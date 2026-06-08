Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Об этом президент США рассказал в интервью израильскому телеканалу N12.

"Я сказал ему: Биби (школьное прозвище Нетаньяху – прим. Радио Свобода), ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана", – сообщил Трамп.

По словам президента США, во время телефонного разговора 7 июня он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся операции уже на позднем этапе.

"Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки", — сказал американский президент.

Трамп также заявил, что утром 8 июня представители Ирана через посредников пообещали прекратить атаки на Израиль и попросили Вашингтон повлиять на израильское руководство.

"Я позвонил Биби и заставил его прекратить", — заявил американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении соглашения с Тегераном и считает, что Иран также "заинтересован в его подписании".

7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю после атаки ЦАХАЛ на объекты "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Израиль ответил ударами по военным объектам в Иране. 8 июня Тегеран объявил о прекращении атак, а Израиль сообщил о приостановке ударов по Ирану, оставив в силе операции против "Хезболлы". Эта проиранская группировка считается террористической в США и Израиле. Евросоюз признаёт террористическим только военное крыло "Хезболлы", но не политическую партию.

Больше новостей Радио Свобода: