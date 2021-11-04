Все сотрудники скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача региона Павла Копылова.

Чиновник подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября нужно привить 80 процентов коллектива. Завершить вакцинацию нужно через месяц. Если сотрудник отказывается от прививки, его должны отстранить от работы.

"Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать", – пояснил агентству работник скорой. Эту информацию подтвердил и главный врач областной станции скорой помощи Владислав Коган. Всего заявления написали 15 человек.