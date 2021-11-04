Все сотрудники скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача региона Павла Копылова.
Чиновник подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября нужно привить 80 процентов коллектива. Завершить вакцинацию нужно через месяц. Если сотрудник отказывается от прививки, его должны отстранить от работы.
"Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать", – пояснил агентству работник скорой. Эту информацию подтвердил и главный врач областной станции скорой помощи Владислав Коган. Всего заявления написали 15 человек.
- В Еврейской автономии проживает 156,5 тысяч человек. С начала пандемии коронавируса, в регионе зафиксировали более девяти тысяч случаев заражения COVID-19, умерли около 300 пациентов. Коечный фонд заполнен почти на 90 процентов.
- В автономии введены ограничения из-за угрозы распространения COVID-19. Для медиков, преподавателей, работников сферы услуг и торговли введена обязательная вакцинация. По состоянию на конец октября полностью вакцинированы чуть более 40 тысяч человек. Хотя бы одну дозу прививки получили более 44 тысяч жителей.
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