Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны страны Йоава Галанта. Он был отправлен в отставку из-за своего предложения приостановить судебную реформу, против которой выступали сотни тысяч израильтян.

"Я решил оставить наши разногласия в прошлом. Галант остаётся на своём посту. Мы продолжим совместную работу ради безопасности граждан Израиля", – сказал Нетаньяху.

В ответ Галант опубликовал в твиттере свою фотографию с Нетаньяху, сопроводив её подписью "Мы продолжаем работать в полную силу ради безопасности Израиля вместе".



Об увольнении Галанта Нетаньяху объявил 26 марта – сразу же после слов министра обороны о том, что "социальный раскол" из-за судебной реформы проник и в армию, что угрожает безопасности Израиля. В тот же день на улицы вышли более 600 тысяч человек, была объявлена общенациональная забастовка, из-за которой прекратил работу крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.

На следующий день, 27 марта, Нетаньяху отложил судебную реформу. "Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта", – заявил тогда Нетаньяху.

Протесты против судебной реформы, предложенные правительством Нетаньяху, продолжались почти три месяца. Судебная реформа предполагала, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов.