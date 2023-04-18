Экономика оккупации. Насколько выгоден захват чужих территорий

Российское министерство экономики оценило номинальный валовый продукт четырех украинских регионов, объявленных властями РФ аннексированными. По оценке ведомства, номинальный ВВП страны без их учета в 2023 году составит 157,8 триллиона рублей, а с учетом – 159,8 триллиона. Так что получается, что ВВП захваченных территорий чиновники оценили в 2 триллиона рублей.

Благодаря этому нехитрому военно-арифметическому действию российская экономика уже в этом году статистически прибавит 1,2–1,3%. Цифра в 2 триллиона, на первый взгляд, получилась хорошая, круглая, звучит красиво и выглядит, благодаря количеству нулей, внушительно. Но это только до тех пор, пока не начнешь ее с чем-то сравнивать. Потому что, пересчитав 2 триллиона рублей в доллары, получится куда более скромная сумма – около 25 миллиардов.

Недополученные 11,5 миллиарда долларов – прямое следствие войны

Это примерно столько же, сколько Россия недополучила из-за международных санкций за первые два месяца 2023 года от одного только нефтегазового экспорта. По оценке Международного энергетического агентства, в январе выручка от продажи российских углеводородов составила 18,5 миллиарда долларов, а ровно год назад, в январе 2022-го, – около 30 миллиардов.

Сравнение ценно тем, что, во-первых, январь 2022 года – последний предвоенный месяц. А во-вторых, цена на нефть Brent в начале 2022 года была примерно такой же, как и год спустя. Так что недополученные 11,5 миллиарда долларов – прямое следствие войны. А разница в цене между российской и североморской нефтью не уменьшилась. Так что потери второго месяца сопоставимы с январскими.

Еще одно сопоставление. Сумма замороженных в развитых странах российских активов составляет около 300 миллиардов долларов. Эту цифру неоднократно называли чиновники в Москве. То есть даже если случится чудо и аннексированные украинские области останутся в составе Российской Федерации, то их вклад в экономику "окупит" эту потерю только за 12 лет.

"Прореха" в государственных финансах уже сильно превысила весь годовой ВВП аннексированных областей

Впрочем, об окупаемости в данном случае говорить совершенно неуместно. Из-за войны российское правительство потратило в 2022 году на 7,5 триллиона больше, чем изначально было заложено в бюджете. И в этом году "прореха" в государственных финансах уже сильно превысила весь годовой ВВП аннексированных областей. А за спиной только первый квартал. И судя по тому, как развиваются события на фронте, можно не сомневаться, что война продолжит перемалывать финансовые, материальные и человеческие ресурсы еще долго.

Оценка Минэкономразвития лишь подтверждает тот факт, что экономика аннексированных областей пребывает в весьма плачевном состоянии. Что ничуть не удивительно – там как-никак идет война. И все же. Вместе с оккупированными территориями российские власти надеются получить еще и население – около 6 миллионов человек. ВВП размером 25 миллиардов долларов означает ВВП на душу населения чуть выше 4 тысяч долларов.

Происходящее безо всяких преувеличений можно назвать национальной катастрофой

По мировым меркам это крайне низкий показатель. И не только по мировым: в современной России он в 3 с лишним раза выше. И после того, как так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также захваченные части Запорожской и Херсонской областей Украины начнут учитываться в российской статистике, ВВП на душу населения в среднем по стране просядет. Между тем это основной показатель оценки уровня жизни в стране. России тут и так похвастаться было особенно нечем. По итогам 2021 года страна была на 63-м месте в мире, сразу вслед за Коста-Рикой, а после пересчета рискует и вовсе скатиться в нижнюю половину списка – к совсем слаборазвитым странам. Так что статистика статистике рознь: весь вопрос в том, что именно собираешься оценивать.

Получается, что захватнические войны в ХХI веке – занятие крайне невыгодное. С какой стороны ни посмотри, как ни считай – везде издержки. Причем, к сожалению, не только материальные. Ничего более разрушительного для России с экономической, демографической, политической точки зрения и придумать было невозможно.