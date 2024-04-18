Неожиданный ожидаемый уход. Россия выводит войска из Карабаха

Число погибших при обстреле Чернигова достигло почти 20 человек, раненых около восьмидесяти;

Жители пострадавших от паводков регионов России жалуются на вранье федеральных СМИ по поводу сложившейся ситуации;

В Германии арестованы два гражданина России, которые обвиняются в подготовке диверсий на территории ФРГ;

Начался вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха;

На суде по делу Дональда Трампа в Нью-Йорке идет отбор присяжных;

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело о госизмене против физика Валерия Голубкина;

Полгода назад в Казани была взята под стражу редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева.