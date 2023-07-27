Африканские козыри Кремля. Кто прилетел на саммит к Путину

В Санкт-Петербурге с 27 по 29 июля проходит очередной саммит "Россия-Африка". Какие обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Москвой? Сильно ли в отношении африканских государств к России заметна историко-идеологическая составляющая? И почему такое количество стран Африки оказались зависимы от Кремля?

На второй в истории саммит "Россия-Африка" и экономический форум в Санкт-Петербурге (первый состоялся в Сочи в конце 2019 года) приехали представители 49 из 54 независимых стран африканского континента, а также лидеры "Африканского союза" и других континентальных организаций. Впрочем, лишь 27 из них – это первые либо вторые лица своего государства. МИД России заявил, что одной из главных тем саммита в Петербурге будет создание "продовольственных коридоров в Африку" под патронажем Москвы.

Президент РФ Владимир Путин встретится с каждым африканским лидером, прилетевшим на саммит. Как сообщил помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Ушаков, у Путина запланированы переговоры с лидерами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Республики Конго. 28 июля российский президент выступит на саммите с речью, в которой расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств. Вот что незадолго до саммита заявил Юрий Ушаков: "Второй саммит Россия – Африка пройдёт несмотря на противодействие Запада. И участие руководителей Африки подтверждает их настрой на углубление отношений с Россией, несмотря ни на какие обстоятельства".

17 июля Кремль отказался продлить своё участие в так называемой "зерновой сделке" между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предусматривала создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, сильно зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна, масличных культур и сельскохозяйственных удобрений.

Российский президент опубликовал перед саммитом большую программную статью, в которой вновь обрушился на Запад в целом и, в частности, на "западный неоколониализм", якобы препятствующий поставкам продовольствия в африканские страны. Еще Путин напомнил о "прочных и глубоких корнях российско-африканской дружбы" и о советской экономической и технической помощи странам Африки, которым пообещал "достойное место" в "новом миропорядке". А также анонсировал подписание на втором саммите "Россия-Африка" каких-то очень весомых соглашений и в заключение пригласил лидеров стран Африки на парад в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге.

Четыре года назад на первом саммите в Сочи президент России обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборота, до 40 миллиардов долларов. Обещание выполнено не было, по факту объемы торговли не выросли, а снизились – до 18 миллиардов долларов. Эту цифру сам Путин привел в своей недавно опубликованной статье. При этом на Россию приходится меньше одного процента от поступающих в Африку иностранных инвестиций. Впрочем, например, по подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Кремль поставляет африканским правителям почти половину всех вооружений, приобретаемых ими за границей, в первую очередь в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

Правительства большинства африканских стран, несмотря на давление со стороны Запада, до последнего пытаются оставаться в стороне от войны России с Украиной, стремясь сохранить доступ к российскому оружию и зерну, а также и к услугам так называемых "российских военных инструкторов", в первую очередь из ЧВК "Вагнер". Ни одна африканская страна не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

Владимир Путин и его окружение в последние несколько лет определенно обратили на Африку, особенно на страны южнее Сахары, на так называемую "Черную Африку", пристальное внимание – и вовсе не только лишь как на регион с богатейшими ресурсами, где рост влияния Москвы мог бы хотя бы частично компенсировать ей проблемы, связанные с противостоянием с Западом, достигшим крайней степени после вторжения в Украину. Очевидно, Африка интересна Кремлю, стремящемуся к восстановлению "глобального престижа России" во всем мире, и как идеологическое поле в этом "соревновании".

Так можно ли говорить, что обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Москвой? Насколько в отношении африканских государств к России заметна историко-идеологическая составляющая? Почему такое количество стран африканского континента оказались зависимы от Кремля, в том числе и от поставок российского оружия и от услуг российских наемников и прочих так называемых "военных инструкторов"? Как вышло, что африканские лидеры скорее поддерживают Россию, а не Украину в войне между двумя странами?

На эти и другие вопросы Радио Свобода отвечает работающая в ЮАР политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор университета Квазулу-Натал:

– Выход России из так называемой "зерновой сделки", которая гарантировала в первую очередь вывоз продовольствия из портов Украины, в котором так нуждаются африканские страны, на нашем континенте восприняли очень серьезно, потому что для многих стран это, действительно, представляет большую угрозу. В Африке есть государства, которые от ввозимого зерна зависят практически полностью. Например, Эритрея зависит на сто процентов, Сомали – на 90, Египет, Мадагаскар и Кения – на 70–80 процентов, и так далее. Война в Украине нарушила работу всех привычных путей экспорта зерна в Африку, все было плохо, даже когда "зерновая сделка" еще действовала.

В Африке есть государства, которые от ввозимого зерна зависят практически полностью

– Есть ли на африканском континенте государства, которым сейчас, по разным причинам, от роста мировых цен на продовольствие до разных войн и засухи, грозит настоящий, катастрофический голод?

– Конечно. Некоторые из них я уже перечислила. Если вы посмотрите на то, что, допустим, творится в Судане, на то, что делается в странах, которыми правят военные диктатуры, как в Мали – все это государства, которые очень и очень зависят от поставок продовольствия из Украины, и им грозит действительный голод.

– В таком случае, можно ли говорить, что все обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Россией? И не воспринимают ли они этот разрыв Москвой "зерновой сделки" как шантаж?

– Им все равно, откуда будет поступать зерно, лишь бы оно поступало. Главное, чтобы на столе был хлеб, а из какой страны, при каких обстоятельствах его привозят – им неважно. Главное, чтобы не было голодных бунтов, это их волнует больше всего. Трудно сказать, воспринимают ли они нарушение "зерновой сделки" именно как шантаж. Но то, что рвать отношения с Москвой из каких бы то ни было идейных соображений Африка не станет, очевидно.

– В целом тема российского вторжения в Украину в Африке насколько обсуждаема и заметна в последние полтора года? В заявлениях политиков и чиновников, в средствах массовой информации? Или для них, возможно, это все, что называется, "неведомые письмена далеких цивилизаций"? Я, например, помню, как в конце прошлого года президент Танзании Самия Сулуху заявила: "А я вот старалась, но так и не смогла понять, из-за чего они там воюют и кто там агрессор".

– Это абсолютно всеобщее здесь видение ситуации: "Война где-то далеко, в Европе, и что у них там происходит, нам абсолютно неважно, для нас главное – наши собственные интересы, чтобы продолжались поставки нам продовольствия. Какие там принципы нарушены, какие там границы и оккупации – все это для нас так запутано, что не разобрать. Украина была частью одной страны, теперь она вроде воюет за то, чтобы быть совершенно другой страной, и кто из них прав, кто виноват?" Как-то так, если коротко. Их это не заботит.

– То есть параллелей они не проводят, например, с тем, что Кения когда-то была британской колонией, а Алжир был французской, а Ангола португальской – а Украина российской и советской? И нынешняя война, что для Африки должно быть более чем актуально – это война бывшей колонии с бывшей метрополией? Или нет таких связей, и вообще никто об этом не говорит?

Российское антизападничество – это очень важный элемент в видении африканцами ситуации

– Они не хотят об этом говорить. Они относятся к России как к наследнице СССР, который помогал африканским странам освобождаться от колониальной зависимости – вот эта память все еще есть. Кроме того, ведь они видят, что Россия сегодня борется против Запада, Россия борется против западных ценностей, а Запад – это и есть то, что принесло им когда-то колониализм. И это российское антизападничество – это очень и очень важный элемент в видении африканцами всей этой ситуации. Значит, считают они, скорее всего, "Украина не права", потому что она – вместе с Западом.

– То есть в отношении африканских государств к России очень заметна историко-идеологическая составляющая? Потому что в Москве, да, постоянно эту карту разыгрывают, напоминая об эпохе европейского колониализма, о "Драке за Африку" в XIX веке, о том, как Советский Союз якобы бескорыстно помогал избавить Африку от западного империализма. Сейчас ведь в Кремле заявляют о "новом этапе борьбы с неоколониализмом Запада", которую Россия возглавляет. Может быть, это смешно для кого-то, но это так. Получается, что для африканских политиков это все такие "болезненные кнопки", на которые умело давит Кремль? И при этом, да, нынешние российские власти, по крайней мере в Африке, Азии и Латинской Америке, беззастенчиво себя отождествляют с Советским Союзом на сто процентов.

– Насчет отождествления с Советским Союзом – это очень интересный вопрос в контексте нашей беседы. Потому что, действительно, с одной стороны, Россия полностью для Африки отождествляет себя с СССР. С другой стороны, мы все время слышим из Кремля, как ужасно то, что "Украина была создана лишь Лениным уже в СССР, это все порождение ужасного советского прошлого". То есть в Москве противоречат сами себе, налицо и отождествление, и не отождествление. Но то, что африканцы видят в России продолжение СССР, совершенно точно. И то, что российская пропаганда этим, безусловно, пользуется, это тоже совершенно точно.

Россия полностью для Африки отождествляет себя с СССР

Как Кремль организовал свою повестку в Африке? Пропаганда идет против не просто неоколониализма (это уже было) – так теперь нужна "деколонизация сознания". А сознание в африканских странах все еще остается "колониальным", как говорят российские пропагандисты – и призывают покончить с таким сознанием и вернуться к своим "естественным, природным, автохтонным ценностям". Что это будет значит – совершенно неясно, как и то, что представляет собой в их понимании "многополярность". Но эти кремлевские лозунги – освобождение сознания, возврат к национальным ценностям, самоопределение своей идентичности – в нашу эпоху, когда идентичность так много значит, очень действенны в Африке, эти семена падают на благодатную почву.

– Кроме зерна и удобрений, другой популярный российский товар для Африки – это оружие и наемники, то, что называют в Москве "услугами российских военных компаний в сфере безопасности ". То есть ЧВК "Вагнер", в первую очередь. Почему в этой сфере такое количество стран африканского континента оказались зависимы именно от Москвы?

– Во-первых, Россия – давным-давно крупнейший поставщик вооружений в Африку. Во-вторых – ЧВК "Вагнер" присутствует в Африке уже давно. Это все началось задолго до украинской войны. Москве ведь тоже неважно, каков тот или иной режим, как он относится к собственным гражданам, каким образом тот или иной политик пришел к власти. Вагнеровцы просто помогают удержаться у власти любым правительствам, которые хорошо относятся к России, которые ей дружественны, и которые позволяют им контролировать местные ресурсы в обмен на безопасность (для местных правителей). И в обмен на защиту от нападений радикальных исламистов – которые остаются одной из главнейших угроз для многих стран континента. Эта защита обеспечивается крайне жестокими методами – но они ее дают. Так что африканским правительствам, независимо от того, какова их суть и облик, это очень выгодно.

Москве неважно, каков тот или иной режим, каким образом тот или иной политик пришел к власти. Вагнеровцы помогают удержаться у власти любым правительствам, союзным России

– Раз Африке следует избавиться от постколониального мышления, как сами африканцы полагают – как их в таком случае не пугает то, что фактически сейчас для них история повторяется? То есть приходят какие-то белые люди, такие же, только из других краев, которые начинают брать под контроль их политику и оборону, а попутно, как известно, и их предприятия, полезные ископаемые, рудники, шахты, нефтяные скважины и плантации?

– Пока они не видят и не понимают этого. Да, уже есть масса свидетельств и расследований – как, скажем, в Центральноафриканской Республике и в Судане местное население, живущее поблизости от всяких важных месторождений, которые контролируют якобы вагнеровцы, просто изгоняется из своих жилищ, как "зачищают" все эти площадки. Но как-то в сознании африканских политиков и африканских медиа это все не выглядит новой колонизацией, никак в головах не укладывается у них пока что это все. Как недавно (после мятежа в России под руководством Евгния Пригожина, в интервью Financial Times – РС) заявил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика: "Если Москва решит их отозвать и прислать нам "Бетховена" или "Моцарта", а не "Вагнера", мы их примем". Многие африканские лидеры хотят иметь под рукой какую-то вооруженную силу, которая будет им помогать, причем без требования соблюдения прав человека, принципов демократии и прочей "западной ерунды".

– То есть они расширяют такое сотрудничество, в первую очередь с ЧВК "Вагнер", которая в будущем может выступать под разными названиями, несмотря на недавний мятеж в самой России, и с учетом всех рисков, от репутационных до чисто практических, в смысле собственной безопасности? Они же наемники – а если враги этих правителей им заплатят больше? Или вообще придет "советующий приказ" из Москвы? И еще они не боятся этим сотрудничеством вконец испортить отношения с другими ведущими державами мира?

– Я могу рассказать, например, как Южно-Африканская Республика на это реагирует. Для ЮАР Россия, действительно, очень дорога. Сердца лидеров Африканского национального конгресса (АНК), правящей у нас партии, принадлежат именно Москве. Но и рвать с Западом отношения, в первую очередь экономические, очень для них лично выгодные, конечно, они также никак не готовы. Правительство ЮАР прекрасно понимает, что экономика государства в очень большой степени зависит именно от связей с США и ЕС. Конечно, и с Китаем тоже. И они стараются удержать и то, и другое, и третье. Вся риторика правительства ЮАР, конечно, подчеркивает, что "мы независимая страна, имеем право дружить, с кем хотим". Но при этом в Вашингтон отправляются укомплектованные высшими чиновниками правительства делегации, которые стараются убеждать американских партнеров продлить для ЮАР действия всяких полезных двусторонних соглашений и "режимов наибольшего благоприятствования". Вот такое противоречие – но которое, в общем, как противоречие здесь и не осознается.

– Можно ли тогда вообще утверждать, с учетом вышесказанного, что если какие-то главы африканских государств, в соответствии со своими интересами и политическими потребностями, поддерживают Россию, Путина, и точно не поддерживают Украину в войне, в том числе – что тогда все это является хорошим показателем того, что собой эти лидеры, на самом деле, представляют?

Во всей Африке очень активно действует российская пропаганда, старающаяся убедить всех в том, что Украина – это "нацистское государство"

– Я не уверена в том, что есть прямая зависимость между тем, что представляют собой эти лидеры, и тем, кого они поддерживают в этой войне. Они действительно не понимают сути этой войны, или им нет дела до сути этой войны. Во-первых, во всей Африке очень активно действует российская пропаганда, старающаяся убедить всех в том, что Украина – это "нацистское государство", что там "правительство пришло к власти незаконным путем" и так далее. Во-вторых, как я уже отметила, Россия воюет против Запада, и Путин об этом говорит, что Россия воюет против Запада, за установление "нового глобального порядка" – и африканские страны очень эту кремлевскую идею поддерживают, и очень надеются, что они выиграют от появления этого "нового порядка".

– Мне кажется, что большинство глав африканских государств, которые приехали сейчас в Петербург на этот саммит, или приславшие своих заместителей и эмиссаров – они также не, мягко говоря, либералы и демократы. Многие из них у власти находятся десятилетиями, они сели в кресло правителей с помощью военных переворотов. В таком случае у российского президента и у многих африканских лидеров есть (не у всех, конечно), действительно, очень много общего? От пренебрежения к правам человека и до одинакового образа "внешнего врага"? И этим врагом вечно выступает Запад – как оправдание всех их преступлений, глупостей и неудач?

– Не совсем так. В Россию сейчас приехали представители самых разных стран, в том числе, например, и президент ЮАР Сирил Рамафоса. При всех ее недостатках пока что Южно-Африканская Репсублика – демократическая страна, где есть и конкретные выборы, и какие-никакие демократические институты, где пока что действует конституция (которую все ругают, говорят, что ее нужно "африканизировать", но, тем не менее). Так что нет. Прибыла делегация Сенегала, который тоже является вполне демократической страной. На саммите в Санкт-Петербурге представлены самые разные страны.

Многие из них находятся под западными санкциями, как и Россия

Но да, и авторитарные режимы там тоже присутствуют, и они весьма заинтересованы в таких встречах, чтобы показать миру, что они не остались в изоляции. Как и Россия – которая такими встречами также стремится показать, что она не изолирована, что она является частью "большинства мира", который располагает огромным населением и который Кремль представляет как "антизападное большинство". Почему этим режимам вся эта российская повестка важна? Потому что многие из них находятся под западными санкциями, как и Россия, у многих из них совершенно испорчены отношения с развитыми странами, они не получают инвестиций. Запад пытается образумить их, что называется, привести их в чувство, разными способами давлениями. А им это не нравится, им это не нужно. В этом смысле повестка у Москвы и у некоторых государств Африки, действительно, общая.

– Теперь о практической стороне дела. Путин перед саммитом разразился огромной программной статьей, в которой он много пишет о том, что всевозможные связи между Россией и Африкой неуклонно растут. И приводит очень знаковые данные: что товарооборот России со странами Африки в прошлом 2022 году увеличился и достиг аж почти 18 миллиардов долларов. Но этот объем смешон с точки зрения объемов всей мировой экономики. Его в лупу разве что можно разглядеть, если сравнивать с торговлей Африки с ЕС и тем более с Китаем. Кого вообще в Африке этим можно порадовать и поразить – такой мизерной суммой?

– Конечно, это очень маленький объем. Но африканские страны неизменно стараются его увеличить, они очень рады тому, что Россия может им предложить, и хотят развивать эту торговлю, как альтернативу. Они действительно готовы торговать и готовы заключать различные торговые и другие сделки с Москвой, и со всеми вообще, принимать все типы помощи, которые разные другие страны им предлагают. Китай, конечно, тоже является для них важнейшей альтернативой этому самому "плохому Западу", и они с радостью (пока что) принимают все виды помощи из Пекина. Хотя там тоже есть свои большие проблемы, и они уже обозначились. Но, тем не менее, всякая диверсификация внешних связей для африканских стран очень важна. И, конечно, в этом смысле российская повестка для них привлекательна.

Диверсификация внешних связей для африканских стран очень важна. И российская повестка для них привлекательна

– Путин очень много и очень часто говорит о необходимости перестроить всю современную глобальную "мировую архитектуру". А какая роль, по вашему мнению, отводится самой Россией Африке в этой "перестройке по-московски"?

– Я упомянула уже этот призыв к "многополярности", который сейчас здесь очень-очень популярен. И, повторю, мне абсолютно неясно, что это должно быть такое. Состоится ведь в августе в ЮАР встреча лидеров и представителей стран группы БРИКС. Так вот посланцы правящих партий из стран, являющихся членами БРИКС, уже встречались здесь, и они также выпустили некий итоговый документ, в котором говорится о "многополярном мире", и какой он якобы будет совершенно замечательный, и что в нем все страны будут равны, и что всеми ими будут соблюдаться все принципы ООН, все международные законы, и так далее. Из этого же документа следует, что западные страны эти законы не соблюдают. И, в том числе, говорится там о том, что всем следует соблюдать принципы территориальной целостности других государств и их независимости.

И во всем этом действе принимала участие, в том числе, "Единая Россия". Как тогда интерпретировать эти декларируемые Москвой призывы – с учетом всего остального? С одной стороны, все законы должны соблюдаться и так далее, но, с другой стороны, мы полагаемся лишь на силу и только ее уважаем? То есть в новом "многополярном мире" государство, которое сильнее других экономически и в военном отношении, само будет устанавливать, где проходят ее границы? И что оно может делать со своими соседями? Таким будет это "равноправие"?

– Кстати, о саммите БРИКС. На днях Министерство юстиции Южно-Африканской Республики направило директору Государственной прокуратуры ЮАР формальный запрос на выдачу ордера на арест президента Российской Федерации, которого Международный уголовный суд в Гааге, напоминаю, подозревает в совершении военных преступлений в Украине. При этом уже известно, что Владимир Путин на саммит БРИКС в августе в ЮАР не приедет. Насколько у вас в последнее время обсуждаемой темой была эта история с приездом или не приездом Путина, и что с ним делать, если он все же приедет? Я читал, что президент Сирил Рамафоса якобы лично просил его не приезжать. И что Рамафоса утверждал даже ранее, что российские власти предупредили его, что любые возможные действия в направлении соблюдения требований Гааги, и даже, Боже упаси для Москвы, арест Путина – будет расценено как объявление войны ядерной державе под названием Россия.

– Эта тема как раз, в отличие от темы войны в Украине, обсуждалась сверхактивно, буквально каждый день во всех наших СМИ и в социальных сетях. И наше правительство назначало какие-то комиссии для решения вопроса. Все началось именно после того, как стало ясно, что проблема с приездом Путина действительно серьезна, и когда Запад очень критиковать ЮАР за ее нерешительность и за ее общую поддержку России. В том числе и за, как подозревают США, поставки оружия в Москву, и еще за участие в совместных военных учениях. Южноафриканцам очень не нравилось, что их заставляют кого-то арестовывать и вообще каким-то образом давят на них.

Со стороны многих влиятельных политиков Африканского национального конгресса (АНК) звучали заявления вроде "нужно нам выйти из этого Римского статута, и тогда проблемы не станет". Но как оказалось, сделать это очень сложно, тогда ЮАР придется менять конституцию – короче говоря, от этой идеи отказались. Тогда Рамафоса слетал в Москву, чтобы попытаться лично уговорить Путина не приезжать, несмотря на то, что он уже его ранее сам пригласил. А Москва очень долгое время отказывалась уступить, Сергей Лавров открыто говорил, что "нет, мы хотим, чтобы Путин участвовал лично". Конечно, целью Кремля было всем доказать, что Путина везде приветствуют, что в Южной Африке, что называется, его ждут.

Целью Кремля было всем доказать, что Путина везде приветствуют

И ведь его действительно ждали! Не один только Африканский национальный конгресс, но и другие, например, крупная ультралевая партия "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы, все профсоюзы и Компартия. Южноафриканские коммунисты, кстати говоря, вообще целиком и полностью на стороне России, в этом уже никаких сомнений быть не может. Лидер Южно-Африканской коммунистической партии Блейд Нзиманде при каждом удобном случае выступает с заявлениями о своей поддержке действий Кремля и Владимира Путина. Тут все понимали, что неприятности в случае прибытия российского президента на саммит БРИКС будут – как все понимали и то, что никто его арестовывать в ЮАР не станет, что бы ни произошло.

– Чтобы подытожить наш разговор: можно ли сказать, что России, лично Путину, пока в Африке все удается, потому что просто везет, как в карточной игре?

– Не думаю, что потому что просто везет. Раз мы сравниваем с игрой – здесь у России есть крупные козыри, которые я уже перечисляла. И кремлевская повестка популярна, и российская пропаганда использует происходящее в мире очень и очень умело. Здесь ведь очень популярны телеканал RT и другие российские каналы подачи информации. Кстати, Москва финансово помогает тому же АНК. В нашей стране скоро будут очередные выборы, и можно представить, как каким-то образом российские пропаганда и политтехнологии, и кремлевские деньги, помогут Африканскому национальному конгрессу эти выборы вновь выиграть. Хотя АНК, конечно, теряет популярность в народе, и со страшной силой. Так что у России в игре в Африке есть козыри, и она очень умело ими пользуется.