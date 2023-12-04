"Нет волшебного горшочка": Белый дом срочно просит средства для Украины

У администрации США к концу года практически закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники. Об этом говорится в официальном письме, направленном спикеру Палаты представителей Конгресса директором бюджетного управления администрации Шаландой Янг. Его в понедельник цитируют агентства.

Как говорится в документе, без одобрения Конгрессом новых средств для помощи Украине Белый дом к концу года не сможет финансировать поставки Киеву оружия и оборудования и тем самым подорвёт возможности Украины вести боевые действия против российских войск.

"Нет никакого волшебного горшочка, в котором нашлись бы средства. У нас закончились деньги и почти закончилось время", – пишет Янг.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в 106 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись около 60 миллиардов. Этот запрос, однако, до сих пор не был рассмотрен в Конгрессе. Часть правых республиканцев ставят под сомнение выделение средств Украине, левые демократы, напротив, возражают против военной помощи Израилю. Стороны также не могут договориться по множеству процедурных вопросов. Конгресс одобрил временный бюджет до середины января, однако в нём не предусмотрены средства для Украины.

При этом представители обеих партий, включая спикера-республиканца Майка Джонсона, заявляют о необходимости продолжать поддержку Украины. Пока, однако, в Конгрессе нет никаких договорённостей о выделении средств.

Как пишет в понедельник Financial Times, под вопросом оказалось и выделение ЕС обещанных 50 миллиардов евро для Украины (на период до 2027 года). Венгрия угрожает заблокировать одобрение саммитом ЕС 14-15 декабря изменений бюджета сообщества, добиваясь разморозки средств из фондов ЕС для Будапешта. Дополнительные проблемы создаёт победа крайне правых на недавних выборах в Нидерландах и решение суда в Германии, которое ужесточило правила расходования правительством бюджетных средств.

Издание "Украинская правда" в понедельник пишет, что во время недавнего визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина представители Генштаба ВСУ заявили ему, что Вооружённые силы испытывают потребность в 17 миллионах снарядов, а для освобождения всей международно признанной территории Украины необходимо финансирование объёмом в 350-400 миллиардов долларов. Официально это не подтверждено.

Неясная ситуация с объемами дальнейшей помощи Украине отмечается на фоне перехвата инициативы на многих участках фронта российскими войсками. Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что летнее контрнаступление украинской армии не достигло всех поставленных целей. Лидеры стран Запада, как и госсекретарь НАТО, призывают продолжать оказывать Украине поддержку. При этом они признают, что, в частности, объёмы поставок боеприпасов оказались на данный момент меньше обещанных.