Неродной сын Андропова

Два выходца из спецслужб стояли во главе государства СССР/Россия - Андропов и Путин. Путин - он стал реальным преемником Андропова? Андропов - он стоя во главе современной России устроил бы аналогичную путинской войну в Украине? Андропов фактическим преемником хотел Горбачева, Путин - Медведева. Тут просматривается хоть какой-то общий принцип? Андропов уверял девочку Саманту, что он не хочет ядерной войны. Путин весь мир пытается убедить, что он ее не хочет. У кого получалось/ется лучше? В гостях историк Никита Петров, политик Леонид Гозман, писатель Андрей Остальский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева