Несколько регионов России подверглись обстрелам и атакам дронов

Несколько российских регионов подверглись обстрелам и атакам беспилотников 10 мая. Так в городе Шебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. По информации телеграм-канала Baza, в результате удара пострадали 14 военнослужащих.

В Калужской области, по информации телеграм-канала ASTRA, утром 10 мая в районе деревни Мехово были сбиты два беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в районе деревни Толмачево был сбит дрон. В результате падения обломков есть повреждения газовой трубы и фасада одного из домов.

Телеграм-канал SHOT также сообщает об атаке беспилотников в Белгородской области. Один из них якобы был сбит, а второй врезался в опору ЛЭП и взорвался. В результате удара было повреждено несколько зданий. Телеграм-канал Mash распространил информацию о том, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву 9 мая несколькими дронами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что никаких сообщений от правоохранительных органов не поступало.

Ранее 9 мая в Брянской области под обстрел попал детский сад в населённом пункте Курковичи. Губернатор региона Александр Богомаз возложил ответственность за это на Вооружённые силы Украины. По словам чиновника, в здании взрывом выбило окна и было нарушено электроснабжение. Детей во время обстрела в здании не было. О пострадавших не сообщается. Ещё одним взрывом была повреждена спортплощадка.