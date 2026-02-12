В Украине медики-волонтеры из разных частей страны ездят по прифронтовым сёлам. Для многих местных жителей это единственная возможность регулярного наблюдения у врачей. Так можно получить психологическую помощь или, к примеру, попасть на прием к офтальмологу. О работе медиков в прифронтовых сёлах и их пациентах – в репортаже телеканала Настоящее Время.

В амбулатории села Матвеевка Запорожской области с самого утра шумно: на прием к прибывшим сюда врачам-волонтерам пришли многие местные жители. Людмила хочет попасть к психологу.

"Дроны слышу – всё, у меня уже дыхания нет, я уже должна вздохнуть, а глубоко уже не могу вздохнуть. Нервная система уже никудышная из-за этой войны. Я уже психованная. Муж подходит поцеловать – а я подпрыгиваю, представляете?", – рассказывает Людмила.

Муж Людмилы Александр уверяет, что, несмотря на жизнь в прифронтовом регионе, в психологической помощи не нуждается: "Да не, не пойду. Да я спокоен. Я знаю, что война идет, что тут дергаться. Что будет, то будет – вот так реагируем. Никуда не денешься. Главное, чтоб линию фронта держали". Александр пришел на осмотр к терапевту. Врач мужчину слушает и измеряет давление. Показатели в норме, особых жалоб нет. "Сколько Бог даст – столько и проживем", – комментирует Александр.

Как правило, в таких небольших селах узкоспециализированных медиков нет, а поехать на прием в Запорожье могут далеко не все, рассказывает организатор волонтерской миссии "Frida" Марина Лесник.

"Чем раньше мы приедем и чем раньше окажем помощь – это сохраненные жизни и сохраненные годы жизни. Зачастую это единственный для человека шанс получить медикаменты и качественную медицинскую помощь. Врачи первичного звена, семейные врачи достаточно перегружены и не успевают всем заниматься", – говорит Лесник.

Медицинская волонтерская миссия регулярно ездит по прифронтовым и приграничным селам, возвращаясь в них снова и снова, потому что помощь людям нужна постоянно. Особенно психологическая. Из-за войны многие потеряли близких, многие стали беженцами или боятся вскоре ими стать.

"Они каждый день просыпаются и думают: "Уже все, уже выезжаем? Или еще останемся? А теперь уже все? Или еще останемся?". А еще летает, а еще деньги, точнее – их нехватка… Одно на другое накладывается, и они очень нуждаются в помощи", – объясняет психолог Илона Швец.

Своими страхами и переживаниями поделиться с психологом, наконец, смогла и Людмила: "Вот я девушке и говорю, что мне легче. Но это только на один день, а завтра – всё по новой. Что-то прилетит, бабахнет, и по новой. Но она у меня взяла телефон и говорит, что вам позвонит психолог и проведет с вами десятидневный разговор. Ну давайте, вдруг поможет".

Еще один врач, к которому идут Людмила и Александр – окулист. "Утром просыпаешься, и как песка насыпали в глаза. Потом расходишься – и чуть-чуть вроде лучше", – описывает симптомы Александр. Сухость в глазах у супружеской пары появилась из-за постоянной необходимости отапливать дом дровами. Температура у них дома – около десяти градусов по Цельсию, и постоянно отключают свет.

"Надеваю шубу обязательно, вот у меня подушечка, ноги мерзнут. Сажусь и на компьютере передаю все. Но света нет, у нас бесперебойник даже потух", – Людмила показывает, как утепляется чтобы не замерзнуть дома.

Александр во время длительных отключений света чинит старую швейную машинку. "Я говорю, ее выкинуть надо. У нас 49 лет совместной жизни было 9 октября, в 26-м году будет 50 лет совместной жизни. Этой машинке ровно 50 лет! Но он ее отремонтирует, он упертый", – комментирует Людмила. И приглашает гостей на кухню.

"Психолог говорит: а вы потеряли интерес к жизни? Я говорю: нет, вы что, мне так нравится жить!" – говорит Людмила. На газовой плите она разогревает блинчики и варит кофе. Здесь, в прифронтовом регионе, который Кремль вписал в российскую Конституцию, жители больше боятся не морозов, которые со временем отступят, а продвижения армии России, которая продолжает наступление.