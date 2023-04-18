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Экономика оккупации. Насколько выгоден захват чужих территорий

Стихийный рынок в оккупированном российскими войсками Мариуполе

Российское министерство экономики оценило номинальный валовый продукт четырех украинских регионов, объявленных властями РФ аннексированными. По оценке ведомства, номинальный ВВП страны без их учета в 2023 году составит 157,8 триллиона рублей, а с учетом – 159,8 триллиона. Так что получается, что ВВП захваченных территорий чиновники оценили в 2 триллиона рублей.

Благодаря этому нехитрому военно-арифметическому действию российская экономика уже в этом году статистически прибавит 1,2–1,3%. Цифра в 2 триллиона, на первый взгляд, получилась хорошая, круглая, звучит красиво и выглядит, благодаря количеству нулей, внушительно. Но это только до тех пор, пока не начнешь ее с чем-то сравнивать. Потому что, пересчитав 2 триллиона рублей в доллары, получится куда более скромная сумма – около 25 миллиардов.

Недополученные 11,5 миллиарда долларов – прямое следствие войны

Это примерно столько же, сколько Россия недополучила из-за международных санкций за первые два месяца 2023 года от одного только нефтегазового экспорта. По оценке Международного энергетического агентства, в январе выручка от продажи российских углеводородов составила 18,5 миллиарда долларов, а ровно год назад, в январе 2022-го, – около 30 миллиардов.

Акция в поддержку бойкота российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" в Брюсселе. Май 2022 года
Акция в поддержку бойкота российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" в Брюсселе. Май 2022 года

Сравнение ценно тем, что, во-первых, январь 2022 года – последний предвоенный месяц. А во-вторых, цена на нефть Brent в начале 2022 года была примерно такой же, как и год спустя. Так что недополученные 11,5 миллиарда долларов – прямое следствие войны. А разница в цене между российской и североморской нефтью не уменьшилась. Так что потери второго месяца сопоставимы с январскими.

Еще одно сопоставление. Сумма замороженных в развитых странах российских активов составляет около 300 миллиардов долларов. Эту цифру неоднократно называли чиновники в Москве. То есть даже если случится чудо и аннексированные украинские области останутся в составе Российской Федерации, то их вклад в экономику "окупит" эту потерю только за 12 лет.

Город Бахмут, который уже несколько месяцев пытается захватить российская армия. 15 апреля 2023 года
Город Бахмут, который уже несколько месяцев пытается захватить российская армия. 15 апреля 2023 года
"Прореха" в государственных финансах уже сильно превысила весь годовой ВВП аннексированных областей

Впрочем, об окупаемости в данном случае говорить совершенно неуместно. Из-за войны российское правительство потратило в 2022 году на 7,5 триллиона больше, чем изначально было заложено в бюджете. И в этом году "прореха" в государственных финансах уже сильно превысила весь годовой ВВП аннексированных областей. А за спиной только первый квартал. И судя по тому, как развиваются события на фронте, можно не сомневаться, что война продолжит перемалывать финансовые, материальные и человеческие ресурсы еще долго.

Оценка Минэкономразвития лишь подтверждает тот факт, что экономика аннексированных областей пребывает в весьма плачевном состоянии. Что ничуть не удивительно – там как-никак идет война. И все же. Вместе с оккупированными территориями российские власти надеются получить еще и население – около 6 миллионов человек. ВВП размером 25 миллиардов долларов означает ВВП на душу населения чуть выше 4 тысяч долларов.

Разрушения в оккупированном Мариуполе. Середина марта 2023 года
Разрушения в оккупированном Мариуполе. Середина марта 2023 года
Происходящее безо всяких преувеличений можно назвать национальной катастрофой

По мировым меркам это крайне низкий показатель. И не только по мировым: в современной России он в 3 с лишним раза выше. И после того, как так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также захваченные части Запорожской и Херсонской областей Украины начнут учитываться в российской статистике, ВВП на душу населения в среднем по стране просядет. Между тем это основной показатель оценки уровня жизни в стране. России тут и так похвастаться было особенно нечем. По итогам 2021 года страна была на 63-м месте в мире, сразу вслед за Коста-Рикой, а после пересчета рискует и вовсе скатиться в нижнюю половину списка – к совсем слаборазвитым странам. Так что статистика статистике рознь: весь вопрос в том, что именно собираешься оценивать.

Получается, что захватнические войны в ХХI веке – занятие крайне невыгодное. С какой стороны ни посмотри, как ни считай – везде издержки. Причем, к сожалению, не только материальные. Ничего более разрушительного для России с экономической, демографической, политической точки зрения и придумать было невозможно.

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