет иммунитета от местного правосудия, потому что для этого нет юридических оснований.

"Если иностранное государство действует не как суверенный обладатель государственной власти, а как юридическое лицо в вопросах, возникающих из отношений частного права (...), нормы международного права позволяют сделать вывод, что иностранное государство не обладает (...) иммунитетом", – цитирует Чешское радио вердикт Высшего суда Чехии. В решении также говорится, что десятки домов и земельных участков были переданы Советскому Союзу государственной сервисной организацией, что не было проявлением государственной власти, а соглашением, основанным на экономическом праве того времени.

Благодаря этому вердикту чешского суда спор между Москвой и Прагой о плате аренды за использование зданий российской дипломатической миссией может продолжаться уже в Верховном суде.