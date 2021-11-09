Несколько тысяч мигрантов остаются на границе Беларуси и Польши

На границе Польши и Беларуси в районе пограничного перехода Бружи-Кужница сохраняется крайне напряжённая ситуация - после того, как накануне более тысячи мигрантов, главным образом из Ирака, попытались прорваться на польскую территорию.

Мигранты остаются на нейтральной полосе, там разбит импровизированный палаточный лагерь. Ночью, по сообщению польских пограничников, попыток прорыва не было.

На границу прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блашчак. Они выступили перед пограничниками и военными, заявив, что Польша "сдаёт экзамен на способность защищать свои границы и отстаивать независимость". Власти Польши обвиняют режим Александра Лукашенко в организации провокаций на границе. Утверждается, что белорусские власти сознательно заманивают мигрантов в страну, а затем помогают им пересечь границу.

Число мигрантов, стремящихся попасть в ЕС через Беларусь, резко возросло летом. 8 ноября ситуация вновь обострилась, когда на границу в организованном порядке прибыла большая группа мигрантов, численность которой польские власти оценивают в 3-4 тысячи. Сообщается также, что около 500 мигрантов минувшим днём пытались пересечь границу с Литвой.

Официальный Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана, по международному праву, пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Почему мигранты не просят убежища в самой Беларуси, белорусские власти не сообщают.

Руководство ЕС также обвиняет власти Беларуси в сложившейся ситуации. Оно готовитновые санкции против Минска, а также меры по предотвращению попадания в Беларусь мигрантов из третьих стран - в частности, санкций против авиакомпаний. Со стороны правозащитников и польской оппозиции звучит и критика в адрес властей Польши из-за возможного нарушения прав мигрантов.