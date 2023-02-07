Есть ли деньги на войну? Как Россия противостоит нефтегазовым санкциям

Министерство финансов России с 6 февраля утроило продажи китайских юаней из Фонда национального благосостояния для покрытия недостающих нефтегазовых доходов. Под спорами об эффективности или неэффективности международных санкций в отношении российского энергетического сектора смело можно поставить точку.

В январе российское финансовое ведомство продавало валюту на 3,2 миллиарда рублей в день, чтобы закрыть бюджетную "дыру" в 54,5 миллиарда. Но в феврале брешь разрослась до 160 с небольшим миллиардов. И теперь Банк России по поручению Минфина ежедневно продает юани на 8,9 миллиарда рублей.

Если посмотреть на график цены нефти Brent, несложно заметить, что в январе 2023 года она торговалась практически на тех же уровнях, что и год назад.

При этом нефтегазовые доходы российского бюджета упали в январе к последнему довоенному месяцу – январю 2022 года – на 47 процентов, то есть почти вдвое. По данным российского Минфина, баррель российского сорта нефти Urals в нынешнем январе стоил в среднем 49,5 доллара. Именно этот сорт используется для расчета налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. И он за год подешевел в 1,7 раза.

Это ровно тот эффект, которого добивались развитые страны, когда вводили европейское эмбарго. Возможности российского правительства финансировать войну сократились. Причем в этом сокращении еще нет эффекта от вступившего в силу 5 февраля "потолка цен" на российские нефтепродукты.

Главный приз получила Индия, которая резко увеличила закупки российской нефти

Вопреки ожиданиям российских пропагандистов и "аналитиков" во главе с бывшим президентом и премьером правительства, а ныне зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым, которые прочили Европе "энергоапокалипсис" после введения "потолка цен" за счет роста нефтяных котировок до 300-400 долларов за баррель, коллапса не произошло. Напротив, цены – что на нефть, что на газ, что на дизельное топливо – стабилизировались на вполне комфортном для европейской экономики уровне. Главный приз получила Индия, которая резко увеличила закупки российской нефти с беспрецедентными до войны скидками и также резко нарастила экспорт нефтепродуктов в Европу.

Ни российский Минфин, ни Владимира Путина все происходящее по понятным причинам не устраивает. У государственных чиновников возникло серьезное подозрение, что нефтяники водят их за нос и наполняют федеральный бюджет не так хорошо, как могли бы. Все дело в том, что до войны и особенно до вступления в силу европейского эмбарго на покупку нефти страны Евросоюза были основными покупателями российской нефти. Пресловутая цена Urals, которая является критичной для российской казны, включала в себя доставку в европейские порты. В последние месяцы – по крайней мере официально – в Европу Urals не поставляется. А цена стала определяться в российских портах.

Размер дисконта и стоимость фрахта будет директивным образом определять государство

Глава "Роснефти" Игорь Сечин со свойственным ему философским подходом так прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает". И добавил через фразу: "А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать".

Вот только покупатели из Китая или Индии контрактные цены раскрывать не рвутся (про российских продавцов и говорить нечего). Так что в конце января Путин поручил правительству к 1 марта придумать новую схему мониторинга цен на российскую нефть, чтобы "свести к минимуму негативное влияние на доходы федерального бюджета".

По информации "Коммерсанта", в качестве основного варианта рассматривается полный отказ от использования котировки Urals и переход на расчет нефтяных налогов на базе котировок Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта. При этом и размер дисконта, и стоимость фрахта будет директивным образом определять государство. Минфину такой подход не может не понравиться, поскольку в любой момент можно будет содрать лишний десяток-другой миллиардов рублей с нефтяников, если закрывать дефицит будет совсем уж нечем.

Возврат занятой другими странами доли без "ценовой войны" и длительного демпинга невозможен

А вот для нефтяных компаний это нововведение не слишком приятное. Уже в декабре цены на российскую нефть приближались к себестоимости на ряде месторождений. Если налоговое бремя на отрасль вырастет, придется значительно сокращать добычу. Можно, конечно, предположить, что мировой рынок на это отреагирует ростом цен. Тогда Минфин и нефтяники ничего не потеряют. Падение объемов компенсирует более высокая цена.

Вот только снижение добычи и экспорта вовсе не гарантируют роста цен. Может повториться история с газом. "Газпром" в прошлом году практически потерял свою долю на европейском рынке, причем, по мнению большинства аналитиков, потерял безвозвратно. Даже если "политический фактор" перестанет существовать, возврат занятой другими странами доли без "ценовой войны" и длительного демпинга невозможен.

Так что стремление правительства разделить с нефтяными компаниями финансовое бремя войны и санкций с высокой долей вероятности выльется в попытку разделить то, чего нет.