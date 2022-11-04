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Лицом к событию

Неродной сын Андропова

Владимир Путин и Юрий Андропов, коллаж

Два выходца из спецслужб стояли во главе государства СССР/Россия - Андропов и Путин. Путин - он стал реальным преемником Андропова? Андропов - он стоя во главе современной России устроил бы аналогичную путинской войну в Украине? Андропов фактическим преемником хотел Горбачева, Путин - Медведева. Тут просматривается хоть какой-то общий принцип? Андропов уверял девочку Саманту, что он не хочет ядерной войны. Путин весь мир пытается убедить, что он ее не хочет. У кого получалось/ется лучше? В гостях историк Никита Петров, политик Леонид Гозман, писатель Андрей Остальский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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