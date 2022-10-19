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"Непростые решения"

Решение В.Путина ввести военное положение в 4-х аннексированных РФ регионах Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, особый режим в 8 приграничных территориях и режим повышенной готовности в остальных регионах Центра и Юга РФ. Осеннее херсонское обострение. Что на "белорусском плацдарме"? В эфире политолог Станислав Белковский, экономист Дмитрий Болкунец, военный эксперт Алексей Мельник.

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