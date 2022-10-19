"Непростые решения"

1 Гусь к Рождеству. Что не так с планами Владимира Путина

2 Война и протесты. Павел Литвинов о Чехословакии и Украине

3 "Нормальные люди не протестуют". Возрождение карательной психиатрии

4 Ни о чем не жалеет. Путин – о войне с Украиной

5 Шакалы пришли. Елена Фанайлова – о реконструкции Мариуполя