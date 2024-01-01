"Неотмываемый мрак". Блогеры об итогах 2023 и прогнозах на 2024

В последние дни 2023 года блогеры подводят его итоги и делают прогнозы на 2024. У большинства итоги и прогнозы получаются не самыми радостными.

Дмитрий Колезев

Виновник этой войны самодовольно улыбается и потирает руки

Продолжается война (и последние новости из Киева, Одессы, Харькова, Белгорода хорошо об этом напоминают). Гибнут тысячи украинцев и россиян. Виновник этой войны самодовольно улыбается и потирает руки. Многие противники войны разочарованы, подавлены, дезориентированы, разобщены. От российских активистов до западных политиков.



В российских тюрьмах сидят невинные люди. Многие из них — из числа лучших людей России. Садятся все новые. Сроки ужасные. Условия тяжелейшие. Конца этому не видно. Кажется, что справедливости больше не существует.



Деградация политической, общественной, культурной жизни. В данном случае это не оскорбление, а констатация: был период, когда эти сферы развивались и усложнялись, а теперь упрощаются, лишаются разнообразия, иногда сваливаются в совершеннейшую архаику. Виной тому отсутствие конкуренции, запреты, ограничения, цензура, поощрение примитивного и низкого.



В общем, есть о чем печалиться.

Михаил Крутихин

Год полного погружения России в болото лжи и притворства

Гадкий, уродливый, извращённый год. Год разгула путинских извергов, казнокрадов и их прихлебателей. Год полного погружения России в болото лжи и притворства. Год наглеющих мусульманских радикалов. Всё кажется безнадёжным.



Но – и это огромное «но» - идут ко мне из родных мест поздравления с Новым годом от тех друзей, коллег, знакомых, которые сохранили порядочность (по Фазилю Искандеру – не участвуя в подлости). Самая частая формулировка – «понимаем».



«В нашем институте все мыслят адекватно, противоречий и конфликтов на эту тему нет, но предпочитают громко не разговаривать». «Студенты, которым я преподаю, все всё понимают как надо».



И хорошее пожелание – в новом году, несмотря на «сложную обстановку», сохранить лицо. Сохраняйте лицо, друзья. Не предавайте себя и близких. Спасибо вам.

Лев Шлоссберг беспокоится за остатки российского гражданского общества.

Уважаемые друзья!

В 2023 году в нашей жизни стало больше несвободы и меньше свободы. В российском обществе стало больше страха и меньше открытости. Власти нашей страны заставляют людей привыкнуть к тому, что ненормальное – нормально, жестокое – приемлемо, бесправие – законно. И хотят, чтобы такая жизнь была в России всегда.

На стороне властей – сама власть, законы, лишенные права, силовая машина, суды и пропаганда. Властям нравится вседозволенность и безнаказанность.

Запах сталинщины поглощает страну, потерявшую в ХХ веке от политических репрессий миллионы жизней, сломавшую десятки миллионов судеб. Памятники жертвам политических репрессий уничтожаются при непосредственном соучастии властей. Власти хотят стереть саму память о репрессиях, чтобы заставить общество принять новые репрессии.

Список политических заключенных пополняется еженедельно. Суды проходят с публичной жестокостью, когда судья меняет мантию справедливости на плащ палача. И выносит свой вердикт именем Российской Федерации – от имени государства, от имени народа. Эти жестокие вердикты направлены не только на конкретного человека – жертву репрессий, но на всё общество. Чтобы люди жили в ежедневном страхе. Чтобы парализовать в нас волю к сопротивлению.

В этом году многие стали понимать, что всё происходящее – надолго. И чьи-то жизни могут завершиться раньше, чем закончится морок. Это понимание отягощает сознание многих людей и сокращает их силы. Людям больно и тяжело.

Что остаётся у нас – свободных людей в несвободной стране? Как мы можем жить и что мы можем делать?

В первую очередь мы должны остаться самими собой. Сохранить себя и помочь близким людям не утратить веру в человека. Сохранить человеческое достоинство, понимание человеческого предназначения. Не раствориться в силах ненависти и вражды.

Мы должны остаться людьми свободы, мира и жизни. Мы должны быть упрямыми в своей человеческой стойкости. Мы должны остаться инакомыслящими.

Мир будет таким, какими будут люди. Чем большее число нас устоит в буре человеконенавистничества, тем больше будет пространство человеколюбия. Каждый из нас – камушек мира на весах жизни.

Спасибо всем, кто сохраняет в себе человеческое в это нечеловеческое время.

Каждый день в 2023 году погибали люди. Украинцы и русские. Евреи и арабы. Армяне и азербайджанцы. На каждом континенте Земли происходят трагедии, которые складываются в картину мировой гибридной войны. Мир закипает кровью. Мир болен ненавистью, как вирусом смерти. Бездна ненависти напрямую приводит в пропасть войны.

Мы живём в мире, в котором силы войны многократно более влиятельны и могущественны, чем силы мира. Кажется, что мир ничего не понял и ничему не научился после всех уже состоявшихся трагедий.

Политический 2024 год будет продолжением 2023-го. Мир висит на волоске, и никто не знает, что может произойти завтра.

Ключ к спасению мира – только в руках общества. Общественное мнение, общественная воля – единственная сила, которая может ограничить и остановить политических безумцев, привести к смене бесчеловечных режимов, спасти жизни миллионов людей, добиться прекращения смертоносного огня, установить мир.

Дорога от пропасти смерти к свету жизни будет долгой. Но у нас с вами нет никаких причин идти другой дорогой. Никакие другие дороги не оправдают нашу жизнь.

Мы – люди мира. Мира требуют наши сердца.

Путь к миру лежит через свободу. Сохраняющий свободу спасает мир.

Я желаю сил, терпения и удачи всем людям свободы и мира в наступающем году. Будем сильными. За нами – человеческие жизни. За нами – будущее.

С Новым годом!

Леонид Невзлин желает стойкости Украине

Украина на пороге 2024-го года. Каким он будет для украинского общества, четко сформулировали генералы Залужный и Тарнавский в своих последних публичных выступлениях.

2024 год будет тяжёлый для всего украинского общества

Вопрос мобилизации стоит остро, но это выполнимо. Армия, по словам Залужного, нуждается в людях и боеприпасах. Техника и боекомплект в 2023-м поступали от партнеров не так быстро и не в том количестве, как хотелось бы Вооруженным силам Украины. Но помощь все же была, и за нее генерал отдельно поблагодарил союзников.

И командующий оперативно-стратегической группировкой “Таврия” Тарнавский, и Залужный сконцентрированы на одном вопросе, который в РФ, может, и мало кому интересен, но является очень болезненным для Украины – жизни и здоровье солдат. Задача генералов – сохранить своих бойцов и приложить максимум усилий для их ротации, отдыха и восстановления.

Залужный, отвечая на вопрос журналистов, какое же количество убитых русских заставит РФ остановиться, – только развел руками. По словам генерала, он сам ошибся в своих расчетах и надеждах. Людские потери в 200-500 тысяч человек давно остановили бы любое другое государство.

В России о такой ерунде никто не думает. Там все стабильно, готовят выборы, а главная новость – "голая вечеринка". Украина же воевать “любой ценой” просто не может, и противник это знает.

2023-й для Украины заканчивается не так, как надеялось украинское общество год назад. За неполные 33 года своего существования страна десять лет воюет. Второй десяток лет этой войны Украина разменяет в следующем году. Который, вероятно, также пройдет в тяжелых боях.

Российская армия все еще очень сильный и опасный противник, который показал, что может учиться и играть вдолгую. Обо всем этом прямо говорит обществу военное руководство Украины. Что лично мне нравится: честная коммуникация военного руководства с собственными гражданами – важнейшая задача.

2024 год будет тяжёлый для всего украинского общества. Но украинцы остаются сильны духом, наращивают собственное военное производство и верят в лучшее, что не может не обнадеживать.

Борис Фел сравнивает 2023 с 1939

В европейских метрополиях провожали 1939 год с недоверчивой радостью: неужели такой ужасный год сам по себе уйдет?

Было за что клясть последний год четвертого десятилетия.

Победа каудильо Франко в испанской гражданской войне и признание его правительства тогдашним Западом;

захват Муссолини Албании и мгновенная ее аннексия Италией;

в мае вспыхнувшая советско- японская война за Маньчжурию у реки Халхин-гол;

вероломство фюрера, растоптавшего мюнхенские договоренности, унизившего Лондон и Париж;

системное вытеснение евреев из жизни в Германии, ежедневный разбой против них и изьятие их имущества достигло показателя в почти 100 процентов, но Европа уже устала возмущаться гонениями нацистов на некогда богатых и заносчивых немецких иудеев;

триумф двух заклятых врагов, заключивших договор о разделе восточной Европы: пакт Молотова- Риббентропа не назвали именами Сталина-Гитлера лишь потому, что каждый из двоих понимал всю недолговременность этой противоестественной дружбы;

жестокий и молниеносный захват Польши немецкими и советскими войсками;

объявление Великобританией и Францией войны рейху и вся эта позорная, насквозь показная «Странная война»;

демонстративный уход французских оккупационных войск из зоны Рейна, где они находились по Версальскому договору после победы в Первой мировой;

циничный отжим власти Москвой в прибалтийских странах;

отмена Зимних Олимпийских игр будущего года в японском Саппоро; нападение СССР на Финляндию и начало той войны, что историки назовут Зимней;

исключение СССР за эту агрессию из Лиги наций и наконец последний штрих: Человек года по версии журнала Time — Иосиф Виссарионович Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) СССР

Мрак, пропитавший Европу в тот год, казался повсеместным и неотмываемым, даже кровью. Многие утешались тем, что хуже быть не может: просто некуда, Европа так набита горем, что не способна впитать в себя еще больше боли, стыда, позора и отчаяния, говорили они.

Другие торжествовали: настал их век!

Но и те, и другие, и третьи с надеждой смотрели на то, как меняется календарь.

Пройдет всего несколько лет- и этот ужасный 39-й будет ощущаться последним «хорошим годом»: что удивительно, и его жертвами, и его триумфаторами, и теми, кому еще лишь предстояло занять одно или другое место…

Я эту историографию к чему собрал? Бывали, хочу напомнить, годы и сильно похуже уходящего. Но наступали и годы сильно получше ожидаемого. Не верьте тем, кто говорит, что надежда умирает последней: надежда вообще не умирает с тех пор, как она родилась вместе с этим полным неожиданных чудес миром.

Андрей Никулин

Дорогие друзья, наступающий 24-й год будет лучше!...чем 25-й)

подешевеют рубль, труд и человеческая жизнь

Вырастут цены всего на два вида товаров - продовольственные и непродовольственные.

Увеличатся только два вида налогов - на движимое и недвижимое имущество.

Зато подешевеют рубль, труд и человеческая жизнь.

Но бояться не стоит - стараниями партии и правительства нас ждет насыщенное, но недолгое существование.

А тех, кто вздумает помучаться подольше отправят в рай, ради их же пользы))

Так что стоит расслабиться и предаться привычному астматически-оргазмическому ходу праздников, чтобы было что вспомнить во время бесконечности райского блаженства, которое обещано нам Его высокопреосвященством)

С наступающим!))

Владимир Пастухов предсказывает в 2024 динамичное развитие ситуации, но не очень понятно, хорошо это или плохо.

1. Для России и Украины это был год перетягивания каната войны, по итогам которого «команды» остались на своих местах, несмотря на сверхчеловеческое напряжение сил. Если использовать очень поверхностную аналогию, то для меня этот год оказался похож на 1942 год на Восточном фронте Второй мировой войны. Все вязко, все неоднозначно, тенденции не угадываются, но при этом где-то внутри совершается невидимая гигантская работа, плоды которой дадут знать о себе уже в следующем году.



2. В чисто военной плоскости год не принес России никаких существенных успехов (вряд ли такими можно считать овладение Бахмутом и Марьинкой). Однако, поскольку в информационном поле были подогреты завышенные (если не сказать – утопические) ожидания от украинского наступления на Юге, то создается субъективное впечатление, будто бы год оказался более успешным для вооруженных сил РФ. Объективно это не так – ни одна из сторон не достигла своих военных целей.



3. Успех России скорее можно нащупать в политической и психологической областях, чем на фронте. Вовремя перейдя к стратегической обороне и подготовив население морально к перспективе длительной, расчитанной на долгие годы войны, Путин обеспечил себе более комфортные условия правления, чем Зеленский, которому и то, и другое еще только предстоит совершить в следующем году. Впрочем, это не значит, что Зеленский не сможет перестроиться. Это значит, что ему предстоит пройти через полосу турбулентности, которую Путин уже преодолел.



4. На руку Кремлю сыграло в этом году то, что Запад оказался не готов “вписываться” в многолетнее противостояние с Россией. Многие на Западе полагают, что принципиальная задача “обескровливания” России и лишения ее стратегического потенциала, способного угрожать ключевым интересам Запада, уже решена: Россия показала, что не имеет ресурса для масштабной и продолжительной войны с более самодеятельным в части вооружений и финансов противником, чем Украина. Отчасти поэтому Запад резко сократил объемы своей помощи Украине, подталкивая ее таким образом к поиску болезненных компромиссов.



5. Можно предположить, что в 2024 году нас ждёт гораздо более динамичное развитие событий с крутыми поворотами и даже разворотами. Мы готовимся погрузиться в триллер с непредсказуемым финалом. Следующий год будет годом вскрытия нарывов. Неизбежным следствием этой процедуры является гной, которого будет в избытке. Но одновременно придет и облегчение. Начнет просматриваться траектория движения истории, которая пока ощущается только как нитевидный пульс.

Мрачнее всех настроена Божена Рынска



Предпосылок к падению режима Путина нет

▪️Санкции не сработали. Экономика России чувствует себя так хорошо, что Путин небось думает, а чего раньше-то не воевали, давно надо было на кого-нибудь напасть.



▪️Украине не дали достаточного количества оружия, необходимого для изгнания оккупантов со своих территорий.



▪️Черный лебедь - Пригожин - убит. Надежд на нового черного лебедя, а значит, на избавление, нет.



▪️Лицемерная Европа прекрасно обходит санкции. И в ус не дует.



▪️Русские научились воевать. Это уже не вшивый взвод.



◼️Главный итог этого года - эта капиздия надолго. Война будет долгая, тяжелая. И не факт, что Украина сможет вернуть свои территории. Предпосылок к падению режима Путина нет.

Анатолий Несмиян считает, что все предпосылки есть.

В последние дни года обычно вспоминают уходящий и дают прогнозы на будущий год. И то, и другое сейчас почти не имеет смысла, так как то состояние, в котором находится наша страна, и которое характеризуется как катастрофа, с точки зрения попыток прогнозирования бесперспективно, так как опирается на хаотические процессы. Одно можно сказать однозначно: период катастрофических событий продолжится и в следующем году, и когда они завершатся, не может сказать никто.



Это примерно как ржавая насквозь натянутая якорная цепь — понятно, что она лопнет, понятно, что она не может не лопнуть, но когда — это можно только гадать.



Ключевое слабое звено в любой социальной системе, которая находится в подобном состоянии — это, конечно, управление. Не экономика, не социальная сфера, не политика (как внутренняя, так и внешняя). Управление — вот то, что в конечном итоге обрушит систему. Уже поэтому любые разговоры о том, что экономика не выдержит, что народ, доведенный до отчаяния, что-то такое предпримет — всё это несущественно. Важно, но несущественно.



В уходящем году мы уже видели, как именно произойдет крах. Во время двухдневного мятежа Пригожина. Когда десять тысяч человек пошли на Москву, и многомиллионная армия силовиков и управленцев просто исчезли. Испарились, как дым. Всё произойдет очень буднично и в очень короткий период — от силы пара дней-неделя. Может, с небольшими эксцессами, но совершенно локальными. Вроде того, как рухнула власть в Румынии при Чаушеску. Но вряд ли более драматично. Потом — да, могут начаться уже совсем другие события, но само обрушение будет очень и очень не зрелищным. И очень локальным, захватив пару кварталов Москвы (понятно, что как всегда, всё будет происходить в столице). Уже где-то за МКАДом жизнь будет идти точно так же, как и шла. Да, собственно, и внутри МКАДа по большей части - тоже.



Но вот произойдет ли это всё в следующем году или еще дальше — тут не скажет никто, а если и скажет, то бездоказательно. Сегодня мы находимся во вполне классическом случайном нестационарном процессе, где основным параметром являются вероятностные закономерности.



Абсолютно точно можно сказать лишь то, как именно будет развиваться ситуация далее. Уходящий год показал — как. Будут возникать перманентные и совершенно внезапные для системы управления кризисы. В этом году последовательно прошли «куриный», топливный и продолжается «яичный» кризис. Уже в начале следующего года велика вероятность возникновения «говяжьего» кризиса, кризиса «свиного», производители зерна предупредили, что будущий урожай однозначно подорожает сразу на 25-30 процентов. Возможно, и более.



систему можно будет перезапустить только ее принудительной перезагрузкой

Что будет отличаться: если в этом году кризисы шли последовательно, в следующем они начнут «наслаиваться» один на другой, а так как система управления чудовищно ригидна и реагирует с заметным опозданием (причем единственным образом - «ручным управлением», которое само по себе является наиболее затратным и по времени, и по административному ресурсу), то перегрузка системы управления может наступить, когда одновременно возникнут два или три кризиса. При этом запаздывание даже с «ручным управлением» будет провоцировать вторичные и последующие «вложенные» кризисы, которые будут усложнять пространство решений вплоть до полного его коллапса.



Собственно, механизм управленческого краха почти всегда один и тот же для самых разных стран и эпох, ничего эксклюзивного мы не увидим. На мониторе появится «синий экран», и систему можно будет перезапустить только ее принудительной перезагрузкой.



А уж что именно станет непосредственным поводом для этого, роли не играет совершенно. Вопрос лишь в сроках, а сроки прямо зависят от количества кризисов, которые нам предстоят в ближайшем будущем. Именно это количество и будет увеличивать вероятности наступления финала. В том, что он неизбежен, сомнений как раз нет.

Иван Курилла

Читаю грустные итоги и печальные прогнозы, преобладающие во фленте. (Печальные прогнозы и есть "нормализация").

И еще читаю, что меня тут в очередной раз назвали "известным оптимистом", - после поста, который я сам никак оптимистичным не считал.

2024 станет годом поиска решений

Поэтому не буду ничего оптимистичного обещать, - но единственное, что мне кажется очевидным: наступающий год не будет таким же, как уходящий. Выборы в России (при всей их постановочности) - это кризис. Выборы в США (при всем "суверенитете России") - тоже кризис, они обычно влияют на российскую политику, причем не только внутреннюю, но и внешнюю, причем не только по результатам, но и в последние месяцы перед ними.

Про слона в комнате я не забыл. Если 2022 был годом шока, а 2023 годом нормализации и разочарований, то 2024 станет годом поиска решений. Мы это увидим.

Все это может сулить улучшение, может сулить ухудшение ситуации, - но одно мне кажется можно сказать: 2024 не будет годом "стабилизации", и атмосфера, охватившая нас в последние пару месяцев, не продлится до конца следующего года.

Желаю всем пережить. Желаю всем что-то в новом году сделать полезное. Желаю всем сохранить здоровье.

Самые оптимистичные посты написали под новый год два самых известных российских заключённых.

Илья Яшин

Всем привет!

Сегодня я хочу, друзья, поздравить вас с Новым годом, а также поделиться своими мыслями и чувствами перед его началом.

Новый год традиционно считается семейным праздником, и мне приятно думать, что большинство из вас отмечают его в кругу родных людей. Сам я уже второй год лишен такой возможности.

Ненависть стала новой нормой. Она помогает зарабатывать и быть успешным

Прошлое 31-е декабря пришлось встречать в камере ижевской тюрьмы, в заснеженной Удмуртии. А сейчас я нахожусь в лагерном бараке под Смоленском. И, конечно, мне грустно из-за того, что не могу нарядить ёлку, обнять родителей, подарить что-то близким. Мне грустно, но это хорошая светлая грусть. Потому что одновременно я ощущаю большую поддержку не только от своей семьи, но и от огромного числа людей, которые переживают за меня и многих из тех, кто, как и я, вынужден встречать наступающий год в несвободе, кто делится с нами своим человеческим теплом. Эта поддержка с первого моего дня в заключении делала твёрже почву под ногами, укрепляла мой дух и придавала уверенности. Хочу поблагодарить каждого, кто проявляет солидарность с политзаключенными и желает нам свободы.

В наше время не так уж легко оставаться хорошим человеком. Сегодня в цене агрессия и ненависть, которые культивируются властью, превращаясь в пищу и воздух нашего общества. Ненависть стала новой нормой. Она помогает зарабатывать и быть успешным. Даёт простые ответы на сложные вопросы. Без малейших рефлексий указывает на тех, кто виновен или якобы виноват в наших бедах. Ненависть питает военную машину, поднимает в бой и мотивирует убивать ближнего. Ненависть, несомненно, является мощной силой. Но это темная, разрушительная сила, о чем никогда нельзя забывать.

Мы часто слышим от самых разных людей: учитесь ненавидеть, тренируйте в себе злость, это поможет выжить, победить и двигаться вперёд. На самом же деле, нет никакой сложности в том, чтобы взрастить в себе это умение. Ненависть становится легкой и естественной реакцией на унижение, бессилие и страх, на невозможность изменить собственную жизнь. Но ненависть никогда не сделает вас счастливыми. Она ишь искалечит душу, погрузит в отчаяние и помешает принятию как других, так и самого себя.

Но есть и другая великая сила. Эта сила – любовь. И в ответ тем, кто проповедует ненависть, я хочу сказать: учитесь любить. Только любовь и милосердие спасут наш мир от катастрофы и падения в бездну.

К сожалению, голоса людей, которые открыто выражают антивоенные и гуманистические взгляды, сегодня не так часто слышны. Это создает иллюзию, что мы с вами крошечная часть общества, что нет никакой позитивной перспективы, нет будущего. Но это именно иллюзия, обман зрения. Потому что в реальности большинство наших соотечественников вовсе не орки и не черти с рогами. Да, многие боятся, и боятся обоснованно. Кто-то пытается молча переждать мрачные времена. Кто-то одурманен пропагандой. Но мы – не нация убийц и варваров. Абсолютное большинство из нас в ужасе от войны и мечтает, чтобы она скорее закончилась. Абсолютное большинство хочет жить цивилизованно и достойно. И у большинства из нас есть человеческое сердце, в котором живет любовь к ближнему.

Я вижу эту любовь и человечность каждый день даже здесь, за решёткой, где вообще-то царят довольно суровые нравы. Вижу, например, как матёрый зек прячет в шапке трясущегося кота, замерзавшего в сугробе. Вижу, как охранник колонии утешает мальчишку, которому суд отказал в апелляции и оставил на зоне. Вижу, как арестанты делятся последним с теми, кому плохо и кто нуждается в поддержке. Вижу заботу о слабых и упавших духом.

Конечно, вокруг хватает и зла, и несправедливости. Но глядя по сторонам, даже здесь, я вижу не скотов и не монстров – я вижу людей.

Поверьте, наш с вами народ не хуже других. Просто в каких-то странах люди научились действовать сообща и давать злу организованный отпор. А мы пока лишь осваиваем этот навык. При этом важно помнить, что, отвечая на зло, следует сохранять своё достоинство, оставаться людьми и не расчеловечивать оппонента. Отвечая на зло, нельзя самим становиться частью зла. Нельзя попадать в эту ловушку.

Знаете, у Андрея Макаревича есть песня, строки которой часто мне вспоминаются. Он пел: «Я очень ценю случайные встречи в эпоху Большой Нелюбви». По-моему, это довольно точное определение нашего с вами времени: эпоха Большой Нелюбви. Но эта эпоха закончится, всё встанет на свои места. И сегодня, в канун Нового 2024-го года, я хочу сказать, что ценю каждого из вас, кто сохраняет в душе любовь, кто не сломался и не отчаялся, кто помогает нуждающимся словом, делом или хотя бы молитвой.

Я хочу сказать, что надежда есть и она жива. Мы обязательно преодолеем этот путь и выйдем к свету. Мы заслужим свободную и справедливую страну, которая будет жить в мире с соседями и беречь своих граждан.

Друзья, я желаю вам счастья, гармонии и надёжных людей рядом. Помните, пожалуйста, что главное – это люди. Любите друг друга.

С новым годом!

Ваш Илья Яшин

Пожелания на следующий год у находящихся на свободе блогеров похожи друг на друга и не похожи на пожелания на предыдущие годы. Счастья и мира уже почти никто не желает — эти пожелания каждутся несбыточными. Вместо этого все желают друг другу держаться, бороться или даже остаться в живых.

Анатолий Ахутин

Если мы желаем друг другу мира в новом году, стоит подумать об условиях его возможности. А условие это одно: сокрушительное и позорное поражение России.

Россия ведет террористическую "операцию" в Украине. Если перевести "операцию" с лживо-лукавого российского на человеческий язык, -- это война. Война не только на уничтожение Украины, но и на устрашение мира, террористическая угроза миру: Россия уничтожает Украину показательно, для устрашения. Послание этой необъявленной войны отправлено отнюдь не "Западу", а миру. В нем ультиматум с требованием радикального изменения всего мирового порядка.

Мир в мире до сих пор держался угрозой самоубийственной ядерной войны, с одной стороны, и хлипким, почти эфемерным согласием на порядок договоров, переговоров, соглашений, с другой. Этому порядку и грозит международный террор России.

Если мир уступит российскому террору, порядок уголовной зоны станет мировым

Каков же новый порядок, террористически навязываемый Россией миру? Это порядок уголовного мира, где есть братва в законе, разного рода обслуга и прочий мусор.

Итак, либо худо-добро мир будет жить по своим писаным и неписаным международным законам, либо он будет жить по законам уголовной зоны.

Вот что решается сейчас, в 2024 году, здесь, в Украине. Если мир уступит российскому террору, новый порядок, порядок уголовной зоны станет мировым.

Итак, когда мы желаем друг другу мира в Нового году, стоит уточнить, готовы ли мы жить по законам уголовного мира, или не считаем такой мир достойным человека. И если не готовы, то желать можно только одного: сокрушительного поражения международно террориста -- России.

(Замечу, чтобы заранее предупредить обвинения в желании гибели людей. (1)Виновники всех человеческих страданий вне или внутри России -- те, кто развязал эту террористическую войну, кто ее поддерживает явно или молча, кто ей способствует, понимая или не понимая. (2) Когда я говорю о поражении, я имею в виду крушение политического существа по имени Россия и всей душой желаю остаться в живых людям, втянутым в эту смертоносную авантюру).

Виктор Шендерович

Итоги уходящего года слишком очевидны: катастрофа продолжается и, кажется, никогда ещё на нашей памяти мировое зло не было столь наглым и опасным, как сейчас.

Цивилизованный мир находится в плохой ментальной форме, ни Рейган, ни Тэтчер на горизонте не видно, а вместо престарелого Политбюро, с его идеологическими галлюцинациями напоследок, в Кремле рулит бодрая и хорошо организованная преступная группировка, вполне осознавшая свою безнаказанность.

В стране, давно положенной вниз лицом, потревожить эту стабильность малины может только низовой бунт, но для этого нужна полная экономическая катастрофа и ощутимое военное поражение, взяться которым пока неоткуда по причинам, изложенным выше.

(Притом что и то, и другое совершенно неизбежно в исторической перспективе - только не пишите мне в комментах, что я этого желаю, ладно? просто это - будет).

Но мы-то измеряем свою жизнь не калиюгами - как выживать человеку в этом тяжелом историческом пейзаже?

Как вариант: внимательно читать Виктора Франкла. Его концлагерный опыт ментального выживания - очень к месту и времени сейчас в России (и для миллионов россиян, выброшенных вон из страны).

Немного спрямляя мысль великого психолога: и у тех, кто отчаивался и опускал руки, и у тех, кто надеялся на скорое счастливое освобождение, - шанс выжить был очень небольшим. Эти вторые отчаивались потом ещё сильнее...

А шанс побольше был у тех, кто договорился со своей психикой о ежедневном противостоянии смерти. Кто оказался готов жить день ото дня и делать что должно (и что возможно), не обманывая себя лживой надеждой и не впадая в транс оттого, что надежды опять не сбылись.

Это про нас сегодня. И это мой план на 2024 год.

А крот истории пускай делает свою работу.

Роман Попков

И на прошлый новый год это было, и сейчас это продолжается: стоны российской и российско-эмигрантской аудитории на тему "этот год был ужасен, но новый год будет таким же или хуже, возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке, надо это как-то пережить".

Надо думать о том, как приблизить победу. Как внести свой посильный вклад в победу

Каким будет грядущий год, и следующие за ним - зависит в том числе от нас, от вас. На долю наших поколений выпало время борьбы с давно невиданным злом. Злом глобального масштаба. Не надо думать о том, как бы это "пережить". Не надо уклоняться от судьбы. Если будете думать только о том, как "пережить", как сохранить осколки комфорта - не переживете, это абсолютно точно. Тьма нас и вас сожрет.

Надо думать о том, как приблизить победу. Как внести свой посильный вклад в победу. Думать каждое утро, все 365 дней этого гребаного 2024 года. Даже 366 - он вроде високосный. Думать - и делать посильное.

Определите подходящее вам направление борьбы с Путиным и его системой. Место, где ваши умения, таланты и личные ресурсы будут максимально эффективно использованы, наиболее важны для победы в войне. Только не занимайтесь имитацией борьбы, чтобы успокоить себя. Будьте честны сами с собой. Посвятить свою жизнь имитациям - вот что действительно ужасно.

Помните и чтите павших.

Помогайте тем , кто борется, боритесь сами. Путь к спасению - только в этом. Нет другого пути.

Виталий Рувинский

Все мои новогодние пожелания в этот раз выглядят совершенно несбыточно.

Не верю я, что они сбудутся в наступающем году.

Как Женя Лукашин не мог поверить, понять и принять тот факт, что он находится в Ленинграде.

И всё-таки. Всё-таки он неизбежно вернется в Москву.

И мы тоже.

Наверное.

В конце концов, как мудро заметила его мама, поживем - увидим.

С Новым годом!

Михаил Шевелев

Поскольку судьба цен на эту вещь выглядит туманно. То пожелаем друг другу на ближайшие двенадцать месяцев просто наличия яиц. Широко понятых.