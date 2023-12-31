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Военные представили Зеленскому план на 2024 год

Владимир Зеленский на встрече с военными в зоне боевых действий в Авдеевке, Донецкая область, 29 декабря 2023 года
Владимир Зеленский на встрече с военными в зоне боевых действий в Авдеевке, Донецкая область, 29 декабря 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время итогового заседания ставки военные представили ему план действий на 2024 год. Кроме того, Зеленский сообщил, что заслушал доклады представителей военной и внешней разведки. Они, по словам украинского лидера, затрагивали военно-политические ожидания и возможные события в мире.

"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить", — написал Зеленский в телеграме. Других подробностей президент не привёл.

Кроме того, Зеленский отметил, что в наступающем 2024 году Украина готовится к наращиваю производства. Президент Украины оживет, что следующий год станет годом многих глобальных решений и Киеву "нужно уметь повлиять на них — уметь достичь своих целей".

"Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 24-м году", — подчеркнул Зеленский.

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