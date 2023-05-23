Нет детей – нет расходов. Россия экономит на материнском капитале

Российское министерство финансов предложило снизить прогноз на 2024-2026 годы по трансферту Социальному фонду для выплат материнского капитала. За три года федеральный бюджет сможет сэкономить 356 миллиардов рублей или 17 процентов от заложенных на эти цели средств.

И связано это не с каким-то ужесточением условий выдачи материнского капитала, а с демографической ситуацией в стране. Чем меньше российские женщины рожают, тем меньше тратит государство на выплаты, привязанные к деторождению. А значит и масштаб демографической "корректировки" оценить несложно: в следующие три года в России в среднем будет рождаться на 17 процентов меньше детей, чем планировали раньше.

Если исходить из нынешнего размера материнского капитала – 587 тысяч рублей на первого ребенка и дополнительные 189 тысяч рублей при рождении второго (то есть в среднем 388 тысяч), – то в абсолютных цифрах получается около 900 тысяч запланированных младенцев, которые, скорее всего, так и не родятся.

В 2022 году родилось на 100 тысяч детей (примерно на 7 процентов) меньше, чем в 2021

Все эти цифры выглядят еще более красноречивыми, если вспомнить, что в 2023 году право на материнский капитал получили жительницы частично захваченных областей Украины, которые с сентября 2022 года российские власти считают своей территорией, а проживающих там людей – российскими гражданами. Даже этот "экстенсивный" прирост населения, судя по всему, не способен обеспечить то количество рождений, на которое власти надеялись до войны.

Упрекать финансовое ведомство в излишнем пессимизме глупо. Чиновники просто экстраполируют на следующие периоды ту ситуацию, которая складывается на данный момент. А по результатам 2022 года, согласно отчету Счетной палаты России, государство потратило на выплату материнского капитала на 14 процентов меньше, чем планировало. При этом рождаемость не просто не дотянула до ожиданий, которые вполне могли быть и завышенными. В 2022 году родилось на 100 тысяч детей (примерно на 7 процентов) меньше, чем в 2021-м.

Демографическая ситуация на минувшей неделе стала темой расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты. На заседание, которое вела профильный вице-премьер Татьяна Голикова, пришли и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и советник Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин. Оба назвали ситуацию тяжелой, а результаты государственной политики стимулирования рождаемости – разочаровывающими.

Однако и сделать ни министерские, ни кремлевские чиновники ничего не могут. Кивают на "демографическую яму" – тяжелое наследие Великой Отечественной войны и "лихих 90-х годов" и разводят руками. Закончилось заседание тем, что решение неприятного вопроса "спустили" на региональный уровень. И теперь к 10 июля российские субъекты должны принять собственные программы поддержки рождаемости.

Самое малочисленное поколение россиян драматически уменьшилось

С одной стороны, нынешнее падение рождаемости – это тенденция, все экономические последствия которой Россия ощутит через два десятилетия, когда сегодняшние младенцы начнут вступать в трудоспособный возраст. До этого снижение издержек на их содержание, лечение, образование – фактор, который играет стимулирующую роль. Нагрузка, как на государство, так и на работников ниже.

Вот только есть и другая сторона. Падение рождаемости – это еще и отражение тех процессов, которые происходят с той частью россиян, которая способна к деторождению. И резкое снижение как самого показателя, так и прогнозов, говорит о том, что самое малочисленное поколение россиян драматически уменьшилось (и продолжает уменьшаться) из-за военных потерь и массовой "релокации".

Подтверждает этот тезис и острый кадровый голод, который накрыл российскую экономику. Причем, если верить институту Гайдара, который постоянно отслеживает ситуацию, в апреле 2023 года нехватка рабочих рук оказалась выше, чем в октябре 2022-го, после начала мобилизации. Дошло до того, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с инициативой ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Факт, что официально войну никто войной в России так и не признал, смущает их мало

Патриотически настроенные предприниматели напоминают, что во время Второй мировой войны победа ковалась без выходных – люди работали по 7 дней в неделю. Потом только перешли на шестидневку, а в нынешний расслабленный режим СССР позволил себе войти только через 20 с лишним лет после войны – с 1967 года. Тот факт, что в России официально войну против Украины никто войной так и не признал, смущает их мало.

Россия больше года под санкциями. Перспективы в импортозамещении открываются такие, что голова кружится. Куда ни посмотри, везде деньги буквально на дороге валяются. Только зарабатывай. Одна беда – работать некому. Остается выжимать по максимуму из тех, кто остался.

Но тут можно добиться ровно противоположного эффекта. Поэтому надежнее было бы сначала совсем закрыть границы и вернуть жесткий режим прописки. Иначе "патриотическому" бизнесу придется самостоятельно становиться к станкам или – что вернее – тратить основную долю состояний на поиск иностранных предков и срочно перековываться в патриоты какой-нибудь другой страны. Где, может, и не такие захватывающие перспективы, но и рисков вернуться в середину ХХ века поменьше.