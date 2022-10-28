Посеявший ветер…

Как соотносятся выступление президента РФ на клубе «Валдае» и военно-политическая реальность?
В эфире журналист, обозреватель Новой газеты, ведущая ютуб-канала "Латынина ТВ" - Юлия Латынина.
Видеоверсия программы
Как соотносятся выступление президента РФ на клубе «Валдае» и военно-политическая реальность?
В эфире журналист, обозреватель Новой газеты, ведущая ютуб-канала "Латынина ТВ" - Юлия Латынина.
Видеоверсия программы
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