"Нет больше Бахмута". Соцсети обсуждают возможное взятие города

В субботу 20 мая Евгений Пригожин заявил, что его части взяли Бахмут. Вскоре о взятии Бахмута написало и Минобороны России. В ночь с субботы на воскресенье пресс-служба Путина сообщила, что он поздравил вагнеровцев и российских военных с "освобождением Артёмовска" — так, старым советским названием, предпочитают называть Бахмут в России.

Украина полное взятие Бахмута отрицает, по словам украинских политиков и военных бои в городе ещё идут, но Z-патриоты уже ликуют.

Пёрт Лундстрём

Бахмут наш!

Маргарита Симоньян

Артемовск наш. Спасибо всем причастным, родненькие!

Елена Тюттерина

День 20 мая 2023 года войдёт в историю как день взятия Бахмута, теперь это Артёмовск.

Эту битву уже сейчас сравнивают с битвой за Сталинград. 224 дня, много павших, героев.ЧВК " Вагнер" - герои!



Большой русский поэт Игорь Караулов задолго до этого дня, еще в 2022 году написал стихотворение, в котором финальные строки звучат так:

"И теперь уже навеки русскую,

никогда любить не перестану

Вагнера израненную музыку

и желать спасения Тристану".



Мне не нравится термин "Z-поэты", это Новая русская поэзия, ярким представителем которой и является #ИгорьКараулов. Как их только не называли: и фашистами, и пропагандистами..

Но вчитайтесь в эти строки.

"Навеки русскую" - это об извечном нашем, глубинном, что проявляет себя и сейчас. "Никогда любить не перестану", это об отношении поэта к происходящему в стране, когда он сопереживает, а не остается как бы над схваткой в белом и пушистом: ну типа скоро все это закончится..

И музыка "израненная" .. Цена большая отдана, но иначе нельзя..

Владислав Шурыгин

Безусловно, двухсот двадцати пятидневный штурм города-крепости Бахмут стал беспрецедентным примером героизма ЧВК «Вагнер» и блестящей демонстрацией того, как люди далёкие от военного дела смогли создать, сплочённый железной дисциплиной, отлично обученный штурмовой корпус, который оттянул на себя резервы ВСУ, собранные для зимнего наступления, приковал их к Бахмуту и перемолол в страшной мясорубке, сделав слово «Бахмут» навсегда символом кровавого ужаса и поражения Украины, как когда-то Сталинград стал таким символом для гитлеровцев. В боях под Бахмутом и в сражении за Бахмут ВСУ потеряли больше пятидесяти тысяч убитыми и пропавшими безвести и сто двадцать тысяч раненными. В Бахмуте свою смерть нашли сотни поляков, англичан, американцев, французов и прочего сброда, отправившегося поохотиться на русских под нацистскими знаменами. Тут было уничтожено больше ста танков, не менее двухсот орудий и РСЗО и больше тысячи бронетранспортёров, бронеавтомобилей и других транспортных средств. Три ударных корпуса ВСУ «сточились» по Бахмутом и на его улицах «под ноль» и это такое же стратегическое поражение Украины, как падение Мариуполя. И сделали это «вагнеровцы» - русские мужики из плоти и крови – святые и грешные – работяги, ветераны, вчерашние военные, «зэка», - "музыканты"! Они буквально сотворили невозможное, все двести двадцать пять дней наступали на превосходящего их многократно противника, который защищался в городе, превращённом в одну огромную крепость. И они взяли её! «ФортецIя Бахмут» , которую Зеленский клялся отстоять, ставшая символом украинского гонора и гидности пала.

Нет больше Бахмута!

Есть НАШ Артёмовск!

Слава «Вагнеру»!

С тем, что Бахмута больше нет, согласны и украинцы, правда, не в том смысле, в котором об этом говорят российские патриоты. После многих месяцев боёв город полностью разрушен. Об этом сказал и Зеленский в интервью западным журналистам: "Там ничего нет, они всё разрушили, там нет зданий. Это трагедия, но на сегодня Бахмут остался только в наших сердцах".

Алексей Копытько

«Что там по Бахмуту?». Наиболее частый вопрос сейчас.

Ответ очень простой и сложный одновременно. Сложный – потому что тяжелейшие испытания и жертвы. Простой – потому что всё очень наглядно.

1.Бахмут - как ОДНА ИЗ точек на фронте - свою задачу перевыполнил уже раз 10. Высокая цена для нас, героизм, нелицеприятные истории. Там всё. Тяжелейшая ситуация. Но в сумме – запредельно эффективно. Поэтому командованием были приняты соответствующие решения.

Поскольку россияне решили плакать, колоться, но грызть этот кактус до конца, имеет смысл обороняться столько, сколько рационально с т.з. задач обороны по ВСЕМУ фронту.

Надеюсь, что в ближайшие дни тональность новостей из тех краёв изменится. Предпосылки к этому есть. Остальное скажут военные.

2. Бахмут российские войска тотально разрушили. Восстановлению не подлежит. Когда мы освободим эту территорию, нужно будет строить новый город.

Это один из десятков населённых пунктов, которые россияне полностью уничтожили.

Интересно, как поменялась российская риторика. Наряду со словами «освобождение» всё чаще звучат фразы типа «мы захватили», «обеспечили контроль» и т.д. Захватническая война в чистом виде.

В сети полно визуальных материалов. «Освобождение» путём тотального уничтожения коробит даже росграждан. Положили десятки тысяч людей - ради чего? "Защищать" там некого, "защищённые" там жить не смогут, как не пытается кремлепропаганда раздуть постановки с "дождавшимися Россию".

Бросились в глаза несколько сюжетов.

Один из: умельцы из «ЛНР» вместе с какими-то росгениями сделали пропагандистский ролик об «освобождении» Попасной. Ролик – живенький осмотр руин города под лейтмотивом «посмотрите, как здорово мы тут всё разгромили, что даже через год всё мертво». Когда этот ролик забросили в российские паблики, даже упоротые россияне были несколько смущены.

Ещё один сюжет: Москва вменила регионам взять шефство и восстановить конкретные территории. Казани достался Лисичанск, а с недавного времени – Рубежное. Лица казанских чиновников после осмотра Рубежного отображали очень сложную гамму чувств: от понимания, сколько денег можно бесконтрольно сжечь на этих руинах, до некоторого смятения от увиденного.

Реглярно встречаю аккуратные реплики на росресурсах в духе "те, кто видел освобождённые города, понимают, что ненавидеть нас в Украине будут ещё очень долго".

Несмотря на перепощиваемые российскими телеграм-каналами сравнения Бахмута со Сталинградом, большинству военное значение "освобождения" города кажется сомнительным.

Дмитрий Колезев

погубив десятки тысяч жизней, истратив невероятное количество техники и боеприпасов, российские силы смогли захватить руины сравнительно небольшого (до войны — 70 тысяч населения) города, одного из многих в Донбассе.



Думаю, не только у меня, но и у многих россиян, и даже у некоторых участников военных действий, два вопроса: 1) зачем все это было? 2) а дальше-то что?

Игорь Гиркин

"Битва за Бахмут" с нашей стороны имела всего два основания: 1) РФ необходима была за зимне-весеннюю кампанию хоть какая-нибудь, а победа; 2) все силы и средства были брошены именно под Бахмут ,что-бы, не дай Бог, повар Пригожин не прогадил намечаемую ему в ближайшем будущем большую "патриотическую" политическую карьеру. Ради этого никаких потоков крови не жалко, ибо "его бизнес - смерть и бизнес идёт хорошо!"

Василий Аленин

Степень измельчания высшего российского начальства показывает сегодняшнее поздравление великого геополитика в связи со взятием Бахмута «штурмовыми отрядами «Вагнер», а также всеми подразделениями ВС». Небольшого украинского города, о котором год назад в России мало кто знал. Взят он на деле или нет – не знаем.

Вообще, употребление словосочетания «штурмовые отряды» несколько удивляет, потому что в политическом словаре оно относится совсем к иным временам.

Но это между делом, а главное в том, что представьте себе масштабы – великий геополитики, противостояние с Америкой, мировая держава. При таком величии победные колонны должны были взять Киев, Одессу, Харьков. С победными знаменами замереть на границах Польши, омыть сапоги в приграничных реках. А здесь занятый с большими потерями небольшой, разрушенный в результате многомесячных боев украинский город. И верховное поздравление.

Александр Роднянский

Мировая пресса обсуждает «взятие Бахмута».

Сумели ли солдаты ЧВК «Вагнер» действительно «взять» этот город?

Или же его частично продолжает контролировать украинская армия?

Я не знаю, да и никто этого точно не знает. Важно другое.



Битва за Бахмут мне представляется очень точной метафорой всей российской войны в Украине.



За 224 дня ценой немыслимых усилий и невероятных человеческих жертв российская армия сумела полностью уничтожить мирный украинский город с населением меньше 70 тысяч человек.

Для сравнения - битва за стратегически важный Сталинград в 1942-43 годах продолжалась 220 дней…



Бахмут же не имеет никакого стратегического значения, кроме созданного пропагандой мифа. Все принесенные путинской машиной смерти жертвы в практическом смысле абсолютно бессмысленны.

Если «Вагнер» и сумел взять руины небольшого украинского города, это никак не повлияет на дальнейший ход войны.



ВСУ же яростно сражалось за этот город, потому что он часть собственной страны. Он УКРАИНСКИЙ.



Российская пропаганда теперь громко говорит о «взятии Бахмута» как о невероятной победе, сравнивая ее с военными успехами во Второй Мировой войне. Вот где, кстати, издевательство над своей историей. Сравнивать победы армии, защищавшей родину от агрессора, с разрушением мирных городов в ходе собственной агрессии - это и есть пресловутая фальсификация истории…



Чем сражение за Бахмут не пронзительный образ всей этой войны?



Бессмысленные и бесчисленные жертвы, принесенные российским режимом, на алтарь фейковой и никому не нужной «победы». «Победы», существующей исключительно на телевизионных экранах.

Анатолий Несмиян

Министерство обороны России вчера подтвердило занятие Артемовска (Бахмута) «штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер».



Вопрос здесь даже не в признании «Вагнера» - пожалуй, впервые военные вслух произнесли это название. Здесь любопытно то, что понятие «штурмовые отряды» теперь используется, что называется, по полной программе.



«Штурм» - это самые что ни на есть прямые действия. Прямее некуда. Где-то полгода и даже более назад военкоры взахлеб рисовали и демонстрировали карты со сходящимися стрелками, где обещались маневренные операции по охвату и окружению целых областей Украины. Затем стрелки постепенно сдвигались друг к другу, несколько в будущем освобожденных областей скукоживались до одной, потом до ее районов, потом… В общем, закончилось всё лобовым и прямым штурмом небольшого районного города, который теперь выглядит, ну, в общем, уже никак не выглядит. Единственный, кто может хлопать в ладоши - это вице-премьер по строительству Хуснуллин в предвкушении новых выделенных триллионов на восстановление.



Российская армия перестала уметь в маневренную войну. И это главный вывод из бахмутовских событий. И не только бахмутовских. А современная война - это именно маневр. Только он обеспечивает скоротечность и результативность конфликта, и то, что заканчивается уже пятнадцатый месяц, а конца-края ему не видно, это прямое следствие утраты способности планировать и осуществлять маневренные действия.



Кроме того, лобовые штурмы - это еще и потери. Людские и материальные.



Нужно отметить, что Артемовск(Бахмут) - это почти что самое начало Краматорской агломерации. Далее - такие же непроходимые застройки, которые сами по себе являются сплошной линией обороны. Сколько потребуется «штурмовых отрядов», чтобы их преодолеть - вопрос весьма интересный. Но он всё равно не отвечает на главное - зачем это всё и что потом. Скорее всего, этого ответа вообще не существует. В том числе и у высшего руководства. Принцип Портоса: «Я дерусь потому что дерусь».

Альфред Кох

Прошел один год и восемьдесят пять дней войны. Российские паблики полны победных реляций: “Бахмут пал”, “ЧВК “Вагнер” окочательно взяли Бахмут”, “Путин поздравил ЧВК “Вагнер и Вооруженные силы России с освобождением Артемовска” и т.д.



Украинская сторона это опровергает. Зам. министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что борьба за Бамут продолжается и бои ведутся в районе города, который называется “Самолет”. К тому же украинские военные говорят о том, что они собираются окружить Бахмут с севера и юга.



Сегодняшние карты ISW говорят, что правы и те и другие. Пригожин прав, когда говорит, что он взял Бахмут. Это хорошо видно на картах. И спорить тут не о чем. И то, что бои идут в районе сквера “Дружба”, где и стоял раньше на постаменте ныне взорванный МиГ-15 (в честь которого этот район города носил неформальное название “Самолет”), лишний раз подтверждает, что город перешел в руки противника, поскольку этот сквер и есть западная окраина города.



Но правы и украинские военные, когда говорят, что они постепенно окружают город. И это тоже хорошо видно по картам. Сейчас они уже практически сгладили выступы к северу и югу от Бахмута, и если все будет идти как идет, то скоро, действительно окружат Бахмут.



Это косвенно подтверждает и сам Пригожин, который после победной реляции, поспешил сообщить граду и миру, что 25 мая ЧВК “Вагнер” уйдет из Бахмута и ее место займут регулярные части армии России. То есть он понимает, что у тех, кто будет стоять в Бахмуте ближайшие несколько недель, есть серьезный риск оказаться в окружении. И он не хочет, чтобы это были его бойцы.