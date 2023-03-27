Премьер-министр Израиля отложил судебную реформу на фоне протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить рассмотрение судебной реформы до следующей сессии парламента. Это произошло на фоне массовых протестов и забастовок.

"Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта", – заявил Нетаньяху.

После этого заявления крупнейший профсоюз "Гистадрут" заявил об отмене общенациональной забастовки.

Протесты против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы судов в Израиле продолжались почти три месяца. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов.

26 марта на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов при населении страны около 9 миллионов человек. По призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в стране была объявлена забастовка, из-за которой прекратил работу крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.

В понедельник с просьбой остановить реформу выступил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, это необходимо "ради единства страны". В воскресенье аналогичное предложение выдвинул министр обороны Йоав Галант, он после этого был отправлен в отставку – что вызвало новую бурю негодования участников акций протеста.