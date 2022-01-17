Непривитых рабочих Балтийского завода не пустили на работу

в Санкт-Петербурге 17 января Балтийский завод не пустил на работу сотрудников, не привитых от коронавирусной инфекции. Днем ранее рабочие получили приказы об отстранении от работы, их пропуски были заблокированы.

По информации "Фонтанки", недовольные рабочие вызвали к проходной полицию и составили акт о недопуске на работу. Сколько именно человек не смогли попасть на завод пока неизвестно. Активисты заявляют о 20 процентах рабочих - это порядка одной тысячи человек.

Один из сотрудников предприятия , который попросил журналистов не указывать его фамилию, "чтобы не было репрессий", рассказал журналисту Север.Реалии, что в конце прошлого года руководство поставило заводчанам ультиматум: делайте прививку или после праздников на работу можете не выходить.

Несогласных вакцинироваться угрожали отправить в принудительный отпуск, а после уволить. Часть сотрудников отказалась от вакцинации и не вышла на работу.

В пресс-службе завода отрицают давление на сотрудников.