Нетаньяху поручено сформировать правительство Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье поручил лидеру партии "Ликуд" и правого политического лагеря Биньямину Нетаньяху сформировать новый кабинет министров. Нетаньяху и его союзники стали победителями выборов в Кнессет, которые прошли 1 ноября.

Партия "Ликуд", а также её потенциальные партнёры по коалиции - религиозные и правые силы - получили 64 места в парламенте Израиля из 120. По словам Герцога, после его консультаций с лидерами партий "ясен результат", заключающийся в праве Нетаньяху создать новую коалицию. Срок для формирования нового правительства - четыре недели. Нынешний премьер Яир Лапид уже поздравил Нетаньяху с победой и объявил о переходе своих сторонников в оппозицию.

Нетаньяху возвращается на пост премьер-министра спустя год с небольшим. До этого он был главой правительства 12 лет, с 2009 по 2021 годы. Возглавлял он кабинет и в 1990-е годы. Ему удалось выиграть выборы, несмотря на выдвинутые против него обвинения в коррупции и других преступлениях, по которым ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс над Нетаньяху продолжается. По словам президента Израиля, это не препятствие для того, чтобы он занял пост премьера, однако, если вина Нетаньяху будет доказана, он должен будет уйти. 73-летний Нетаньяху вину отрицает.

Противники Нетаньяху давно обвиняют его в авторитаризме и желании навсегда сделать государство откровенно правым и подчеркнуто религиозным. Также они указывают на симпатии, который бывший премьер проявлял к российскому президенту Владимиру Путину - помимо прочего, он посещал Москву на 9 мая и даже участвовал вместе с Путиным в акции "Бессмертный полк". Большинство комментаторов не ожидает от кабинета Нетаньяху каких-либо существенных изменений в политике по отношению к России и Украине в сравнении с политикой действующего правительства, которое, осуждая российское вторжение, отказывалось поставлять Украине вооружение.