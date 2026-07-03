Неприкасаемых все меньше

В Москве арестовали бывшего главу Росавиации Александра Нерадько, об этом сообщает РИА Новости. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. За два дня до этого, по данным Телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", был задержан Константин Махов, он был замом Нерадько в Росавиации. Как отмечает "Коммерсант", Маховов задержан по делу своего бывшего начальника.

Примечательно, что после отставки из Росавиации, Нерадько стал руководителем структур, связанных с Аркадием Ротенбергом, давним другом Владимира Путина. Махова же называют правой рукой Ротенберга.

Аркадий Ротенберг считается одним из самых влиятельных и богатых бизнесменов России. Его состояние, по данным Forbes, оценивается в 5,5 млрд долларов. Ротенберг и связанные с ним структуры выступают одними из ключевых бенефициаров и кураторов мегапроектов в особой экономической зоне "Усть-Луга" в Ленинградской области. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту "Усть-Луга" у бизнесмена Ильи Трабера.

В июне суд арестовал Илью Трабера по подозревают в заказном убийстве петербургского муниципального депутата в 2020 году. Трабера в СМИ называют "другом Путина". Они познакомились еще 1990-х, тогда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, а Трабер занимался бизнесом в сфере антиквариата и имел связи в преступных кругах. Журналист издания "Инсайдер" Сергей Канев ранее отмечал, что Трабер долгое время считался неприкасаемым.

Указывают ли эти события, что в высших эшелонах власти начались "чистки" и можно ли считать, что арест Махова - сигнал того, что Ротенберг попал в опалу? Говорим в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.