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Время Свободы

Неожиданный ожидаемый уход. Россия выводит войска из Карабаха

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Информационный дайджест "Время Свободы", 18 апреля

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Время Свободы - Темы дня 18.04.2024
by Радио Свобода

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Число погибших при обстреле Чернигова достигло почти 20 человек, раненых около восьмидесяти;

Жители пострадавших от паводков регионов России жалуются на вранье федеральных СМИ по поводу сложившейся ситуации;

В Германии арестованы два гражданина России, которые обвиняются в подготовке диверсий на территории ФРГ;

Начался вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха;

На суде по делу Дональда Трампа в Нью-Йорке идет отбор присяжных;

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело о госизмене против физика Валерия Голубкина;

Полгода назад в Казани была взята под стражу редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева.

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