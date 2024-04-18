Неожиданный ожидаемый уход. Россия выводит войска из Карабаха

Число погибших при обстреле Чернигова достигло почти 20 человек, раненых около восьмидесяти;
Жители пострадавших от паводков регионов России жалуются на вранье федеральных СМИ по поводу сложившейся ситуации;
В Германии арестованы два гражданина России, которые обвиняются в подготовке диверсий на территории ФРГ;
Начался вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха;
На суде по делу Дональда Трампа в Нью-Йорке идет отбор присяжных;
Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело о госизмене против физика Валерия Голубкина;
Полгода назад в Казани была взята под стражу редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева.
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