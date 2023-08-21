"Непонятные критерии". Новые правила продажи лекарств

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила отпуска рецептурных препаратов. У аптек изменится форма отчетности, медики должны будут выписывать рецепты строго по установленной форме, а пациенты не смогут купить лекарства без назначения врача. Радио Свобода выяснило, что участники этого процесса плохо информированы и не подготовлены к переменам.

Новшества, обусловленные постановлением Правительства РФ №468, можно было бы приветствовать: заболевшие граждане не будут заниматься самолечением, а в аптечные сети перестанут безнаказанно утекать бесплатные лекарства из стационаров. Однако, хотя постановление принято еще в марте, никто не потрудился дать разъяснения самим аптекам, с которых за нарушение нового закона будут спрашивать по всей строгости.

Руководитель одной из аптек в подмосковном Королеве Валентина в растерянности. Она сетует, что к ней в эти дни постоянно обращаются посетители, которые из сообщений в прессе узнали о новом порядке. Спрашивают, какими рецептами нужно запастись и какие нужно обновить, ведь многие должны принимать лекарства пожизненно и на постоянной основе. И это при том, что, по сложившейся практике, только уж совсем серьезные наименования лекарств, вроде наркотических или психотропных, в России долгие годы не продавались свободно. Ничего внятного провизор посетителям ответить не может. Единственное, чем она располагает, – это неофициальное письмо, которое Валентине прислали знакомые из другой аптеки и другого города (есть в распоряжении редакции). В частности, там написано:

"Антигипертензивные, мочегонные, инъекционные формы (даже физ. раствор), некоторые обезболивающие, лекарственные препараты от сахарного диабета, от холестерина и разжижения крови, препараты железа, силденафил, тадалафил, ноотропные средства и другие лекарственные препараты по назначению врача будут отпускаться строго по рецепту".

В одной из московских аптек сотрудница призналась журналисту Радио Свобода, что вообще ничего не слышала о введении новых правил, и вероятно, ей сообщит об этом заведующий, когда выйдет из отпуска. В соседней аптеке были более информированы. Там посоветовали не нагнетать панику и не закупать во избежание дефицита лекарства впрок, добавив, что рецептурные препараты "и так должны покупаться по рецепту”. А еще сказали: "Лучше бы вы волновались по поводу того, что в Россию больше не будут поступать 196 наименований импортных препаратов, но это совсем другая история. С рецептами вы разберетесь, а тут ничего не поделаешь".

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова говорит, что если раньше при продаже лекарства аптеки могли по своему усмотрению уведомлять об этом Информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС "МДЛП"), то теперь это становится обязательным:

Не удастся убедить фармацевта, чтобы он отпустил препарат либо по выписке из стационара, либо по неправильно оформленному рецепту

– Через кассовый чек в систему МДЛП нужно будет вместе с названием препарата вносить дату и номер рецепта. Кроме того – серию, если таковая имеется. Это значит, что нашему населению надо быть очень внимательным. Теперь не удастся убедить фармацевта, чтобы он отпустил препарат либо по выписке из стационара, либо по неправильно оформленному рецепту (нередко на клочке бумаги, без печати). На сегодняшний день у нас на рынке 70 процентов препаратов – рецептурные. Врачи должны понимать, что на них теперь ответственность за выписывание рецептов.

Хочу обратить внимание на то, что для аптек не прописаны все эти правила, условия и критерии. Остаются вопросы и у пациентов, которые отныне должны взять на себя ответственность за наличие рецептов.

О трудностях, с которыми столкнутся медики, а с ними и пациенты, говорит главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области доктор медицинских наук Андрей Продеус:

– К сожалению, мы, как врачи, за последний десяток лет утеряли навык выписывания рецептов и очень четкого подхода в том, что является рецептурным препаратом, а что нет. У меня работают и стационарные, и поликлинические подразделения. Если их взять, то, в общем-то, я не помню за последние годы случаев, чтобы врач в стационаре кроме выписки снабдил бы пациента еще горкой рецептов на бланках. До последнего времени такой выписки, в принципе, хватало для того, чтобы купить препараты – за исключением препаратов особой группы, подлежащих специальному учету. Теперь мы должны вернуть понимание, что если пациент не снабжен этим рецептом, значит не произошла нормальная консультативная работа врача.

Большая часть врачей вообще не в курсе того, что эти нововведения должны отразиться на их работе

Я скажу сейчас очень крамольную вещь: большая часть врачей вообще не в курсе того, что эти нововведения должны отразиться на их работе. Между тем дамоклов меч в виде контроля и возможного наказания висит сейчас над аптекой, а не над специалистами, которые должны заняться выпиской рецептов и контролем за этим. Я практически каждый день нахожусь в стационаре или в амбулатории. Ничего не изменилось и, в общем, не собирается меняться. Эта система должна быть внедрена через медицинскую инфраструктуру и должна быть серьезным образом "продавлена". Ведь бланки рецептов откуда-то надо взять! Врач где-то должен их получить. Не сам же он пойдет печатать их в типографию. Да, у меня лично есть своя печать и некоторое количество бланков в рабочем столе. Это из-за того, что я человек старой школы. Но я заканчивал институт в прошлом веке. Наши студенты сейчас прекрасные, они много знают и умеют. К примеру, они прекрасно знают сердечно-легочную реанимацию и экстренные состояния пациентов. Но навык написания рецептов и банальные вещи пропали. За рубежом во многих странах мира большинство препаратов ты не можешь купить без наличия рецепта. Во-первых, потому что многие лекарства у них оплачиваются страховыми компаниями. Во-вторых, это строгое выполнение закона об обороте лекарств. Даже самые простые антибиотики вам просто так не продадут ни в одной стране Европы.

Ты не даешь им возможности лечиться, а они тебя провоцируют на нарушение законодательства

Еще одна проблема: что делать аптеке, которая является бизнесом, причем частным бизнесом, и которой придется резко ограничить продажи? Более-менее дорогостоящие препараты – рецептурные (если не учитывать БАДы, которые тоже иногда стоят дорого). Именно они являются основой для объема продаж. И вот возможный сценарий: ты отказываешь людям в оказании конкретной услуги, вызываешь их недовольство. Ты не даешь им возможности лечиться, а они тебя провоцируют на нарушение законодательства, поскольку они просят тебя продать, и, в общем-то, тут деваться некуда. По моему мнению, хотели как лучше, а получилось не очень хорошо. С одной стороны, вроде бы все правильно. Мы будем иметь учет, контроль и лечиться по назначению. С другой стороны, нельзя одним щелчком пальцев взять и все это внедрить с 1 сентября. Так не бывает. Нужно было взять время и сделать пилотные проекты, вводя новую систему постепенно, – говорит Андрей Продеус.

Новые правила никак не помогут отдельной категории тяжелобольных пациентов, нуждающихся в наркотических или психотропных средствах. И тут дело вовсе не в рецептах. Рецепты как раз у таких людей есть, только приобрести препараты бывает очень и очень сложно. Коммерческих аптек, в которых отпускают такие препараты, мало, поскольку для этого требуется специальная лицензия и особо строгие условия хранения. Кроме того, такие аптеки подвергаются дополнительным проверкам, – говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:

Мы же помним самострелы на почве необезболивания

– По поводу сильнодействующих обезболивающих у нас претензии к тем аптечным сетям, которые, имея достаточное количество точек в городах, тем не менее, не берут на себя смелость или труд хранить и отпускать эти препараты. Более того, к сожалению, не во всех городах (особенно в малых городах) есть аптеки с государственным участием, которые могут это делать. А там, где их нет, мы не можем обеспечить пациентов. Это не просто противоречит принципам этики, это преступление. Сейчас по приказу министерства здравоохранения каждый врач у постели больного имеет право выписать обезболивающее и получить его можно в любой ближайшей аптеке. Это в приказе. В реальной жизни этого по-прежнему нет. Это крайне серьезная тема. С 2012 года положение никуда не сдвинулось. Я полагаю, что здесь налицо недоговоренность между аптечными сетями и министерством здравоохранения. Но мы же помним самострелы на почве необезболивания, и, на самом деле, это продолжается. Чтобы не ехать на другой конец города за таким препаратом, в каждом городе должна быть хоть одна аптечная сеть, имеющая лицензию.

Что же касается идеи Минздрава по внедрению рецептов, то сразу возникает вопрос: а что, люди с сердечно-сосудистыми проблемами или диабетики, то есть те, кто принимает лекарства, теперь ради каждой упаковки будут ходить в поликлинику? Такой момент совершенно не продуман. Это не означает, что мы должны тормозить внедрение абсолютно правильной системы контроля и распределения. Но надо очень серьезно подумать, как быть. Я знаю, что некоторые аптечные сети предполагали организацию при себе терапевтических кабинетов. Это неплохая идея, но ее надо дорабатывать, чтобы врач-консультант при аптеке не был номинальным сотрудником за полторы тысячи. Чтобы он мог вникнуть в проблему пациента и чтобы у него было время для реальной консультативной помощи. Такая опция помогла быть избежать поликлинических очередей. Напомню также, что сотрудник аптеки берет на себя первичную медицинскую помощь, по идее разгружая участкового врача. Аптека – это в первую очередь медицинское учреждение, а не торговое. Но мы забываем о том, что провизор – это помощник амбулатории. Он не должен становиться торговым агентом, как это нередко происходит. Он должен оставаться медиком, – говорит Ян Власов.