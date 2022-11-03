"Нетаньяху становится нашим Путиным". Итоги выборов в Израиле

В Израиле вновь вернулся к власти 73-летний Биньямин "Биби" Нетаньяху, находящийся под следствием по обвинению в коррупции экс-премьер, давно известный в том числе симпатиями к российскому президенту Владимиру Путину. Таковы результаты прошедших 1 ноября в Израиле уже пятых за последние 3,5 года досрочных всеобщих выборов в Кнессет (парламент) 25-го созыва, в которых всего участвовали 40 партий и политических блоков. Многочисленные противники Нетаньяху давно обвиняют его в авторитаризме и нескрываемом желании навсегда сделать государство откровенно правым и подчеркнуто религиозным. Так насколько сильно нынешнее голосование изменит израильскую внешнюю и внутреннюю политику?

Пришлось ли израильтянам сейчас опять выбирать между благополучием и безопасностью? Тяжелейший экономический кризис, коррупционные скандалы, новые конфликты на палестинских территориях, отношения религии и власти и, наконец, глобальные изменения во всей мировой политике – после начала войны в Украине, в которой России с каждым днем все более открыто и активно помогает Иран, главный враг Израиля на сегодняшний день, – все это сопровождало нынешнюю избирательную кампанию в последние месяцы.

Израиль – парламентская республика, что означает, что после очередных выборов в Кнессет, во время которых голосование идет по партийным спискам, президент страны (сейчас это Ицхак Герцог) встречается с главами всех партий и фракций, прошедших электоральный барьер, и поручает "наиболее способному" из них, будущему премьер-министру, формирование нового коалиционного правительства. Электоральный барьер в Израиле весьма низок – 3,25 процента голосов, то есть около 4 мандатов в 120-местном однопалатном Кнессете. Поэтому в израильском парламенте всегда представлено не менее 10 партий. На нескольких последних выборах ни одна партия в Израиле не смогла получить абсолютное, более 60 мест, большинство в Кнессете, и поэтому все правительства формировались на основе коалиций.

Но теперь правая партия "Ликуд" во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху и ее разнообразные союзники, судя по последним данным, набрали не менее 65 мандатов. Таким образом, Нетаньяху возвращается в кресло главы правительства Израиля. Хотя согласно закону официальные результаты еще не опубликованы – их должны обнародовать в течение 8 дней после окончания голосования. При этом Биньямин Нетаньяху все еще находится под судом по обвинению в коррупции. Он возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996 по 1999 год и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца. Известен Нетаньяху и тем, что за время своего второго премьерства почти 20 раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным, с которым у него, по его словам, сложились "отличные рабочие отношения", и даже ходил вместе с ним на марши "Бессмертного полка".

Явка избирателей на выборах в Кнессет 25-го созыва составила около 70 процентов. Из 40 участвовавших в них партий шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент, есть у 11. Основным соперником "Ликуда" остается центристская партия "Еш Атид", которую возглавляет нынешний "технический" премьер Яир Лапид, – у нее пока 24 мандата.

Необходимость в очередных досрочных выборах в Израиле возникла из-за развала в прошлом июне бывшей правящей коалиции из восьми очень разных партий (в числе которых были как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские объединения), когда-то сумевших ненадолго объединиться – почти исключительно ради противостояния Нетаньяху. 30 июня Кнессет объявил о самороспуске, а пост главы кабинета перешел к главе МИДа Яиру Лапиду. Он временно стал 14-м премьер-министром Государства Израиль и останется им до формирования и утверждения нового правительства по итогам нынешних выборов.

Немаловажно то, что незадолго до выборов страна оказалась под международным давлением – 28 октября в ООН прошло голосование по резолюции о "Риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", согласно которой Израиль должен избавиться от ядерного оружия (наличие которого у себя он никогда не признавал) и передать свои ядерные объекты в ведение МАГАТЭ. В резолюции отмечается, что Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке и один из немногих членов ООН, не подписавший Договор о нераспространении ядерного оружия.

За эту резолюцию проголосовали 152 государства, включая такие враждующие страны, как Россия и Украина или Армения и Азербайджан. Против выступили лишь пять – сам Израиль, Канада, США, Микронезия и Палау. Еще 24 государства, в основном европейские страны, воздержались. Немалое число израильтян возмутило то, что Киев проголосовал солидарно с Москвой и Тегераном, поставляющим Кремлю оружие, которое российская армия использует в войне в Украине. При этом Киев постоянно добивается от Израиля не только гуманитарной, но и военной помощи. Однако до сих пор Израиль, на фоне подавляющего большинства других государств западного мира, занимал в отношении российского вторжения в Украину двойственную и выжидательную позицию.

Как отмечает ВВС, нежелание нынешнего правительства прямо ссориться с Путиным и его политика нейтралитета в отношении российско-украинской войны, которую многие жители Израиля считали до какого-то момента разумной ради обеспечения безопасности и возможности действовать без оглядки на Кремль на Ближнем Востоке, теперь лишилась смысла. За последние недели многое изменилось: Иран, который Израиль считает своей главной угрозой, стал военным поставщиком России, а делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС отправилась в Сирию на переговоры с Башаром Асадом – за которым также стоят Москва и Тегеран. Как стало недавно известно, предприятия, на которых собираются иранские беспилотники, поступающие потом на вооружение армии РФ, находятся в том числе и в Сирии. Но что теперь предпримет в этом отношении Биньямин Нетаньяху?

По данным министерства абсорбции Израиля, с начала российского вторжения из России сюда приехало не менее 20 тысяч человек, из Украины не менее 12 тысяч. К концу года это количество может еще значительно возрасти. При этом, согласно данным соцопросов, до 76 процентов русскоязычных израильтян твердо поддерживают Киев и желают, чтобы будущее правительство четко обозначило свою позицию в отношении войны в Украине и действий России.

О том, что ждет Израиль теперь и чего следует ожидать всему миру от нового израильского правительства, в интервью Радио Свобода рассуждает израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания "Детали" Эмиль Шлеймович:

​– Пятые выборы в стране за три с лишним года – это уже какая-то катастрофа. После 1 ноября в Израиле возможны какие-то новые политические сюрпризы, новые партийные блоки? Каким будет состав нового парламента и, соответственно, кабинета министров?

– Главное, что "Ликуд" и весь блок Нетаньяху набрал уже 65 мандатов. То есть прежнее зыбкое противостояние, все эти 61 мандат против 58 у соперников – прекращается. "Ликуд" выигрывает еще и потому, что из леволиберального блока его противников во главе с партией "Еш Атид", которым руководит Яир Лапид, выпала за пределы электорального барьера старая весьма партия, которая называется МЕРЕЦ. Это откровенно левая партия, в своих программных установках смыкающаяся с арабскими политическими силами, поддерживающая их "борьбу против оккупации территорий" и так далее. Она не прошла в Кнессет, и это сильно подкосило левый лагерь.

А правый религиозный блок под руководством Нетаньяху очень монолитен, в него входят религиозные сионисты плюс разные религиозные ультраортодоксы из двух партий, одна из которых больше привлекает сефардских евреев, а другая ашкеназских. Это означает, что для Биньямина Нетаньяху открыта дорога к созданию коалиции, причем стабильной, и нового правительства, и на четыре года, вполне возможно, мы избавимся от "очередных внеочередных" выборов.

– Что можно сказать об успехах именно ультрарелигиозных партий на этих выборах? Насколько заметный рост влияния религии в израильском обществе в целом напоминает схожие процессы, которые происходят в других, мусульманских странах Ближнего Востока? Такие сравнения вообще уместны?

– Да, мы можем вспомнить давние уже события в Египте, которые в итоге закончились "арабской весной". Когда вырастала понемногу исламистская оппозиция режиму, который вынужден был уже под конец какое-то время держаться исключительно на штыках, и в какой-то момент режим рухнул, к власти пришли исламисты (хоть и ненадолго). Нечто похожее происходило когда-то в Иране.

Религия во многих случаях становится базой для того, чтобы сплотить оппозицию. Это неприменимо к Израилю пока, но в авторитарных диктатурах на Ближнем Востоке власти применяют очень жесткие меры для подавления недовольных, и таким образом оппозиционеры там набирают дополнительную популярность. И когда-то этот котел взрывается. В Израиле такого не происходит – но все равно наши ортодоксы недовольны. Им кажется, что Израиль, который является еврейским и демократическим государством, – более демократический, нежели еврейский согласно Галахе и Торе. И это их давление постоянно. Для примера – история с "метротрамваем", линии которого строятся у нас сейчас по всей стране. В этот очень долговременный проект вложено много денег. И вот еще до подсчета результатов нынешних выборов было понятно, что он не будет работать по субботам – потому что ортодоксальные евреи не хотят, чтобы этот "метротрамвай" ходил через их районы по субботам. И их не волнует то, что как бы седьмая часть, 15 процентов вложений в этот трамвай, будет выбрасываться таким образом на воздух.

Сейчас ортодоксы получили гораздо больше рычагов влияния

Сейчас, когда они пришли к власти, конечно, они получили гораздо больше рычагов влияния. Уже звучат их заявления о том, что будут пересмотрены законы в некоторых городах, согласно которым местным властям разрешено пока самим определять, работают у них магазины по субботам или нет, – все это везде могут запретить. Не будем забывать, что и рождаемость в их социальной группе выше, чем в среднем по Израилю, и, соответственно, каждый год к числу имеющих право голоса прибавляется все большее количество таких избирателей. Голосуют они весьма согласованно, у них традиционно чрезвычайно высокая явка.

А партия "Религиозный сионизм", которую я упомянул, это тоже еврейские религиозные ортодоксы, но, может быть, без приставки ультра. Я бы их вообще назвал "национал-фашистами". Они отличаются вязаными кипами и представляют в первую очередь еврейских поселенцев на территориях. Умеренные поселенцы раньше шли за нашим уже бывшим премьер-министром Нафтали Бенетом или за Айелет Шакед, которая возглавляет пока Министерство внутренних дел. Но эта умеренная часть политического спектра развалилась и провалилась на выборах. А более радикальные группы прошли в Кнессет.

– А как голосовали арабы в этот раз? В последние недели постоянно приходили сообщения о новых обострениях обстановки и на палестинских территориях, и на границе. Насколько все было важно для выборов?

– У нас 40 партий в целом участвовали в выборах, но мы говорим только об основных, о первом десятке. Так вот в арабском секторе таких партий было традиционно три – это "Балад", РААМ и партийный блок ХАДАШ-ТААЛ. РААМ – это исламисты, но при этом люди, которые готовы сидеть были с евреями в одной коалиции (но не в правительстве). То есть они как бы во время предыдущих выборов признали, что с еврейским государством можно иметь дело. Остальные партии (в отличие от РААМ, которая занимается социальными вопросами, строительством, дорогами, борьбой с преступностью в арабском секторе, то есть всеми проблемами, которые людей волнуют каждодневно) отличаются только разной степенью радикализма. Они чрезвычайно радиальные, борются с "еврейской оккупацией", выступают за поддержку Палестины, с яркими националистическими лозунгами – и этим всем притягивают к себе молодую аудиторию.

Партия "Балад" несколько раз откровенно переходила черту дозволенного в своей деятельности. Один из депутатов этой партии был в 2010 году на борту судна "Мави Мармара", когда произошел нашумевший конфликт у берегов Сектора Газа и стычка с израильскими пограничниками. До этого там был депутат, который начал просто шпионить на "Хезболлу", – его разоблачили, но он успел из Израиля убежать. Несколько раз их противники подавали в наш Верховный суд петиции с требованием запретить партии "Балак" вообще участвовать в выборах, потому что "Закон о выборах" в Израиле запрещает участие в них тем, кто отрицает еврейский характер государства и вообще право Израиля на существование. Центральная избирательная комиссия снимала их с выборов, но Верховный суд постоянно "Балад" возвращал, стремясь соблюсти принцип пропорционального представительства. В итоге в любом случае эта партия электоральный барьер сейчас не проходит. А вот партия РААМ, исламисты, занимающиеся социальной политикой, в Кнессет попадают. И умеренные радикал-националисты из ХАДАШ-ТААЛ, если можно их так назвать, тоже получают 5 мандатов.

– Биньямин Нетаньяху, главный победитель голосования 1 ноября, находится под следствием. Это как-то влияет на все его действия? Не превращается ли он после многих лет в этакого "израильского Путина", который мечтает править до конца жизни ради личного выживания?

– Вне всякого сомнения, Биньямин Нетаньяху начал превращаться в "израильского Путина" еще до того, как против него были открыты расследования, которые в итоге вылились в обвинения, сейчас рассматриваемые в суде. Разумеется, он предпринимает все действия, направленные на свое политическое выживание. И разумеется, он готов расплачиваться, скажем так, общественными деньгами за то, чтобы обеспечить это выживание себе во главе какой-либо новой коалиции.

Биньямин Нетаньяху начал превращаться в "израильского Путина"

Один из очень показательных примеров, как раз в ходе нынешней кампании: у нас ультраортодоксы, о которых я упомянул, отстаивают право своих детей не изучать в религиозных школах общеобразовательные предметы – но в этом случае государство не дает им финансирование. Государство всегда говорило: "У нас есть государственная учебная программа, и любая частная школа, которая принимает ее в том или ином объеме, получает бюджетное финансирование. Не хотите – не принимайте, учите чему угодно, хоть только цветочки раскрашивать на стене, но за собственный счет". И когда возникла опасность, что из-за этого союзник Биньямина Нетаньяху – одна из этих ортодоксальных партий – может расколоться, и часть ее членов была готова признать: "Хорошо, давайте мы будем наших детей учить не только Торе и Талмуду, но заодно и математике, и ивриту, и английскому языку, то есть совершенно базовым вещам, которые помогут им завтра в трудоустройстве", Нетаньяху испугался, что из-за этого раскола ему союзников не хватит, чтобы прийти к власти. И пообещал, что государство выделит им в полном объеме финансирование, даже если они не будут преподавать детям вообще ничего! Благодаря ему эта партия сейчас имеет 8 мандатов, а не 4 или 5, которые могли бы остаться у ее осколка, – и благодаря этому Биньямин Нетаньяху сейчас проходит на пост премьер-министра.

В Израиле победили популисты

Вообще его желание "стать Путиным" проявляется не только в его подсудных делах. В целом один из самых явных итогов нынешних выборов заключается в том, что в Израиле победили популисты. Израиль оказался еще одной из стран, попавших под общемировую тенденцию, когда популистская идеология берет верх над демократическими институтами. Философ Ян-Вернер Мюллер в свое время точно определил главные признаки и принципы популизма, и один их них – это "антиплюрализм". И это великолепно соответствует всем рекламным кампаниям Биньямина Нетаньяху, которые проходят под лозунгом "Или мы, или они!". Все, кто не "мы", воспринимаются апропо как враги, которых надо раздавить, которые вредят государству. А "государство – это я, Биньямин Нетаньяху".

А второй признак популизма – в том, что если лидеру мешают какие-либо демократические институты, то их следует отодвинуть в сторону или разрушить. Это провозглашается давно и "ликудниками", то есть членами партии Биньямина Нетаньяху, и представителями этой новой, союзной ему силы – партии "Религиозный сионизм". Подъем этого движения реально меня пугает. Они открыто говорят о готовности радикально реформировать нашу судебную систему. В Израиле нет конституции, и поэтому наш Верховный суд с его обычной активностью остается последним барьером на пути полной смычки законодателей с исполнителями, чтобы они не могли творить все что угодно. Наверное, в нашем Верховном суде и нужно какие-то вещи поменять. Но та реформа, которую они проведут, будет просто сломом всех демократических устоев. И мы можем оказаться в ситуации, когда либо Биньямин Нетаньяху, либо кто-то, кто придет вслед за ним, будет стоять на законной платформе, в которой очень удобно уже появиться и новому "израильскому Путину", с его авторитаризмом и желанием делать то, что он считает нужным, не оглядываясь на институты гражданского общества.

– Какое место занимала в предвыборной гонке борьба за голоса русскоязычных израильтян и разговор об их проблемах? С учетом того, что в страну в этом году приехало потрясающе много русскоязычных, в том числе люди очень известные и откровенно выступающие против войны в Украине, от Аллы Пугачевой и Максима Галкина до Андрея Макаревича и Виктора Шендеровича?

– В Израиле за русские голоса в основном борются три партии. Во-первых, это сам "Ликуд" – который в этот раз от проведения кампании на русском языке отказался. Потому что русскоязычные граждане Израиля в подавляющем большинстве не хотят религиозного диктата, а все партнеры у "Ликуда" и у Беньямина Нетаньяху – религиозные ортодоксы. Поэтому в "Ликуде" решили, что нет смысла на это тратить усилия и деньги. В любом случае у "Ликуда" давно есть свое ядро русскоязычных активистов и сторонников, сколько их было, столько и осталось, и других решили не привлекать.

Вторая партия – это НДР, "Наш дом – Израиль", возглавляемая Авигдором Либерманом, который в уходящем правительстве был министром финансов. Это также весьма пропутински настроенный политик, занимающий точно не проукраинскую, а скорее пророссийскую позицию – в тех редких случаях, когда его все же заставляли реагировать, словом или делом, на российско-украинскую войну. И поэтому часть голосов наших "русских" ушла от партии НДИ. И третья партия, "Еш Атид" Яира Лапида, главы левоцентристского лагеря, оппонента Нетаньяху – у которой "русские" голоса прибавились. За ними идет более молодая прослойка, а также и люди среднего возраста, в целом более обеспеченные граждане.

У нас тема Украины и российской агрессии разделила всех русскоязычных

У нас тема Украины и российской агрессии разделила всех русскоязычных. Большая часть русскоязычных израильтян выступает за то, чтобы Израиль сильнее и ярче проявил себя на стороне Украины и против России. А меньшая часть, но это также большое количество людей, считает, что Израилю не следует вмешиваться, что стране необходимо соблюдать нейтралитет и не портить отношения с Москвой – но в то же время постараться не портить их дополнительно и с Киевом. Но вообще-то это не самая главная проблема нашего русскоязычного сообщества. Кстати, те люди, о которых вы упомянули, Пугачева, Галкин и так далее, известные своей позицией, – никак не участвовали в нынешней политической борьбе. Они, может быть, присутствовали фоном, потому что кто-то их них где-то что-то говорил, но мы не знаем, например, к какому лагерю относят себя Пугачева, Галкин, или Слепаков, или Шендерович и так далее, даже за кого они голосовали, мы не знаем, правые они или левые.

Что касается других проблем, так я неслучайно упомянул, что Авигдор Либерман был министром финансов. У нас в стране продолжается очень сильное подорожание всего, жить становится людям гораздо труднее, частный бизнес не поддерживается, пробки на улицах чудовищны. И провал на всех этих финансово-бытовых направлениях, конечно, также сказался на настроениях избирателей. Министр финансов в Израиле, в принципе, это "расстрельная должность", на ней трудно кому-то долго продержаться. А наши "русские" беды – это, например, проблемы пенсий для очень большой части репатриантов, просто не успевших сделать здесь какие-то накопления. Это проблема жилья, на которое цены выросли безумно. Она в целом, конечно, общая проблема всего Израиля, но русскоязычные пенсионеры, пожилые люди точно не могут ничего тут сделать. У нас почти нет социального жилья, а в очереди на него стоит очень много русскоязычных.

У нас нет жилья для тех самых людей, которые бегут сейчас из России – от мобилизации и из Украины – от российских бомбежек

У нас нет жилья для тех самых людей, которые бегут сейчас из России – от мобилизации и из Украины – от российских бомбежек. Нет даже для репатриантов, я не говорю уже про украинцев-беженцев. Все эти проблемы остались, к сожалению, нерешенными уходящим кабинетом. Явка русскоязычных израильтян на выборах была сейчас ниже, чем в среднем по стране, – и это в общем повторяющееся явление, которое отражает определенную апатию: "Мы не знаем, за кем идти".

– Так какой внешней политики теперь можно ждать от нового кабинета во главе с Нетаньяху? И в отношении российско-украинского противостояния, и отдельно – в отношении Москвы, Тегерана, Дамаска и так далее? Он всегда во всех речах очень много упирал на важность обеспечения внешней безопасности – но что за всем этим стоит? О его дружбе с Путиным забыть непросто.

– А про нее никто и не забудет. По всей видимости, может быть, сейчас она лишь не будет слишком ярко проявляться. А может быть, и наоборот – потому что будет так, как Путин захочет. Захочет он лишний раз "замазать" Нетаньяху, чтобы всем было видно, что он один из него подчиненных, – значит, Путин это сделает. Российские интересы в ближайшее время будут соблюдаться во внешней политике Израиля, несомненно. Ждать, что Израиль изменит свою позицию в сторону ужесточения отношений с Россией, на данный как минимум момент, не приходится.

Возможно, США, которые пока что никаким образом не оказывают, насколько мне известно, давление на Израиль, чтобы он свою позицию изменил, когда Нетаньяху придет к власти, свое давление усилят. Но тоже надежды на это особой нет. Вся остальная внешняя политика, если мы помним, у Нетаньяху всегда строилась по принципу "кто сильный, тот и прав". Поэтому среди его "дружеских контактов" был, к примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на его антисемитскую риторику. В целом у нас сейчас внешняя политика вообще не является приоритетной темой. Приоритетная тема – это ситуация в сфере безопасности, которая реально очень сильно ухудшилась за последнее время, несмотря на активные действия израильской армии против террористов. У нас огромное количество терактов, каждый день практически они происходят. И экономическая ситуация ухудшается. Все эти тенденции будут нарастать – которые подпитывают, как всегда, во все исторические времена, фашизм и популизм. Но это не внешняя политика. Во внешней политике все останется таким же, как сейчас.

– Хорошо, но что, иранская угроза теперь, после того как Москва и Тегеран стали союзниками в войне в Украине, для Израиля не стала еще более тревожным фактором, который определит многие его дальнейшие действия?

– Мне кажется, что не стала. В израильской армии существует отдел, который отслеживает вообще все военные кампании, ведущиеся на планете Земля. Отслеживается вооружение, которое в них задействовано, отслеживаются методики, стратегии. И когда только российские военнослужащие начали терять свое ржавое оружие на поле боя в Украине, еще в первые месяцы войны, израильские специалисты между собой стали говорить: "Слушайте, вот мы все время боялись лишний раз неправильно куда-то посмотреть, чтобы с Россией не испортить отношения в Сирии. Но если это все, что они могут на поле боя, то мы напрасно слишком сильно их боялись".

Иран сейчас начал поставки в Россию, на поле сражений в Украину, этих своих беспилотников, которые правильнее называть "барражируемыми боеприпасами", потому что это не беспилотники уровня турецких "Байрактаров" или израильских боевых БПЛА. Нет, это просто какая-то деревянно-металлическая фигня, начиненная либо камерами, либо взрывчаткой и системой наведения, причем очень неточной – но от нее этого и не требуется. Это лишь чуть более продвинутый аналог тех водопроводных труб, которыми нас обстреливает ХАМАС. Разумеется, это опасность, этим можно убивать людей и разрушать жилые дома, инфраструктуру, все, что угодно. В Украине же нет настолько сильной системы ПВО, как в Израиле, нет "Железного купола". И вот мы видим, что российская армия использует некие примитивные технологии, слабые – это не угроза для нас.

Москва вытащила из Сирии в Украину несколько тысяч, по нашим оценкам, своих военнослужащих, а еще "ЧВК Вагнера" и системы С-300

Москва вытащила из Сирии в Украину несколько тысяч, по нашим оценкам, своих военнослужащих, а еще "ЧВК Вагнера" и системы С-300 (хотя российские С-400 там остались). Так любое ослабление российского присутствия на территории Сирии – для Израиля это хорошо. Раньше это для Кремля был еще один дополнительный козырь, возможность шантажировать всех и требовать с ним поактивнее считаться. То есть с этой стороны тоже для нас никак ситуация не ухудшилась. Иранские поставки вооружений "Хезболле" продолжают Израилем уничтожаться. До угроз, без угроз, с угрозами – не имеет никакого значения. Наше противостояние с этим "отростком Ирана" продолжается – и точно так же, как и прежде.

Есть опасность, что Россия может поставить в Иран ядерные технологии

Да, есть опасность, что Россия может поставить в Иран ядерные технологии. И мы знаем, что, по всей видимости, вновь будут активизированы ее усилия, направленные на срыв сделки между США и другими западными державами и Ираном по его ядерной программе. Хотя есть разногласия и в Кремле, стоит ли это делать. Подытоживая: угроза остается, она достаточно сильная, но я не думаю, что тесная связь между Ираном и Россией делает эту угрозу еще сильнее.

– А в целом тема войны в Украине присутствовала в предвыборных обещаниях и риторике всех партий или, наоборот, раз уж внешняя политика не стала приоритетом, ее на всякий случай старались обходить?

– Вообще старались обходить. Единственная партия, которая давно открыто потребовала отказать Украине военную помощь, это откровенно левая МЕРЕЦ, которая не преодолела электоральный барьер и сейчас в Кнессет не прошла. Но она всегда была маленькой, ее влияние чрезвычайно ограничено. Арабы и палестинцы – в принципе всегда на стороне России. Биньямин Нетаньяху не использовал эту тематику ни разу. Яир Лапид, его оппонент, был вынужден несколько раз отреагировать, к примеру, выразил свое возмущение и соболезнования, когда был нанесен ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. И потом еще отреагировал так же пару раз в схожих случаях. Но это вызывало у украинской стороны только раздражение, потому что она хотела не слов, а действий. И в итоге в "Еш Атид" решили украинскую тему также не педалировать.

Израильские журналисты очень часто, общаясь с нашими разными политиками, пытались вытянуть из них что-то на украинскую тему, а те отбивались как могли. На этом погорел, кстати, и Либерман, когда его просто заставили отвечать на вопрос о произошедшем в Буче, после того как там обнаружились сотни трупов, братские могилы, тела со следами пыток, со связанными за спиной руками и так далее. Он был вынужден отвечать, а ведь сказать против Путина он ничего не мог – и Авигдор Либерман заявил, что, дескать, "обвинения обоюдные", что "не все так ясно". Это тогда вызвало бурю – и проявило во многом его позицию.

Никак не присутствовал украинский нарратив в нынешней предвыборной кампании. Русскоязычные израильтяне свои позиции более-менее для себя выяснили давно по украинской войне и исходя из этого распределились по партиям. Но в избирательных кампаниях партий, в речах или в чем-либо еще не присутствовала эта тема. Она невыгодна для наших политиков – показывать свое настоящее лицо в этом вопросе.

– Заметный рост антисемитизма в России обсуждают на всех уровнях? От закрытия агентства "Сохнут" до недавней статьи помощника секретаря Совета безопасности России Алексея Павлова о "неоязыческих культах" в Украине, в которой тот обрушился на любавичских хасидов и "Хабад". Дескать, их следует "десатанизировать" во время так называемой "спецоперации". Это как вообще воспринимается в Израиле?

– "Ну, сумасшедший, что возьмешь?" – как пелось в известной песне Владимира Высоцкого. В Израиле это не обсуждается в политическом эшелоне, потому что небольшая фигура – помощник Патрушева. Но вообще идут об этом разговоры. Давайте вспомним, что даже когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволил себе сказать, что "евреи и являются самыми большими антисемитами, и у Гитлера вроде бы была капля еврейской крови", то даже за это никто не извинился. Нам тут потом всем рассказали, что вроде бы наш премьер-министр Лапид говорил с Путиным, и Путин вроде бы извинился за своего министра иностранных дел, но все это чушь собачья, никто ни за что не извинился, разумеется. Просто таким образом израильское правительство перед народом оправдалось, почему оно вообще спокойно терпит такие плевки в лицо.

Антисемитизм в России привлекает, несомненно, внимание израильских СМИ. Когда что-то очередное такое происходит, то это освещается – в русскоязычной прессе в первую очередь, а ивритоязычной тоже, но относятся к этому достаточно спокойно. Все это время идут закрытые консультации по поводу будущего агентства "Сохнут", пока оно не закрыто. Это один из не самых сильных, кстати, козырей для шантажа у Путина. Но в конечном счете он может закрыть страну для выезда, в том числе для еврейских репатриантов, и может спустить с цепи всех тех антисемитов, которые есть во всех ветвях российской власти, и которые есть в российских СМИ (хотя вообще неправильно называть российскую пропаганду средствами информации). То есть если понадобится, эту собаку спустят на евреев, нет никакого сомнения. Поэтому единственное, что Израиль может в этой ситуации делать, это устами не политиков, а общественных деятелей говорить российским евреям, что им оттуда надо уехать. И имеющий уши да услышит.

Путин может спустить с цепи всех антисемитов, которые есть во всех ветвях российской власти

Об этом говорит Пинхас Гольдшмидт, которого буквально выжили из Московской хоральной синагоги после того, как он отказался поддерживать агрессию против Украины. Об этом заявлял неоднократно Леонид Невзлин, который сам был главой Российского еврейского конгресса. Открытым текстом самые разные еврейские лидеры говорят: "Ребята, возьмите чемоданы и бегите оттуда. Если вам не нравится Израиль, то бегите куда-нибудь в другое место, но не оставайтесь в России, это опасно". Несмотря на видимую, кажущуюся лояльность Путина к меньшинствам вообще и к евреям в частности, в России все может измениться по мановению его пальца.

Но пока государственные органы Израиля, к сожалению, не справляются с потоком репатриантов уже сейчас, с наплывом людей, которые хотят получить гражданство, – просто им не хватает рук, не хватает консулов. Бюро "Натив", которое занимается координацией еврейской репатриации, увеличило число консулов вдвое, не только в России, а по всему миру, в том числе в самом Израиле, чтобы принимать заявления, делать документы, но этого все равно не хватает. Нужно больше денег, нужны более скоординированные действия. Это еще один провал уходящего правительства, которое не справилось с этой волной. Но все-таки Израиль готов принять всех, кто поймет, что из России пора уехать.