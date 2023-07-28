"Непонятливым пошлют Пригожина". Соцсети о саммите "Россия-Африка"

В Санкт-Петербурге проходит второй в истории саммит "Россия-Африка". Приглашения на саммит получили главы всех государств континента, но приехали только 17 из 54 президентов - большинство стран на саммите в итоге представляют премьер-министры либо чиновники рангом пониже: вице-премьеры, министры либо послы.

"Патриоты" считают, что с представительством на саммите все хорошо.

Оппозиционные комментаторы отмечают, что состав приехавших президентов очень показателен.

Сергей Смирнов

На самом деле для Путина, я не сомневаюсь, это довольно важное мероприятие в контексте: никакой изоляции нет! Вот смотрите, сколько ко мне лидеров африканских стран приехало!

А, кстати, сколько? Ответ: 17! На прошлом таком же в 2019 году было больше 40! И я сегодня решил посмотреть, что это за страны, лидеры которых приехали к Путину. Причем был заранее уверен, что видимо только авторитарные с дикими режимами. Но все оказалось сложнее! Не совсем так.

Основной состав - реально диктаторы

Приехал президент ЮАР, несмотря на ордер из Гааги он решил не совсем ухудшать отношения с Россией. Самый примечательный, если по мне, так это президент Сенегала. В прошлом году он возглавлял Африканский Союз, Сенегал достаточно высоко в рейтингах демократии. Ну то есть куда демократичнее некоторых! Хотя там недавно была мощная история с арестом популярного оппозиционера.

Но основной состав реально диктаторы. Один правит с 1979 года, другой с 1982, третий с 1986. Я думаю Путин явно хочет повторить! Но мне кажется больше всего он завидует другому приглашенному на форум – премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али! Он же лауреат Нобелевской премии мира! Правда после ее получения он спровоцировал безумный кровавый конфликт в стране с многочисленными погибшими и миллионами беженцев.

Множество гостей были одеты в колоритные национальные костюмы, но всех затмил посол Гвинеи.

Одной из важнейших тем саммита стал выход России из "зерновой сделки" - шаг, из-за которого многим африканским странам, страдающим от засухи и неурожая, грозит продовольственный кризис.

Анатолий Несмиян

Неприятный для Путина поворот на африканском саммите: Азали Ассумани, председатель Африканского союза, заявил, что возобновление зерновой сделки должно стать приоритетной задачей. Путин долго убеждал африканцев, что украинское зерно почти на три четверти проехало мимо Африки, но как обычно, сказал сильно не то, что есть на самом деле.

Валовые показатели - да, примерно такое соотношение у украинского экспорта в ходе «сделки» и было, но Украина экспортирует не только зерно, но и другие культуры - кукурузу, сою и так далее. И вот в Африку-то как раз шла пшеница, а остальной экспорт - мимо нее, но ей он и не нужен, ей нужен дешевый хлеб. Украинская пшеница как раз и идет в Африку, а теперь с ней возникают проблемы.

Особенное недовольство на грани почти обострения риторики высказывает Египет, который очень хорошо помнит, с чего началась Арабская весна в 2010 году - как раз из-за срыва поставок зерна после засухи в России и на Украине. И срыв сделки создает для Египта нешуточную проблему - социальная напряженность в этой стране постепенно растет, так как общее положение дел в ней сейчас гораздо хуже, чем в 2010 году. Горючий материал снова накапливается, и подбрасывать в него дополнительную сухую траву очень не хочется.

Выступая на саммите, Путин заявил, что ответственность за разрыв сделки, конечно же, лежит на ком угодно, только не на России.

В качестве компенсации ущерба Путин пообещал бесплатно отправить шести африканским странам-партнерам по 25-50 тысяч тонн зерна. Это все равно не решит проблему с продовольствием - при этом, если бы Россия не отказывалась от "зерновой сделки" и не уничтожала зернохранилища в портах Украины, африканские страны могли бы по-прежнему закупать зерно по доступным ценам, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О том же пишут и в блогах.

Ян Матвеев

Итак, по заявлению Путина, страны Африки получили чуть меньше 1 млн тонн зерновых грузов.

А дальше Путин заявляет, что готов отправить в 6 стран Африки (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрею) по 25-50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Обратите внимание, не миллионов, а именно тысяч. То есть в максимальном варианте это будет лишь 300 000 тонн — сравните с 1 000 000 тонн, который по его же подсчетам отправила Украина.

Вот такое замещение поставок по-путински.

В конце хочу отметить — бесплатное продовольствие странам Африки Путин пообещал. А жителям Шебекино и Белгородской области, жителям регионов России, пострадавших от пожаров и наводнений — не пообещал.

Сергей Ауслендер

Все укладывается в концепцию стать “спасителями” африканских детей от голода. Только вот в чем штука: зерно обычно не раздают, а продают. Это раз. Но тут принцип “ни себе ни людям”.

Итого, от щедрот кремлевского фюрера 4 страны получат по сухогрузу

Два: 25-50 тысяч тонн зерна для такой страны, как Сомали, например, (17 млн. народу), это, так, сейчас посчитаем: из тонны муки, если делать самый грубый сорт, выход получается примерно 80 процентов. Ну, пусть будет даже 90 с шелухой и всякими очистками, чай, не Италия. То есть почти один к одному.

Выходит - если мы берем верхнюю планку - 50 тысяч тонн, то на каждого сомалийца получается примерно аж по три кг. муки. С учетом, что с разнообразием в Сомали не очень и едят они там почти одну муку - выходит, если сильно экономить, на неделю, плюс-минус.

И еще - 50 тысяч тонн зерна, это примерно один крупный сухогруз-балкер. Итого, от щедрот кремлевского фюрера 4 страны получат по сухогрузу.

А могли бы продавать газ и нефть в Европу по хорошей цене. А зерно - в Египет и Саудовскую Аравию. Тоже не задарма.

Редкие, конечно, кретины.

Василина Орлова

Путин пообещал ряду африканских стран зерно бесплатно, но забыл упомянуть, что эта политическая взятка будет состоять из украденного Россией украинского зерна.

Поругав западные страны за "неизжитые проявления колониализма", Путин заодно предложил открывать в странах Африки школы с обучением на русском языке, чему "патриотичные" анонимы очень рады.

АДЕКВАТ Z

Необходимая предпосылка по-настоящему масштабного расширения отношений с африканцами - заход на континент нашего образования, русского языка и, как непреложное следствие из первого и второго, русской культуры и нашей картины мира. Именно поэтому Путин на саммите не просто рекомендует гостям расширять у себя школьное преподавание и самого языка и предметов на нем, но и говорит о конкретных мерах, которые примем, чтобы это заработало: открытие в Африке филиалов наших ведущих вузов плюс расширение нашими пединститутами набора африканских студентов.

Индоктринация здорового человека

Среди прочего это, конечно, и индоктринация. Индоктринация здорового человека. С учетом всего опыта, наработанного еще во времена давнего расцвета Университета дружбы народов, и с непременными поправками на сегодняшнюю и в идеале завтрашнюю реальность.

На континент хлынет и российская пропаганда - там откроются филиалы Russia Today и агентства "Спутник".

Андрей Мальгин

Путин сегодня: «Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событиях».

Знает чёрт, что держится только на пропаганде.

В кулуарах саммита мелькает и Евгений Пригожин - его фото с послом Центрально-Африканской Республики Леоном Додону-Пунагаза опубликовал на (предположительно) своей странице в Facebook руководитель "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый. Газета "Фонтанка" утверждает, что снимок сделан в принадлежащем Пригожину отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге.

Аркадий Дубнов

Три новости из Питера с саммита Россия-Африка выглядят тревожащими:

- Африка считает Россию братской страной

- Россия предлагает поделиться с Африкой опытом интеграции с соседями на примере российско-белорусского сотрудничества

- Евгений Пригожин снял боевую разгрузку, оделся в мирно-белое и в таком виде органично оттеняет на встрече соратников из ЦАР.

ЧВК "Вагнер" сохраняет присутствие во многих странах Африки, где пригожинские бойцы "следят за порядком".

В Нигере тем временем произошел государственный переворот, и ходят слухи, что к нему могли быть причастны пригожинские структуры.

Юрий Баранчик

Кстати, свергнут был именно тот президент Нигера, который отказался ехать на саммит, понизив уровень представительства. Дружил бы с Россией и её ЧВК – правил бы и дальше.

Маргарита Симоньян

Не захотел президент Нигера ехать к нам на африканский саммит, вот его и свергли собственные военные.

Хозяйке на заметку.

Олег Царев

С высокой долей вероятности место президента Нигера займёт генерал, ориентированный не только на Россию, но и на правительство Мали, стабильность которого, в свою очередь, поддерживает ЧВК Вагнер. Так что на следующем саммите Россия - Африка Нигер скорее всего уже будет.

Переворот совершен руками президентской гвардии, которая до этого проходила обучение у ЧВК "Вагнер"

Еще один важный момент. В Нигере есть уран. И, долгое время оставаясь фактически колонией Франции, Нигер поставлял примерно половину всего урана для французских АЭС. Нигер производит уранового топлива практически столько же, сколько Россия. Поставляет во Францию, Японию и Испанию.

По мнению французских СМИ в организации переворота приняла участие ЧВК Вагнера. Переворот совершен руками президентской гвардии, которая до этого проходила обучение у ЧВК. Забавно, что именно в Нигер в свое время французы эвакуировали своих военных из Мали из-за ЧВК Вагнер. Теперь французам придется эвакуировать своих военных и из Нигера. Молодцы вагнера.

Такой вот своевременный подарок нашему Президенту к саммиту.

Пригожин назвал свергнутую власть в Нигере "властью колонизаторов", а переворот - результатом борьбы за обретение независимости.

Даже если слухи неверны, вероятнее всего, новые власти Нигера будут больше благоворить России, пишут украинские комментаторы - и заодно сравнивают Россию с Нигером.

Игаль Левин

Базум был демократически избранным политиком, обстаивал демократические ценности, право на образование и права женщин, вел курс на сближение с западными странами, а также отказался ехать на саммит РФ - Африка.

Антон Геращенко

События точно напоминают о недавнем «марше справедливости» на Москву

Ходят ничем не подтверждённые слухи о причастности пригожина и чвк «вагнер» к государственному перевороту в Африке. Но события точно напоминают о недавнем «марше справедливости» на москву. Многие провели аналогии с Африкой: неожиданно оказалось, что и в россии группа мотивированных наемников может в течении суток снести верховного правителя.

путин, как настоящий параноик, скорее всего опять задумается, насколько он может доверять собственной охране и соратникам. Ведь президента Нигера арестовали те, кто должен был обеспечивать его личную безопасность.

Командование армией просто выбрало сторону, которую посчитало сильнейшей. А то, что армия не придёт ему на помощь в случае попытки дворцового переворота, путин мог убедиться в конце июня.

Военные действия начались во время саммита и в Республике Конго.

Кирилл Шулика

Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго и вступили на ее территорию.

Вот вам и саммит... Интересный же!

Игорь Димитриев

День российско-африканской дружбы продолжается. Кроме переворота в Нигере, в Конго ещё проблемы - руандийские войска перешли границу страны. Это не рядовая новость. Руанда, несмотря на небольшие размеры и печальную историю, после возвращения после геноцида к власти тутси стала серьезной военной силой в Африке. В огромном Конго руандийские тутси уже меняли власть, едва не отторгли богатые месторождениями провинции, часто вторгались для преследования своих руандийских врагов хуту, а на рубеже века закатили в Конго такую войну, которая втянула все соседние государства и получила название Великой Африканской войны. Количество жертв приближается к 5 миллионам. Возможно это очередной рейд за врагами, а возможно и нет. Руандийцев часто обвиняют в попытках возродить средневековую империю Тутси.

Владимиру Путину стоило бы задуматься, собирая на саммит лидеров неустойчивых государств, иронизируют блогеры.

В конце концов, пригожинский мятеж показал, что Россия в этом смысле действительно не настолько далека от африканских стран.

Патриарх Кирилл, также выступивший на саммите, заявил, что Россию и Африку объединяют общие духовные ценности.

Многих повеселило, что в своем выступлении патриарх перепутал отчество Путина.

Андрей Десницкий

к кому-то приходит поздно, к кому-то рано

кому оно в целом пофиг, кому - до слёз

когда забываешь отчество у тирана

и думаешь, что свобода

ан нет - склероз

Фарида Курбангалеева

Я считаю, что он не дожал. Надо было назвать его Иоанном Васильевичем (и в идеале чтобы тот поменял профессию).

Обращаться к нему можно еще «ваше высокоблагородие». Для разнообразия.

Сергей Канев

А мог бы и Иосифом Адольфовичем назвать

Миллиардер в рясе Вова Гундяев, больше известный как патриарх Кирилл, назвал Путина Владимиром Васильевичем. Оговорился старый плут. А мог бы и Иосифом Адольфовичем назвать.

Сталингулаг

Двойника спалили. Вот теперь официально стартовала операция преемник, и очень символично, что команду дал чёрный маг

Анна Монгайт

Сейчас патриарха понизят до младшего лейтенанта

Михаил Крутихин

То, что Гундяй обозвал пахана Васильевичем, заметили все. А ведь его обращение "Ваше превосходительство" тоже по-своему унижает Путина. Так в России можно титуловать чиновников 3-4 класса, то есть на уровне генерал-майора или генерал-лейтенанта. Даже до "высокопревосходительства" не дотянул. Намёк на путинский рост?

Важно не это, а то, как Россия покупает лояльность африканского континента, напоминают другие комментаторы.

Алексей Копытько

Переименовав В.Владимировича в В.Васильевича, г-н Гундяев пытался отвлечь публику от провального саммита «Россия-Африка» в СПб.

Во-первых, сами дорогие россияне начали сравнивать уровень представительства на саммите с предыдущей встречей в подобной формате. И немного растерялись. Гостей приехало меньше. Статус их существенно ниже. Часть стран вообще не представлена, либо направила послов. Что очень обидно.

Россияне заплатят не только за это

Судьбоносные встречи вождя РФ с лидерами Бурунди и Эритреи ещё нагляднее, чем верноподданический визит Шаайгу к гегемону в Пхеньян за боеприпасами, подчеркнули текущий масштаб восприятия российских военных преступников. В мире понимают, что у России пока ещё много всего вкусного, но с этими чумными организмами публично общаться уже некомильфо.

Во-вторых, дорогие россияне уже заёрзали на тему, что покупка лояльности африканских стран опять произойдёт за их счёт. Путин с барского плеча пообещал бесплатное зерно (суммарно 150-300 тыс. тонн) 6 африканским странам. С одной стороны – капля в море. С другой – чёткий сигнал, что россияне заплатят не только за это.

Еще один щедрый подарок - списание долгов африканских стран, которое приветствуют "патриоты".

Борис Рожин

МИД РФ отчитался по ситуации с долгами Африканских стран (отчасти еще советских) перед Россией.

Россия списала старых долгов еще на 23 млрд. долларов.

За счет старых долгов идет восстановление позиций в Африке, утраченных после развала СССР

Если брать все имеющиеся долги перед СССР и РФ в целом - выплачиваемые и списанные, то уже более 90% урегулированы. Остались еще спорные долги, по которым идут переговоры по списанию, выплатам и реструктуризации. В ряде случаев списание долгов конвертируется в актуальное политическое и экономическое влияние в отдельных странах. Фактически, за счет старых долгов идет восстановление некоторых позиций в Африке утраченных после развала СССР, что обнулило те огромные инвестиции в Африку, которые СССР осуществлял с 50х годов.

Разумеется, можно было бы заявить, что "лучше бы возвращали деньгами или товарами", но с учетом африканской нищеты, в ряде случаев долги в полном объеме там вернуть проблематично.

И да, в рамках восстановления утраченных позиций, РФ будет открывать посольства в тех странах, где они были закрыты со времен развала СССР.

Оппозиционные комментаторы считают, что лучше бы Кремль поддерживал население собственной страны.

Александр Фельдман

Путин списал африканским странам 23 миллиарда долларов долгов. Это 2 триллиона рублей по текущему курсу.

А тебе, отечественный юзернейм, выпишут дополнительный налог — собственной кровью.

Плати!

Борис Вишневский

Путин на саммите заявил, что странам Африки простили долги на 23 миллиарда долларов.

А на дорогостоящее лечение детей так и будем собирать всем миром

А на дорогостоящее лечение детей так и будем собирать всем миром.

Может, лучше наоборот? Бюджетные деньги на лечение детей, а на Африку пусть скинутся те, кто готов лично участвовать?

Главный вопрос - каких целей Россия пытается достичь.

Станислав Бышок

Россия действительно может предложить Африке многое, причём даже и хорошие вещи. Другой вопрос, что может предложить Африка взамен. Прорывные технологии и инвестиции? Понятно, что кому-то и дежурных заявлений о поддержке многополярного мира и традиционных ценностей (примерно даже понимаем, каких именно) будет достаточно. Говорят, доброе слово и кошке приятно. Но по сути-то, если без дураков?

Для "патриотов" ответ очевиден.

Захар Прилепин

Россия недвусмысленно претендует на роль мирового глобального лидера. Следующая остановка - Латинская Америка.

…однажды настанет такой момент, когда цивилизованный мир вдруг спросит себя: вот на кой черт над сдалась эта Украина?! Зачем мы это всё затеяли?! - или не настанет?

Григорий Кубатьян

Мы, как и прежде, становимся лидерами и защитниками

Не стоит недооценивать африканцев. Они наши друзья. Многие до сих пор помнят ту помощь, которую оказывал Африке Советский Союз. И они так же как мы (сильнее чем мы) страдают от колониальной политики кровавых фриков, называющих себя "цивилизованным человечеством". А мы как и прежде становимся лидерами и защитниками

У части оппозиционных комментаторов все это вызывает обеспокоенность.

Андрей Никулин

Истина в том, что никому в стране, кроме кучки специалистов и непосредственно работающих с Африкой она не нужна. Нужны Европа, Америка, Израиль, Китай с Японией, Эмираты, кучке имперцев нужна Украина, всем, кто остается здесь жить конечно же нужна Россия и никому - Африка. Кроме конечно Царя, которому важно продолжать ощущать себя в центре мира и событий, вне изоляции, рисовать стрелочки на картах, плести интриги против Штатов и демонстрировать на голосованиях в ООН, что кто-то еще остается вместе с ним.



И в итоге подчиняемся воле, желанию и интересу одного человека - собираем форумы, перекрываем дороги, прощаем долги и рассыпаемся мелким бесом перед гостями с Черного континента. Которые тоже не дураки и прекрасно понимают реальное к себе здесь отношение, а потому стараются за свои визиты взять кэшем, много и сразу. До завершения этого праздника жизни, когда страна, немногим богаче и устроеннее некоторых африканских держав по странному и безумному хотению раздает последнее...

Александр Коваленко

В настоящее время россия, колоссальными потерями, финансовыми и ресурсными, для себя, но не только сохраняет контроль над Африкой, но и расширяет его, имея возможность дестабилизировать эти страны и устанавливать в ряде из них ту власть, которая максимально лояльна москве.

Фактор дестабилизации Африки дестабилизирует и Европу

Кто-то скажет, а какое нам до этого дело, где Африка, а где мы? А дело то, что представители стран Африки присутствуют во множестве международных организаций и имеют в них право голоса и влияние. То же самое ООН, например. Кроме того, фактор дестабилизации Африки дестабилизирует и Европу.

Голодающие или воюющие страны Африки - это поток беженцев. Беженцев куда? Конечно же в Европу. И этот дестабилизирующий фактор, миллионы крепких, работоспособного возраста, но не работающих, а живущих на пособия мужиков, влияет на внутреннюю стабильность уже Европы.

Мир велик. Но, на самом деле он куда тесен, чем может показаться на первый взгляд.

Но в данном контексте, за голову следует браться Западу, имевшему исторически протекторат над рядом африканских стран. Это проблема Франции, Италии, Германии и даже США. Ибо потеря контроля над континентом чревата.

Но есть и скептики.

Михаил Виноградов

Что-то кое-где у нас порой не совсем так в сопровождении большого геополитического рывка в Африку

1. Недостаточная соотнесенность антиколониальной риторики с склонностью перечислять полезные ископаемые как признак особой и главной значимости африканского континента. Или даже к запускам в телеграме вирусных постов про Нигер: «Не приехал в Петербург – получай переворот»

2. Недооценка асинхронностей в целеполагании двух сторон. По степени ориентации на односторонние выгоды они опережают турок, а по масштабу мотивированности уступают только странам Океании. Африканской стороне результат может быть сильно нужнее. А в диалоге нередко побеждает тот, кто больше хочет и меньше уступает.

3. Придание избыточной ценности комплиментам со стороны публичных лиц и дипломатов. И, как следствие, недооценка масштаба прагматичности африканских элит, способных одновременно наводить мосты с теми фигурами на геополитической шахматной доске, которые вам в данный момент неприятны.

4. Внутренняя убежденность, что из двух участников российско-украинского конфликта антиколониальную риторику в Африке продвигает только одна сторона.

5. Абсолютизация обращений к примерам советско-африканской дружбы. Химия была – но далеко не со всеми странами и далеко не во все периоды.

6. Отсутствие инвентаризации овчинки и выделки советского присутствия в Африке затрудняет разрушение скепсиса у перегруженных стереотипами отечественных элит. На фоне прореживания после 24 июня рядов заинтересованных и мотивированных драйверов африканской политики.

Илья Вайцман

С разворотом в сторону Китая традиционно (в силу тупости и злобности путина и его друзей, которые способны запороть абсолютно все угодно, имея идеальные стартовые позиции) - «что-то пошло не так», и теперь, кажется начался «поворот на юг», в Африку (а к Китаю, соответственно, тоже - афедроном). С объявлением духовных ценностей общими (нет, множества пересекаются, но содержимое этого пересечения - самый такой ад), с внедрением в Африку хоккея (не понял, с мячом или с шайбой). Ну и по мелочи: денег тамошним людоедам на карман подбросить, а пиплу немного еды, чтобы не возбухали... И Пригожина отправить, самым непонятливым..

Путин и его подельники и этот «поворот» тоже, безусловно, запорют наглухо

Впрочем, путин и его подельники и этот «поворот» тоже, безусловно, запорют наглухо. Просто бессмысленно ахнут миллиарды долларов (и вдвое больше разворуют), как обычно..

Я уже писал как-то, что РФ становится топологическим феноменом, который повернут задом во все стороны одновременно. Так вот, это нифига не шутка.