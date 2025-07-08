"Нет, мы его не жалеем". Отставка и самоубийство министра транспорта Старовойта

7 июля стало известно о смерти 53-летнего Романа Старовойта. Это произошло через несколько часов после того, как Путин отправил его в отставку с поста министра транспорта. Прежде, чем стать министром, Старовойт в течение шести лет возглавлял Курскую область и уехал в Москву буквально за пару месяцев до того, как ВСУ прорвали границу и вошли на территорию России в районе города Суджи, что в 100 километрах от Курска. Вскоре было возбуждено уголовное дело, связанное с грандиозными хищениями на строительстве фортификационных сооружений, которые должны были защитить регион от вторжения. Фигурантами стали чиновники из команды Старовойта. Но его самого, казалось бы, внимание силовиков обходило стороной.

Текст: проект "Окно"

Тело Старовойта с пулевым ранением в висок обнаружили в одинцовском парке имени Малевича – в десяти метрах от припаркованной "Теслы", на которой он приехал. Рядом нашли наградной пистолет. После того, как распространилось известие о гибели, в соцсетях появились комментарии жителей Курской области – многие их них не сомневаются в виновности бывшего губернатора в воровстве денег.

Не все уверены в версии суицида, есть и те, кто считает, что Старовойта могли убить. Но общее мнение таково, что случившееся – результат расследования дела о хищениях. Бывший министр и губернатор либо пришел в отчаяние из-за перспективы отправиться в тюрьму или его устранили те, на кого он мог дать показания

Хищения

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением", – сказано в сообщении российского Следственного комитета. Здесь нет ни слова о суициде, но источники многочисленных СМИ пишут именно об этой версии. А причиной называют то, что вечером 7 июля оперативники якобы планировали задержать Старовойта и доставить на допрос в СК, предъявив обвинения в многомиллионных хищениях на строительстве укреплений Курской области, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

15 апреля 2025 года по делу мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения, был арестован преемник Старовойта на посту губернатора области Алексей Смирнов. Он стал губернатором за 2,5 месяца до прорыва границы ВСУ в августе 2024 года. Вместе с ним в СИЗО отправили бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством "Корпорации развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств более чем на миллиард рублей. Корпорация была генподрядчиком при строительстве фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона" на границе с Украиной. Похищенные деньги были выделены из госбюджета на строительство инженерных конструкций. Ранее по этому же обвинению были задержаны трое руководителей "Корпорации развития Курской области".

Смирнов проработал губернатором Курской области несколько месяцев. В августе 2024 года в регион вторглись Вооруженные силы Украины, в декабре того же года Путин принял отставку Смирнова "по собственному желанию". Сообщалось, что Смирнов не признал вину в мошенничестве. В апреле, как сообщал "Коммерсант", Смирнов отказывался давать показания на допросе, заявив, что ему нужно время, чтобы "предметно изучить текст обвинения и подготовить контраргументы".

Между тем бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев считает, что Старовойт, будучи губернатором, привел в Курскую область плохую команду. Об этом он рассказал изданию Daily Storm. "Его отставка никого не удивила, особенно наших людей. Но то, что он погибнет таким образом, на самом деле шокировало. Мне довелось поработать под руководством Старовойта. Воспоминания не самые приятные. У меня с ним были особые отношения. За все время, что мы проработали, Старовойт несколько раз пытался с помощью своих подчиненных снять меня с должности. Но у них этого не получилось", рассказал Богачев.

По его словам, именно Старовойт в свою бытность губернатором привел Алексея Смирнова и поставил его своим первым заместителем. "И что бы он ни делал – если не с указаний Старовойта, то под его присмотром. Если Смирнов что-то натворил и Старовойт этого не знал – тогда говорить о его хороших качествах как руководителя сложно. Как можно не видеть, что делают твои подчиненные?!....Скорее всего, его на самоубийство подвигло то, что против него дал показания Смирнов. Наверное, все-таки это позор для министра... Одно дело, когда люди [совершили суицид] в процессе военных действий. Тогда это поступок больше героический. А тут, наверное, это показатель слабости был. Это, опять же, доказывает его причастность, вину к тем деяниям, за что отвечает его бывшая команда: Смирнов, Дедов, Лукин. Там и суммы большие были задействованы — миллиарды!" – заявил Богачев.

Источник "Коммерсанта" накануне рассказал, что против Старовойта дали показания обвиняемые по делу о хищении как минимум одного миллиарда рублей, выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. "Также следствие проверяет возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске", – утверждает Mash.

СМИ публикуют противоречивую информацию о том, когда именно погиб Старовойт. Так, по данным источника Forbes, он мог застрелиться еще в ночь с субботы на воскресенье, то есть до того, как был снят с поста министра. Mash и ряд других СМИ, однако, пишут, что Старовойт покончил с собой в понедельник, вскоре после сообщения о его отставке. В пользу этого говорит заявление Минтранса о том, что в этот день Роман Старовойт проводил совещание.

На месте гибели Старовойта был найден наградной пистолет, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Mash утверждает, что бывший министр застрелился из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 2023 году. Тогда сообщалось, что Старовойт получил это оружие "за оказание содействия [МВД] в выполнении задач".

Исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель министра и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По данным источников "Ведомостей", решение о смене главы Минтранса готовилось несколько месяцев. Официального подтверждения этому нет. Наблюдатели обратили внимание, что, прибыв в понедельник в Госдуму на консультации перед голосованием по его утверждению министром, Никитин был бодр и излучал оптимизм.

"Особо не расстроились"

Жители Курской области, опрошенные редакцией "Окна" признаются, что смерть бывшего губернатора застала их врасплох, но почти все говорят, что "особо не расстроились".

– К чему уже мнение мое об этом человеке, его уже нет. Видимо, так стало легче ему. Я скажу только одно – в Судже в первый же день прорыва погиб мой друг, гражданский. Дальше можете додумать, кто виноват и какое мое мнение, – обтекаемо замечает Юлия Егорова из Курска.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область. По оценкам Смирнова, которые он озвучил, будучи еще губернатором, в середине сентября, свои дома были вынуждены покинуть 150 тысяч жителей. За восемь с половиной месяцев под контролем ВСУ побывали 59 населенных пунктов.

Другой житель Курска Сергей Емельянов замечает, что об умерших принято говорить либо хорошо, либо ничего, поэтому он промолчит: "Хорошего нечего сказать".

Вячеслав Зайцев из Курска на просьбу высказать мнение об экс-губернаторе советует обратиться к жителям Суджи, оккупированного после прорыва ВСУ с 14 августа 2024 года по 12 марта 2025 года.

– Спросите у жителей Суджи, – лаконичен Вячеслав, а на просьбу оценить влияние Старовойта на жизнь курянин присылает эпизод из фильма "12 стульев", где Остап Бендер в гостях у "голубого воришки" Альхена.

Почти все собеседники уверены, что, останься Старовойт в живых, его признали бы виновным в хищениях на строительстве укрепсооружений по границе области.

– Я с ним никогда не встречался, но знаю, что он был обычный чиновник из администрации курской: много говорил, а дел не делал! Я не раз обращался к нему по делам дорожным – в ответ одни отписки, – возмущается Алексей Черкасин из Курска. – Он там [в деле о хищении бюджетных средств] 100% был замешан! А Смирнова крайним сделали! Не по-мужски он сделал! Значит, чувствовал свою вину. Нет, мы его не жалеем. Люди в основном смеются.

Иначе о погибшем чиновнике вспоминает Кирилл Лятс, предприниматель, работающий в сфере энергетики и уехавший из России после начала войны.

"Роман был изначально человеком Михаила Соколова, министра транспорта. И возглавлял подведомственное агентство Росавтодор. На этом посту он замечательно себя проявил, эффективно строя дороги. На каком-то объекте, кажется, где Путин по Сибири гонял на своей старой "Волге", Старовойт понравился Путину и перестал быть человеком Соколова, перейдя по понятиям в прямое подчинение. Соколова сняли с министра и он долго сидел на чемоданах, надеясь сменить Полтавченко на посту губернатора Питера (да, они все питерские, но это и так, наверное, понятно), – пишет Лятц. – Но губернатором назначили Старовойта. Не Питера, конечно, а Курской области. Как и в Росавтодоре, Старовойт проявил себя хорошим губернатором. Возможно даже что-то делал для людей. И даже вел (ну как вел, поручил вести) личный губернаторский блог. Где подробно писал и о проблемах области, и о том, как он их решал. Так хорошо все шло, что Путин снова вызвал его в Кремль и назначил его министром транспорта (на место бывшего патрона, которого тем временем сослали гендиром на АвтоВАЗ). Тут случилось невиданное доселе в SMM-событие – он передал свой блог Смирнову, своему заму, который стал преемником Старовойта на посту курского губернатора. И тут произошел курский прорыв, который, видимо, не мог произойти, если бы выделенные Курской области ресурсы на строительство фортификационных сооружений пошли бы по назначению. Но не пошли. В условиях войны Путин однозначно расценил это как поддержку ВСУ. Даже не как коррупцию в чистом виде, а как игру на стороне врага. Мы хорошо знаем, что просто коррупция Путина не раздражает. Раздражает и бесит предательство. Сначала посадили Смирнова. Ведь нападение ВСУ произошло уже при нем. Но там был интервал между уходом Старовойта в Правительство и Курской операцией месяца два. Сам Смирнов не мог за этот период внести большой вклад в "освоение" оборонного бюджета. Ну, и скорее всего Смирнова в тюрьме сломали. И он сдал Рому. А мы помним, что предательство близких людей Путин не прощает. То есть какой-то Тимур Иванов Путину до звезды, а вот Старовойт нет. Возможно, он был почти так же ментально близок Путину, как и Пригожин, с определенными нюансами, конечно. И Старовойт очень испугался. Но мне все равно очень его жалко. Мне он нравился. Поэтому грущу".

"Не 37-й год"

Гибель Романа Старовойта широко обсуждается в российском сегменте Интернета. Пишут о ней как уехавшие из страны, так и оставшиеся.

Так, Александр Баунов тоже считает, что причина смерти Старовойта – "предательство".

"Самоубийство федерального министра Старовойта, даже если останется единичным случаем, все равно – рубежное для правящей верхушки событие. Когда Путин говорил, что у нас не 37-й год, он имел в виду и то, что российский режим придерживается сложившейся при Хрущеве конвенции – не убивать друг друга. Отставка и тюрьма (тоже не сразу) были возможны, смерть – нет. Смерть была зарезервирована для предателей – прежде всего поменявших сторону людей присяги: спецслужбистов и военных. Даже видные оппозиционеры добавились к этому списку не сразу, а, видимо, лишь после того, как Путин дал себя убедить, что они тоже не враги, а предатели: работают по заданию чужих спецслужб, а российскими политиками только прикидываются, – пишет Баунов. – Теперь смерть распространилась и на категорию, у которой раньше была "бронь" – провинившихся высоких чиновников. Собственно, версий самой смерти три. Самоубийство по совести (воровство принесло страшные страдания людям подопечного региона) или от страха: пугающий контекст сталинских сроков, приговора Иванову, арест Алексея Смирнова, бывшего заместителем, прежде чем стать губернатором, тюрьма военного времени – все это создало очень мрачный контекст. И, наконец, версия ликвидации в наказание. Первую общество сочтет маловероятной, третью – даже по нашим временам несколько конспирологической (хотя только что вроде как выбросился из окна вице-президент "Транснефти"). Так что приоритетной будет вторая. Но не среди чиновников. Чиновникам третья версия не покажется такой уж невероятной. В только что опубликованном отрывке из книги Александры Прокопенко о чиновниках после начала СВО как раз рассказывается, как идея наказания смертью, ликвидации за лишнее или лишнему сказанное слово распространилась в этой среде буквально с первых недель войны. Сколько бы следствие ни твердило про самоубийство, там больше поверят собственным страхам. А что, например, воровство на военных делах Путин приравнял к предательству – все могут себе вообразить. Так что с сегодняшнего дня для высоких чиновников больше не "не 37-й год".

Политолог Илья Гращенков основной причиной отставки Старовойта, как и многие, называет уголовное обвинение. Но очень сомневается, что даже оно могло спровоцировать суицид.

– Поскольку его бывший заместитель, позже возглавивший Курскую область, Смирнов был арестован, то было понятно, что подозрения в коррупции пали и на Старовойта, так как по времени финансирования строительства очевидно – основные хищения происходили при нем [Старовойте]. Было понятно, что рано или поздно на бывшего губернатора и нынешнего министра тоже ляжет тень этого преследования, поэтому, если не арест, то как минимум отстранение с поста – выглядело очевидным. Просто Владимир Путин не любит делать это под давлением, когда ощущается прессинг общественности. Поэтому он выждал – достаточно длительный период, с апреля – и снял его в тот момент, когда уже все забыли о шумихе по делу о хищениях, – считает Гращенков. – Очевидно, что это повлияло на его возможный суицид. Хотя факт самого суицида еще требует подтверждения, потому что, честно говоря, не могу представить, что могло повлечь за собой столь радикальное решение вопроса. Разве только, Старовойту что-то серьезное грозило, и кто-то ему об этом сказал. Расследование, которое, например, привело бы не к статье за хищение, а к какой-нибудь государственной измене. Тогда бы назначили максимально суровое наказание, в виде почти пожизненного срока в особо строгом режиме. Возможно, что-то подобное и могло довести его до суицида. Но был ли это суицид или подстроенное убийство? Есть еще возможность, что кто-то сильно не хотел, чтобы состоялся суд над Старовойтом, на котором он мог бы высказаться в адрес каких-то других людей, дать показания против кого-то.

Между тем в медиа уже обсуждают имущество, оставшееся после гибели Романа Старовойта. Дома у него прошли обыски с изъятием денег и драгоценностей, пишет Insider-T.

"Его любовница не хотела давать ключи от коттеджа покончившего с собой экс-министра, дверь пришлось ломать. Увиденное привело силовиков в изумление. Роскошные интерьеры больше походили на какой-то флорентийский дворец, чем на подмосковный особнях госслужащего. Также выяснилось, что Старовойт был большим любителем дорогих часов (видимо, часть из таких часиков были взятками от коммерсантов) – всю коллекцию теперь изъяли", – говорят инсайдеры.

Уточняется также, что Старовойт хранил дома огромные денежные суммы – все в наличных долларами и евро. Все эти деньги сейчас изъяты, так как речь (судя по объемам кэша) явно идет не о трудовых доходах скромного министра.

По информации Mash, примерная стоимость имущества Старовойта –около одного миллиарда рублей. Речь идёт о недвижимости и дорогом автомобиле:

– квартира площадью 50 квадратов на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске;

– квартира 50 квадратов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге;

– квартира 165 квадратов на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге;

– квартира 345 квадратов на улице Климашкина в Москве;

– квартира 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде в Москве;

– участок площадью 18 соток с трёхэтажным домом в районе Мякинино за 260 млн рублей;

– Tesla Model X P100D.

Гибель экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, по всей видимости, не приведет к резким изменениям расклада сил во власти, говорят источники "Вёрстки" близкие к Кремлю и курской власти.

Старовойта было принято считать человеком Аркадия Ротенберга, партнёра Путина по дзюдо, главного бенефициара дорожного строительства в стране. Компании Ротенберга успешно сотрудничали с госструктурами, которые возглавлял Старовойт. Его смерть никак не помешала его плановой замене на экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина – ещё одного человека, близкого к Ротенбергам.